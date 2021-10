Potsdam

Der Staatssekretär lobt die Fachhochschulen so sehr, dass er am liebsten gleich noch eine weitere gründen würde. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn vor acht Jahren wurden durch die Neugründung der BTU in der Lausitz – von der Fusion zweier Hochschulen will man nicht sprechen – aus ehemals fünf Fachhochschulen vier gemacht. Davon abgesehen hat Brandenburg aber wirklich allen Grund, über 30 Jahre Fachhochschulbetrieb zu jubeln. Bis 1990 hatte das Land kaum eine akademische Einrichtung, jetzt könnte man es sich ohne das enorme Angebot an hochwertiger Ausbildung – und Forschung – gar nicht mehr vorstellen. Es gibt Design und Architektur, ökologischen Landbau, IT-Sicherheit, Biosystemtechnik und Logistik. Wahr ist auch, dass die Fachhochschulen durch ihre sieben Präsenzstellen überall im Land für Interessenten – Firmen, die Kontakt zur Wissenschaft suchen, Menschen, die sich weiterbilden wollen – leicht erreichbar sind und damit in die Fläche wirken. Noch ist nicht erforscht, wie diese Wirkung tatsächlich aussieht. Bleiben viele Absolventen in Brandenburg? Überleben die vielen Start-ups? Doch klar ist auch, ohne die FHs sähe vor allem die Zukunft ziemlich trübe aus. Daher können sich alle über diesen Geburtstag freuen – sogar die, die nicht selbst studiert haben.

Von Rüdiger Braun