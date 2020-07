Potsdam

Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahrs am 1. August ist die Hälfte aller gemeldeten Lehrstellen im Land Brandenburg noch unbesetzt. Das sind rund 6800 der 12.360 betrieblichen Ausbildungsplätze. Darauf hat am Montag der Regionalchef der Agentur für Arbeit, Bernd Becking, hingewiesen. Der Ausbildungsmarkt biete „vielfältige Chancen in Brandenburg – quer durch alle Regionen und Branchen gibt es freie Lehrstellen“, warb Becking vor Journalisten und Wirtschaftsvertretern in Potsdam.

In Berlin sehe es ganz anders aus, dort übersteige die Zahl der Bewerber deutlich das Stellenangebot. Während in den Corona-Monaten in der Hauptstadt das Angebot an offenen Lehrstellen um rund 14 Prozent geschrumpft sei, habe Brandenburg nur einen Rückgang von gut vier Prozent zu verkraften, so Becking.

2000 freie Stellen allein im Raum Potsdam

Im Raum Potsdam sind 2000 Stellen noch unbesetzt, in Cottbus 1900 und im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur Neuruppin 1300, sagte Becking. Der Arbeitsagentur-Chef ermutigte Bewerber und Betriebe, in den kommenden zwei Monaten Ausbildungsverträge zu schließen. Dieser Prozess habe sich wegen der Corona-Einschränkungen um sechs bis acht Wochen verzögert. Besonders gefragt sind Schulabgänger in technischen Berufen wie Metallbau und Schweißen, in der Energietechnik, bei Mechatronikern und Automatisierungs-Fachkräften, sagte Becking, aber auch im Handel.

Der Boom des Internethandels erzeugt laut Wolfgang Spieß, Geschäftsführer Bildung bei der IHK Potsdam, außerdem eine große Nachfrage nach Fachleuten für Lagerhaltung und Logistik. Dagegen leiden Hotellerie und Gastronomie deutlich unter der Corona-Krise. Spieß wies auf die Möglichkeit hin, die Ausbildung auch noch später als üblich – also im Herbst – beginnen zu können.

Jobvermittlung ist Corona-bedingt ausgefallen

Arbeitsminister Jörg Steinbach ( SPD) führte die Verzögerung bei der Besetzung offener Lehrstellen auf die Corona-bedingt stark heruntergefahrene Vermittlungstätigkeit zurück. Job-Messen seien ausgefallen, Berufsberater hätten keine Schulklassen mehr besucht. Es sei Zeit für einen „Hallo Wach!“-Ruf, so der Minister. Das Ministerium werde die kommenden zwei Monate nutzen, um im Rahmen von Firmenbesuchen für Lehrberufe zu werben. „Wir hatten eigentlich befürchtet, dass Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie die Ausbildung fallen lassen. Das hat aber nicht stattgefunden“, sagte der Wirtschaftsminister.

Auf den in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegenen Lehrlingslohn wies Alexander Schirp, Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, hin. So erhielten Einzelhandels-Lehrlinge im ersten Ausbildungsjahr 790 Euro im Monat, Metall- und Chemieindustrie zahlten sogar mehr als 1000 Euro von Beginn an. Auf dem Bau verdienten Lehrlinge des letzten Lehrjahrs bis zu 1300 Euro.

Elektroauto-Hersteller Tesla, der eine Fabrik bei Grünheide ( Oder-Spree) errichtet, bleibt laut Arbeitsagentur-Chef Becking bei seinen Rekrutierungsabsichten. Gesucht würden nicht nur Techniker, die zwingend über einen Berufsabschluss verfügen müssten, sondern auch Kräfte für Anlerntätigkeiten in der Produktion. Branchen-Insider gehen von 12.000 Angestellten und von rund 3500 Arbeitern pro Schicht aus, die einmal in dem Werk arbeiten sollen.

Von Ulrich Wangemann