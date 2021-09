Potsdam

In Deutschland und Brandenburg wird gewählt. In Brandenburg mit etwas mehr als zwei Millionen Wahlberechtigten sind zehn Direktmandate zu vergeben – und im Wahlkreis 61 (Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II) treten mit Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) gleich zwei Kanzlerkandidaten an.

Dazu gibt es Landratswahlen und lokale Bürgermeisterwahlen und währenddessen sind im ganzen Land MAZ-Reporterinnnen und Reporter unterwegs und berichten für Sie vom Wahltag.

Lesen Sie hier die einzelnen Liveticker aus dem MAZ-Gebiet in Brandenburg:

