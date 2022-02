Die ILA findet wieder statt: Ein wichtiges Signal für die Region

Potsdam

Es ist ein wichtiges Signal für die gesamte Region, dass die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA wieder stattfinden soll. Denn bislang traf den Messestandort Berlin-Brandenburg ein Tiefschlag nach dem nächsten: Tourismusmesse ITB und Grüne Woche – abgeblasen. Und diese Leistungsschauen gehören zu den größten ihrer Art.

Trends aufspüren, interessante Leute anziehen

Um die Bedeutung dieser Mega-Messen ermessen zu können, muss man sich die regionale Wirtschaftsstruktur vor Augen halten. Berlin und Umland sind trotz Erfolgen bei der Ansiedlung von produzierendem Gewerbe immer noch stark von Service, Behörden, Forschungseinrichtungen, Tourismus und Handel abhängig – eine Tesla-Fabrik macht noch keinen Sommer. Was Berlin aber gut kann: Lebensgefühl vermitteln, Trends aufspüren, interessante Leute anziehen. Das genau ist der Daseinszweck von Messen. Tausende Jobs in Hotels, Restaurants, Kneipen und Klubs hängen an diesen Veranstaltungen, Taxifahrer und Messebaubetriebe leben von diesem Honigtopf.

Die gebeutelten Luftfahrtunternehmen hoffen wieder

Dass die ILA nun als erste der großen Shows wieder zurückkehrt, hat praktische Gründe: Sie findet ohnehin in weiten Teilen unter freiem Himmel statt – da fliegt sich besser als in Hallen. Für die vom Einbruch der Fluggastzahlen gebeutelte Luftfahrtbranche ist der Neustart ein dringend benötigter Anschub. Mit Rolls-Royce, MTU und anderen verfügt Brandenburg über wichtige Unternehmen, die eine harte Zeit hinter sich haben. Sie alle hoffen, bald wieder abheben zu können.

Von Ulrich Wangemann