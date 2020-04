Kann das Land Brandenburg von Freiberuflern die Corona-Soforthilfe zurückfordern?

Potsdam

Solo-Selbstständige in Brandenburg, darunter auch Künstler, sind verunsichert. Viele von ihnen haben aufgrund einer ersten Richtlinie vom 25. März einen Antrag auf Corona-Soforthilfe gestellt. Die Bewilligung und Auszahlung des Geldes durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) erfolgte für etwa 27.000 Freiberufler erst im April mit einem Verweis auf eine zweite Richtlinie vom 2. April, in der nur noch Betriebskosten und nicht mehr Einnahme-Ausfälle als Gründe für den Zuschuss anerkannt werden. Die Praxis wirft viele juristische Fragen auf. MAZ hat sich unter Experten herumgehört.

Machen sich die Betroffenen übertriebene Sorgen?

Anzeige

Nein, Rechtsexperten teilen diese Bedenken. Der emeritierte Sozialrechts-Professor Heinz Burghardt aus Werder/ Havel spricht von einem „widersprüchlichen Verwaltungshandeln“. Die ILB hat im April Anträge bewilligt, die im März gestellt worden sind, als der Schaden für Solo-Selbstständige von der ILB deutlich weiter gefasst wurde. Im mehrfach überarbeiteten Fragen-Antwort-Katalog der ILB wurden am 25. März 2020 noch ausdrücklich „Umsatzeinbußen und Umsatzausfälle“ eingeschlossen.

Weitere MAZ+ Artikel

Bis zum Inkrafttreten der zweiten Richtlinie am 2. April lagen der ILB 29 000 Anträge von Solo-Selbstständigen vor, von denen sie im März knapp 2000 Anträge positiv beschieden hat. Der Rest wurde erst im April mit Verweis auf die neue Richtlinie bearbeitet. Die ausgezahlte Soforthilfe sollte nun nur noch dazu dienen, fällige Verbindlichkeiten zu tilgen. Das Problem aber ist, dass Freiberufler in der Regel keine oder nur geringe Betriebskosten haben. Entscheidend für sie ist der Verdienst, den sie für ihre geistigen oder künstlerischen Leistungen erhalten.

Gilt hier kein Vertrauensschutz?

Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf eine freiwillige Leistung des Staates. Ist aber eine freiwillige Leistung erst einmal bewilligt, kann sie nicht so einfach zurückgenommen werden. Es sei denn, den Antragstellern sind falsche Angaben, Täuschung oder Drohungen vorzuwerfen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie steht es um den Grundsatz der Gleichbehandlung?

Die ILB hat bis zum 2. April ca. 2000 Bescheide aufgrund der alten Richtlinie erstellt und versendet. 27 000 weitere Anträge, die schon im März aufgrund der alten Richtlinie gestellt wurden, wurden erst im April nach der neuen Richtlinie beschieden. Sie können sich auf den Gleichbehandlungsgrundsatz im Grundgesetz berufen. Ein Zurückhalten eines Teils von Anträgen, bis eine zu erwartende Rechtsänderung eintritt, ist unzulässig. Die Bewilligungsbehörde muss diese Antragsteller, die nach dem 2. April einen Bescheid erhalten haben, aber noch nach der alten Richtlinie beantragt haben, auch in der Auslegung des Schadens gleich behandeln. Die ILB hat die Antragsteller vor der Bewilligung nicht einmal darauf hingewiesen, dass sich die Bedingungen verändert haben.

Es ehrt den Fürsorgestaat, dass er in der Krise Solo-Selbstständigen unter Zeitdruck helfen will. Warum hat die ILB die Richtlinie verändert? Ging es um die Korrektur handwerklicher Fehler?

Das Land Brandenburg hat ein Soforthilfe-Programm für Freiberufler aufgelegt, zunächst aus eigenen Mitteln, aber sicher in der Hoffnung, dafür Bundesmittel zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ab 30. März ist der Bund in die Finanzierung der Soforthilfe-Programme der Länder ergänzend eingestiegen. Für die Bundesmittel gilt nach Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums, dass Freiberufler ihre nackte Existenz über die Grundsicherung (Hartz 4) finanzieren sollen und die Soforthilfe nicht für Lebenshaltungskosten bewilligt wird. Aus Furcht, den Landeshaushalt zu sehr zu belasten, hat die ILB im Auftrag der Landesregierung die restriktiveren Bedingungen auch für die Landesmittel hingenommen und am 2. April die neue Richtlinie veröffentlicht. Zuschüsse und Soforthilfen werden oft auch in anderen Bereichen gewährt (etwa Dürrehilfen, Entschädigungen für Wolfsangriffe usw.). Wenn es handwerkliche Fehler in irgendeiner Weise wären, dann dürfen sie nicht zum Nachteil der Antragsteller führen.

Machen sich die Empfänger der Corona-Soforthilfe strafbar, wenn Sie die gewährte Hilfe für ihre Existenzsicherung einsetzen und nicht zurücküberweisen?

Die in den Bewilligungsbescheid von der Behörde aufgenommene Formulierung setzt die Antragsteller nachträglich ins Unrecht. Es handelt sich um eine Umdrehung der Last, die den Versäumnissen der Verwaltung entspringt. Die bewilligte Soforthilfe ist eine Subvention im Sinne des Subventionsgesetzes. Wegen Subventionsbetruges macht man sich strafbar, wenn man wissentlich falsche Angaben tätigt. Hier aber wurde offenbar die Bewilligungsgrundlage verändert. Eine Umdeutung des alten Antrages auf die neue Richtlinie ist nicht möglich. Wer die Soforthilfe einbehält, dürfte sich nicht strafbar machen.

Ist zu erwarten, dass die ILB das Geld zurückfordert?

Das wird auf alle Fälle spannend. Die Rechtsgrundlage für Rückforderung dürfte äußerst dünn sein. Sollte die ILB Rückforderungen stellen, kommen auf das Verwaltungsgericht sicher viele Klageverfahren zu.

Ist es sicherer, wenn die Betroffenen die gewährte Summe zunächst einmal nicht anrühren und sich anderweitig behelfen?

Das ist nicht ratsam. Es könnte der Nachweis verlangt werden, dass die erhaltenen Mittel auch für den Zweck der Gewährung verbraucht wurden. Wenn die Sofort-Hilfe nicht verbraucht wird, dürfte die existenzbedrohende Lage und die Liquiditätseinbußen im Nachgang schwer darstellbar sein.

Einige Solo-Selbstständige wollen nun mit dem Zuschuss kurzfristig eine Investition tätigen, um der ILB gegenüber Kosten darstellen zu können. Ist das eine Möglichkeit, sich die staatliche Förderung zu sichern?

Derartige Ausgaben müssen notwendig und angemessen sein. Es hilft, wenn Unterlagen vorhanden sind, die nachweisen, dass diese Investitionen sowieso in den Monaten März, April und Mai aus den ursprünglich geplanten Einnahmen getätigt werden sollten und für eine nachhaltige Umsatzgenerierung weiterhin notwendig sind.

Einige Freiberufler erwägen, mit dem Geld Laptops anzuschaffen, um in der Corona-Krise Video-Unterricht erteilen zu können oder an Videokonferenzen teilnehmen zu können. Eine gute Idee?

Das kann nicht so einfach beantwortet werden. In der Hektik der Formulierung sowohl der ersten wie der zweiten Richtlinie war der Blick möglichst auf ein „Weiter wie gewohnt“ gerichtet. Die Umstrukturierung der freiberuflichen Arbeit auf digitale Vollzüge dort, wo es möglich ist, ist sinnvoll und auch sozialrechtlich wünschenswert, weil sie den Solo-Selbstständigen ermöglicht, wenigstens einen Teil ihrer Umsätze zu erwirtschaften. Dadurch verringert sich ihr zukünftiger Hilfebedarf. Es würde also der Intention der Soforthilfen entsprechen, Ausgaben für die Sachausstattung zur digitalen Berufsausübung zu akzeptieren.

Könnte es sein, dass das Finanzamt bei der Steuererklärung für das Jahr 2020 den gewährten Zuschuss zurückfordert?

Für die Rückforderung der Zuschüsse gilt eine Jahresfrist. Das Finanzamt bearbeitet die Steuererklärung 2020 frühestens im Januar 2021. Die Steuererklärungen für 2020 müssen erst bis zum 31. Juli 2021 eingereicht werden. Rückforderungen können auch nur von der Behörde geprüft und durchgeführt werden, die auch die Bewilligung veranlasst hat. Die zuständige Behörde ist die ILB und bleibt es solange, bis nicht das Wirtschaftsministerium als oberste Landesbehörde etwas anderes bestimmt.

Muss der Soforthilfe-Zuschuss versteuert werden?

Gemäß dem Eckpunktepapier der Bundesregierung ist der Soforthilfe-Zuschuss bei der Steuerveranlagung für die Einkommens - oder Körperschaftsteuer im kommenden Jahr gewinnwirksam zu berücksichtigen.

Lesen Sie auch:

Keine Soforthilfe, sondern nur Hartz 4 für Freiberufler

Von Karim Saab