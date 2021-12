Potsdam

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat als alleinige Kennziffer in der Corona-Pandemie ausgedient, die Hospitalisierungsrate ist der neue Goldstandard. Diese gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner nach einer Infektion mit dem Coronavirus innerhalb von einer Woche ins Krankenhaus eingewiesen wurden.

In Brandenburg liegt der Wert aktuell bei 6,28. Landesweit sind 27,2 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt. Aktuell werden 858 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 190 in intensivmedizinischer Behandlung. 157 Intensivpatienten müssen beatmet werden (Stand: 19. Dezember).

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) fasst die entsprechenden Zahlen in einem Intensivregister zusammen – detailliert aufgeschlüsselt auch für Brandenburgs 14 Landkreise und die vier kreisfreien Städte.

Daraus geht hervor, wie viele Intensivbetten tagesaktuell (Stand: 19. Dezember) zur Verfügung stehen, wie viele davon belegt sind und wie hoch der Anteil der Covid-19-Patienten ist. Das sind die Daten für die Kreise und kreisfreien Städte in Brandenburg:

Die Daten werden, wie die Divi auf ihrer Webseite erläutert, in zugelassenen Krankenhaus-Standorten, die Intensivbetten zur Akutbehandlung führen, erhoben. Von dort werden täglich die entsprechenden Zahlen gemeldet.

Hier sehen Sie, wie die Kapazitäten der einzelnen Krankenhäuser sind. Sie können die Tabelle auch durchsuchen und mit den Pfeiltasten zu den weiteren Seiten springen.

Seit dem 16. April 2020 sind die Krankenhäuser laut Intensiv-Register-Verordnung zur Registrierung und täglichen Meldung verpflichtet.

Von MAZonline