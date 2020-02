Berlin

Die Deutsche Bahn bringt 17 zusätzliche Fernverkehrszüge auf die Schiene. Die Doppelstockzüge des Herstellers Stadler verstärken kurzfristig die bestehende Fahrzeugflotte, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Bereits am 8. März kommen demnach die ersten neun Exemplare auf der neuen Intercity-Linie Rostock– Berlin– Dresden zum Einsatz. Die Bahn übernimmt die Fahrzeuge von der österreichischen Westbahn. Laut DB-Berthold Huber ermöglicht der Flottenzuwachs einen ganztägigen Zwei-Stunden-Takt zwischen Rostock, Berlin und Dresden.

Die neuen Intercity-Züge verfügen über jeweils 300 Sitzplätze. Es gibt Platz für acht Fahrräder, zwei Rollstuhl-Stellplätze und eine behindertengerechte Toilette. Snacks und Getränke werden in zwei Bordbistros verkauft. Ein Leitsystem in Brailleschrift soll Blinden die Orientierung erleichtern. In ihrer Mobilität eingeschränkte Bahnkunden können den IC über eine Rampe betreten.

Die neue IC-Verbindung Dresden – Rostock bedient in Brandenburg die Haltestellen Elsterwerda, Doberlug-Kirchhain und Oranienburg.

