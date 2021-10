Potsdam

Die Bundestagswahl hat ein Schlaglicht darauf geworfen, wie unterschiedlich der Osten und der Westen drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung noch ticken. Der Potsdamer Politikwissenschaftler Jochen Franzke (67) erklärt die Gründe.

Warum wählt der Osten 31 Jahre nach der Deutschen Einheit noch so anders als der Westen?

Jochen Franzke: Es gibt so pauschal weder den Osten noch den Westen. Das zeigt diese Bundestagswahl wieder mal sehr deutlich. Die Differenzierung innerhalb der ostdeutschen, aber auch der westdeutschen Länder wird stärker. Die Wahlergebnisse in Ostdeutschland sind ziemlich widersprüchlich, weisen aber auch Gemeinsamkeiten auf: Eine davon ist die Renaissance der SPD, die auch für mich in diesem Umfang ziemlich überraschend kommt. Sie ist die einzige Partei, die im Osten (24 Prozent) wie im Westen (26 Prozent) etwa gleich stark gewählt wurde. Alle anderen Parteien zeigen deutliche Ost-West-Unterschiede. AfD und Linke sind im Osten stärker als im Westen – bei den anderen ist es umgekehrt.

Was sagt uns das Ergebnis über den Zustand der Deutschen Einheit?

Die Vorstellung einer sogenannten „inneren Einheit“ ist entweder noch lange nicht erreicht oder ohnehin nur eine Utopie. Ich erinnere gern an die Vereinigten Staaten von Amerika, wo sich die Nord- und Südstaaten vor mehr als 150 Jahren einen blutigen Bürgerkrieg lieferten. Obwohl dies schon mehrere Generationen her ist, unterscheiden sich diese noch heute in Kultur, Wirtschaft und Wahlverhalten stark voneinander. Wir sind in Deutschland mitten in einem Prozess des Zusammenwachsens, der aber noch lange nicht so weit fortgeschritten ist, wie manche sich das vorstellen. Beim Wahlverhalten vieler Ostdeutscher spielt vor allem der soziale Rückstand Ostdeutschlands gegenüber dem Westen eine ganz entscheidende Rolle.

Die Linke als bisher lautstarke Interessenvertretung Ost ist abgestraft worden. Worauf führen Sie das zurück?

Die Mitgliedschaft der Linken geht seit langem stark zurück, sie ist die Partei mit dem höchsten Altersdurchschnitt ihrer Mitglieder. Ihre Position aus den 1990er-Jahren, ziemlich flächendeckend vertreten zu sein, sich in jedem Dorf kümmern zu können, hat sie Schritt für Schritt verloren. Das ist mit der jetzigen Mitgliederzahl gar nicht mehr möglich. In den vergangenen Jahren hat sich die Partei außerdem sehr auf das junge urbane, links-intellektuelle Milieu konzentriert, was bei ihren klassischen Stammwählern nicht immer gut angekommen ist. Schließlich sind im September 2021 mehr als eine Million Wähler, die Die Linke 2017 von SPD und Grünen gewonnen hatte, wieder zu ihren Stammparteien zurückgewandert. Dazu kommen die heftigen Streitigkeiten innerhalb dieser Partei. Manchmal wussten viele Wähler nicht, wofür sie eigentlich heute steht.

Einige Führungspersönlichkeiten der Linken wie Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht verkörpern aber weiterhin den Osten.

Ja, aber das ist eher ein kultureller Faktor: Sie sind für Talkshows gut geeignet, nicht aber für die Wahlentscheidung. Ein bestimmter Glanz der 1990er-Jahre ist ja durchaus noch vorhanden. Wer aber die herrschenden Eliten heute abstrafen will, der wählt das maximal Böseste - die AfD.

Die AfD wurde in Anlehnung an die norditalienische Rechtspopulistenpartei Lega Nord als „Lega Ost“ bezeichnet – als Regionalpartei also. Ist die AfD eine Volkspartei im Osten?

Die große Zeit der Volksparteien ist vorbei. Im Osten kann ich keine mehr erkennen. Über 30 Prozent der Wähler, breite Repräsentanz verschiedener Schichten des Volkes in Mitgliedschaft und Programmatik – so etwas gibt es derzeit nicht. Ich würde den Vergleich zur Lega Nord für die AfD nicht übernehmen. Die war lange eine separatistische Bewegung und ist in Süditalien gar nicht zu Wahlen angetreten. Die AfD will den Osten nicht abspalten, sondern das gesamte bundesdeutsche System verändern. Sie hat bei den Bundestagswahlen immerhin acht Prozent der Zweitstimmen im Westen und 19 Prozent im Osten erhalten. Ich wäre daher vorsichtig, sie als reine Ostpartei zu bezeichnen. Es stimmt allerdings, dass Sachsen, Teile Thüringens und Sachsen-Anhalts sowie der Süden Brandenburgs die Hochburgen dieser Partei sind.

Wie erklärt sich dieser blaue Gürtel?

Es sind zwei Faktoren: Etwa die Hälfte der AfD-Wähler sind vermutlich weiterhin Protestwähler. Denen ist offenbar völlig egal, dass sie einer in Teilen rechtsradikalen Partei ihre Stimme geben. Sie wollen der Elite die maximal rote Karte zeigen. Was aber unterschätzt wird, ist zweitens das konservativ-nationale Milieu, das schon lange in diesen Regionen vorhanden ist, und in der AfD eine politische Repräsentanz gefunden hat.

Wie alt ist diese erzkonservative Ursuppe?

Dieses Milieu war auch zu DDR-Zeiten schon da. Möglicherweise hat diese Herausbildung etwas mit dem starken Stadt-Land-Gegensatz im Osten zu tun. Es wird häufig vergessen, dass es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im heutigen Ostdeutschland nur wenige industrialisierte Gebiete gab. Die Flüchtlinge aus den früheren deutschen Ostgebieten haben nach dem Zweiten Weltkrieg außerdem ein starkes konservativ-nationales Element mit sich gebracht, dass zusammen mit dem konservativen Teil der Alteingesessenen lange überdauert hat und heute wieder stärker öffentlich sichtbar wird.

Wenn man sich die Zweitstimmenverteilung in Deutschland anschaut, scheint auf der Karte das alte Preußen wieder zu erstehen: Im Norden siegt die SPD, In Bayern, Baden-Württemberg und einigen Regionen Nordrhein-Westfalens ist die CDU noch am stärksten. Und Sachsen setzt sich ab. Wirken da ältere politische Grundmuster?

Das ist interessant, meiner Meinung nach ist da durchaus etwas dran, auch wenn das Bild nicht ganz deckungsgleich ist. Diese tieferen Schichten sind spannend, nicht nur in Deutschland. In Polen etwa können Sie bei landesweiten Wahlen an den Ergebnissen die alten Besatzungsgebiete erkennen – also die ehemals preußischen, russischen und österreichisch-ungarischen.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, der Osten bräuchte sichtbarere Köpfe in Spitzenpositionen. Alles leere Worte?

Wir sind nicht sehr weit gekommen. Oft wird auf Angela Merkel als Bundeskanzlerin verwiesen. Sie ist allerdings nicht gerade bekannt dafür, besonders viel für den Osten getan zu haben – im Unterschied zu den Herren aus Bayern, die ihre Positionen im Bund genutzt haben, um etwas für ihre Region zu tun. Unterhalb dieser Ebene gibt nach wie vor ein Repräsentationsproblem des Ostens. Ein Bundeswehrgeneral aus Ostdeutschland? Fehlanzeige. Das ist nur ein Beispiel. Auch in den Ministerialverwaltungen der ostdeutschen Länder sind die Führungspositionen weiter stark von Westdeutschen dominiert. Die Parteien werden sich bei der Bildung der Bundesregierung jetzt wahrscheinlich bemühen, ostdeutsche Gesichter in die Bundesregierung zu holen. Man darf aber nicht vergessen: Nur 20 Prozent der Wähler kommen aus dem Osten. Man kann es auch übertreiben mit der Repräsentation.

Wichtig werden neben den Köpfen Inhalte sein: Welche sollten im Vordergrund stehen?

Man muss auf die sozialen Verhärtungen eingehen, auf die ungleiche Rente und die immer noch bestehende Lohnlücke. All dies spielt immer noch eine Riesenrolle. Hier muss unbedingt etwas getan werden. Der Ausstieg aus der Kohle wird in der Lausitz für heiße Auseinandersetzungen sorgen. Man hat sich auf 2038 geeinigt, jetzt könnte der Termin vorgezogen werden. Vieles wird davon abhängen, einen Kompromiss zu finden, der die Region mitnimmt.

Wie erklärt sich, dass gerade in der Lausitz auf sächsischer Seite haufenweise Direktmandate an die AfD gingen, auf Brandenburger Seite aber keins?

Das war überraschend, auch für die Wissenschaft. Viele hielten einen Wahlsieg der AfD in diesen Regionen für wahrscheinlich. Dass es jetzt so kam, dürfte daran liegen, dass in Potsdam die SPD in der Staatskanzlei sitzt, in Dresden aber die CDU. Die CDU ist damit gescheitert, sich von der AfD abzugrenzen. Sie wird sich jetzt überlegen müssen, was es heißt, heutzutage konservativ zu sein. In Brandenburg hat die SPD hart gearbeitet, hat aber auch von Wählern anderer Parteien Stimmen erhalten, um AfD-Siege zu verhindern. Was für die Lausitz aber klar sein dürfte: Der Region viele Millionen zu versprechen, reicht nicht aus, um das Wahlverhalten zu verändern. Das reale Leben der Menschen muss verbessert werden.

Von Ulrich Wangemann