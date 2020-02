Templin

Die Linke in Brandenburg dringt auf die Einführung eines Mietendeckels für bestimmte Regionen. Überall dort, wo ein Pendeln nach Berlin aufgrund der Verkehrsbedingungen noch möglich sei, seien die Mieten substanziell gestiegen, heißt es im Leitantrag, den der Landesparteitag am Samstag in Templin mit großer Mehrheit bei fünf Enthaltungen beschloss. Darum werde in diesen Regionen in Brandenburg ein Mietendeckel gebraucht, um die Vermieter zu zügeln, die aus der Mietenkrise spekulativen Profit schlagen wollten. An diesem Sonntag tritt in Berlin der Mietendeckel in Kraft. Als erstes Land friert Berlin die Mieten für fünf Jahre ein.

„Gegen alte und neue Nazis“

Die Brandenburger Linke erklärt im Leitantrag auch, sie wolle sich konsequent „gegen alte und neue Nazis“ stellen, aber auch gegen nationalkonservative Rechte. Sie wollte auch die Landesspitze neu wählen. Anja Mayer trat wieder an, neu kandidierte Katharina Slanina.

Von dpa/RND