Geschlossene Kitas: Eltern haben ein Recht auf Antworten

Die Ungeduld der Eltern ist groß und gerechtfertigt. Seit fünf Wochen dürfen Kitas nur im Not-Modus öffnen, in vielen Familien liegen die Nerven blank. Ab Montag wird sich die Situation ein bisschen entspannen. Alleinerziehende haben dann ein Anrecht auf eine Kita-Betreuung, auch wenn sie keinen sogenannten systemrelevanten Beruf ausüben.

Aber was ist mit den Eltern, die sich neben der Arbeit im Home-Office noch um Kinder kümmern müssen, die in der häuslichen Langeweile ja auch nicht gerade pflegeleichter werden? Und was macht es mit den Kindern, wenn sei wochenlang keine Freunde zum Spielen treffen dürfen? Für diese Familien gibt es derzeit keine Perspektive und keine Antworten. Es ist noch nicht einmal klar, wann das Bildungsministerium einen Stufenplan zur Kita-Öffnung vorlegen wird, geschweige denn, über wie viele Monate sich ein solches Szenario erstrecken wird.

Einige Eltern geraten allmählich nicht nur an nervliche, sondern auch an finanzielle Grenzen. Denn nicht jeder hat die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Das wird bei den Anekdoten von Kindergeschrei im Hintergrund von Videokonferenzen aus dem Home-Office gerne übersehen. Diese Eltern verdienen allmählich eine Antwort. Auch wenn es eine schmerzliche ist.

