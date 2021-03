Potsdam

Was ist wohl aus Donald, Annette, Bernd, Tatjana und Ann-Maren geworden? Diese Frage ging Andreas Ulrich nicht mehr aus dem Kopf. Zuvor hatte ihn seine Lektorin vom be.bra Verlag gefragt, ob er nicht ein Buch über den südlichen und für gewöhnlich weniger beachteten Teil der historischen Berliner Spreeinsel schreiben möchte – die sogenannte „Fischerinsel“ mit ihren wuchtigen Hochhäusern aus DDR-Zeiten.

Der Journalist, rbb-Sportmoderator und gebürtige Berliner war sofort von der Buchidee begeistert. Denn, was seine Lektorin nicht wusste: Den 61-Jährigen verbindet Etwas mit der Hochhaussiedlung. Hier hat er acht Jahre gelebt und zusammen mit seinen Mitschülern Donald, Annette, Bernd, Tatjana, Ann-Maren und anderen prägende Jugendjahre verbracht.

Spurensuche im Hochhauskiez

„Ich hatte die Fischerinseln für lange Zeit aus den Augen verloren“, sagt Andreas Ulrich, der bis heute in Berlin-Mitte in der Invalidenstraße wohnt. „Meine Recherchen für das Buch vor Ort haben all die Erinnerungen an diese Zeit zurückgebracht.“

Für sein Buch „Die Kinder von der Fischerinsel“ hat sich Andreas Ulrich Jahrzehnte später im Beton-Dschungel der Hochhäuser an der Leipziger Straße auf Spurensuche begeben. Herausgekommen ist ein mit persönlichen Geschichten und Gesprächen mit Freunden und Zeitzeugen angereichertes Porträt der „Fischerinsel“ als einem ganz besonderen Wohnviertel der einstigen Hauptstadt der DDR.

Die Hochhäuser auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte sind bis heute beliebt. Quelle: Jens Kalaene / dpa

Äußerst begehrte Wohnlage

„In dem Hochhauskiez an der Fischerinsel traf DDR-Alltag auf Prominenz und Extravaganz“, erzählt Autor Andreas Ulrich. Neben jungen Familien wie die Ulrichs zog es auch viele Künstler, Wissenschaftler, Diplomaten und Systemfunktionäre in die Wohnhäuser im Herzen Ost-Berlins.

Die zwischen 1969 und 1973 errichten insgesamt sechs Gebäude-Kolosse galten zu jener Zeit als beliebter Wohnort, versprachen sie gegenüber den unsanierten Altbauten mit ihren Kohleöfen und Außentoiletten doch modernen Komfort.

Die Hochhäuser auf der Fischerinsel waren zu DDR-Zeiten ein beliebtes Wohnviertel. Quelle: be.bra Verlag

Prominente Nachbarschaft

„An keinem Ort in der DDR wohnten so viele VIPs wie in dieser Hochhaussiedlung“, sagt Andreas Ulrich. So zählten Persönlichkeiten wie der Schauspieler Volkmar Kleinert vom Deutschen Theater, die Dichterin Sarah Kirsch oder auch der Chef der Auslandsspionage, Markus Wolf, zu den Anwohnern. „Jeder von uns Kindern konnte mit den Namen von Prominenten prahlen, die im eigenen Haus wohnten“, erinnert sich der Journalist.

Andreas Ulrich widmet seinen ehemaligen Klassenkameraden der „Polytechnischen Oberschule“ – mit denen er zusammen in unmittelbarer Nachbarschaft auf der „Fischerinsel“ gewohnt hat – jeweils ein eigenes Kapitel. Er spricht mit ihnen über die Vergangenheit, aber auch über die Gegenwart. Herausgekommen sind dabei fröhliche Anekdoten, kuriose Geschichten, aber auch traurige Schicksale. „Es sind Lebensbiographien, die alle auf die ein oder andere Weise mit den Häusern auf der Fischerinsel in Verbindung stehen“, erzählt der Autor.

Andreas Ulrich hat sich auf Spurensuche begeben. Quelle: be.bra Verlag

Gescheiterter Fluchtversuch vom Dach

Die Hochhaussiedlung, die sich angesichts der zentralen Lage auch heute wieder gr0ßer Beliebtheit bei ihren Mietern erfreut, wird dank Andreas Ulrichs Recherchen selbst zum Gegenstand der Geschichtserzählung, wenn es etwa um den gescheiterten Fluchtversuch eines ehemaligen Stasi-Mitarbeiters mit Heißluftballons vom Dach eines der Hochhäuser geht. „Von den Dächern konnte man weit in den Westen schauen und etwa die Gropiusstadt sehen, wo auch meine Familie Verwandte hatte“, erinnert sich der Autor.

Mit „Die Kinder von der Fischerinsel“ setzt Andreas Ulrich seine Erzählungen über Kindheit und Jugend in der DDR als Teil Berliner Stadtgeschichte fort. Vor sechs Jahren hatte der umtriebige Journalist mit dem Buch „Torstraße 94“ über sein Geburtshaus in der Nähe vom Rosenthaler Platz recherchiert.

Andreas Ulrich: Die Kinder von der Fischerinsel, be.bra Verlag, 244 Seiten, brosch., 20 Euro.

Von Jérôme Lombard