Die Öko-Chance vor der Haustür

Potsdam

Man darf sich nichts vormachen. An den meisten Verbrauchern geht der Bio-Boom noch immer vorbei. Vielleicht greifen sie gelegentlich zur Bio-Banane und zur Bio-Milch, aber wenn der Sonntagsbraten doppelt so teuer wird, weil Tierwohl und Nachhaltigkeit ihren Preis haben, dann hört bei vielen Kunden die Bio-Bereitschaft auf.

Und trotzdem ist es längst keine Nische mehr, deren Anhänger an spezieller Kleidung oder speziellen Frisuren zu erkennen wären. Selbst Billigheimer haben ihre Bio-Marken an Bord, und man darf davon ausgehen, dass sie nicht nur auf diese Produkte setzen, um ihr Image aufzupolieren, sondern weil Nachfrage besteht. Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen – und damit auch in Brandenburg.

Die Nachfrage steigt seit Jahren, die Anbieter kommen nicht hinterher. Auch Brandenburg hat diesen Trend ein Stück weit verpennt. Vor einigen Jahren wurde bei Bauernversammlungen noch genervt mit den Augen gerollt, wenn von Öko die Rede war. Inzwischen hat der Bauernverband einen Präsidenten, der selbst Bio-Landwirt ist. Jetzt führen die Berliner eine Bio-Quote für Kitas und Schulen ein, von der man halten kann, was man will. Sie wird die Nachfrage aber weiter nach oben schrauben – und den märkischen Landwirten neue Chancen eröffnen.

Von Torsten Gellner