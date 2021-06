Potsdam

Wie lebt es sich in einem technisch hochmodernen Land, in dem die Frauen erst seit 2018 Auto fahren dürfen? Wir sind mit Carmen Winkel zu einem Skype-Gespräch verabredet.

Frau Winkel, Sie haben 2012 in Potsdam als Historikerin promoviert. Ihr Thema lautete „Im Netz des Königs. Netzwerke und Patronage in der preußischen Armee 1713–1786“. Heute sind Sie Assistenzprofessorin an der Prince Mohammad Bin Fahd Universität in Dhahran und leben seit 2016 in Saudi-Arabien. Wie wäre es mit einer Untersuchung über Netzwerke und Patronage in Saudi-Arabien?

Carmen Winkel: Das wäre schwierig, aber ein Superthema. Solche Netzwerke gibt es natürlich zwischen den großen, etablierten Familien. Ebenso Gnadenbeweise des Königs, denn Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie. Leider spreche ich nur ein wenig arabisch. Aus akademischer Neugierde habe ich aber schon einige Interviews geführt und auch Essays über Frauen und die saudische Kultur publiziert.

Die Sprösslinge dieser Familien sind Ihre Studenten. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein Student aus dissidentischem Bewusstsein so ein aufklärerisches Buch schreibt?

Winkel: Zunächst einmal: Ich unterrichte nur Frauen. Auch an der privaten Universität ist der Betrieb streng nach Geschlechtern getrennt. Mit männlichen Kollegen kann ich mich nur in bestimmten Bereichen auf dem Campus treffen. Meine Studentinnen kommen aus der gehobenen Mittelklasse und sind stolz, dass sie überhaupt studieren dürfen. Ihren Müttern war das noch zumeist verwehrt. Sie sind ganz auf ihren Abschluss in Ingenieurwissenschaft, Chemie, IT oder Wirtschaft fokussiert. Ihre Berufsaussichten sind ausgesprochen gut. Dissidentisches Bewusstsein gibt es hier nicht.

Sie haben also keine Studentin, die Historikerin werden möchte?

Winkel: Die Unis hier sind allein auf den industriell geprägten Arbeitsmarkt ausgerichtet. So etwas wie Geisteswissenschaften oder einen Kultursektor gibt es nicht. Vielleicht wollen einige Studentinnen Lehrerin werden. Aber das ist eher ein Beruf, dem etwas Vergangenes anhaftet, denn Frauen konnten früher allenfalls Lehrerin werden. Seit wenigen Jahren dürfen sie alles.

Kann man an Ihrer Uni Islamwissenschaft studieren?

Winkel: An unserer Uni nicht, aber an anderen. Wir haben einige Dozentinnen, die Islamwissenschaft in Arabisch und in Englisch unterrichten. Das ist vorgeschrieben. Von der Grundschule bis zur Uni muss man Religionskurse belegen.

Ist Ihnen der Islam persönlich nähergekommen?

Winkel: Kulturell und gesellschaftlich verstehe ich heute manches besser. Aber ich bin kein religiöser Mensch.

Stellt sich Ihnen Tradition als etwas Positives oder als Hemmnis dar?

Winkel: Generell finde ich Tradition wichtig. Man muss sich aber bewusst machen, dass Traditionen menschengemacht sind und sie über Bord werfen, wenn sie hemmen. Es gibt hier wunderschöne Feste, etwa das gemeinsame Fastenbrechen nach dem Ramadan. Aus Gründen der Tradition hat man aber auch Frauen die berufliche Entwicklung verwehrt. Vor zwei Generationen wurden die Mädchen noch mit zehn oder zwölf Jahren verheiratet. Das ist inzwischen untersagt, weil es sich als Hemmnis für die soziale Entwicklungen herausgestellt hat.

Inwieweit prägt die Religion das Wirtschaftsleben?

Winkel: Es wird fünf Mal am Tag gebetet. Saudi-Arabien ist das einzige Land, in dem zu den Gebetszeiten auch die Geschäfte geschlossen werden. Man muss einen Shop verlassen oder warten, bis der Kassierer fertig ist.

Und wie ist das an Ihrer Universität?

Winkel: Der Unterricht wird bei uns während der Gebetszeiten nicht unterbrochen. Aber es gibt einen Gebetsraum und viele beten auch mal im Gang zwischendurch. Unsere Studentinnen müssen nicht verschleiert kommen. Die meisten legen ihre Abaya, so heißt das traditionelle islamische Überkleid, ab oder tragen die Abaya offen, wenn sie aus dem Auto steigen. Seit den Frauen vor zwei Jahren das Autofahren erlaubt wurde, kommen viele mit dem Pkw und betreten die Uni auch in Jogginghose und Shirt.

Haben Sie manchmal das Gefühl, an den Anfang der Neuzeit zurückgekehrt zu sein?

Winkel: Nein. In China, wo ich vorher zwei Jahre unterrichtet habe, war es nicht anders. Diese Schwellenländer sind in einigen Bereichen sogar moderner als Deutschland aufgestellt, etwa wenn es um die Digitalisierung geht.

Aber verharren nicht Bewusstsein und Mentalität der Menschen noch in einem vormodernen Stadium? Wie ausgeprägt sind Individualismus, Zivilcourage und Zivilgesellschaft in Saudi-Arabien?

Winkel: Die Menschen hier kommen aus einer anderen Religion und Kultur. Deshalb gibt es hier keine Zivilgesellschaft und keine öffentlichen Diskurse über bestimmte Themen. Im privaten Leben kann ich mit meinen Freunden aber diskutieren.

Sie würden also nicht sagen, die Saudis sind heute da, wo wir Westler vor 200 oder 100 Jahren waren?

Winkel: Die gesellschaftlichen Strukturen sind einfach anders. Man kann eine westliche Gesellschaft nicht mit einem arabischen Königreich vergleichen. Es gibt hier keine Handwerkerzünfte, kein Bürgertum und keine soziale Unterschicht, die sich in Europa über Jahrhunderte organisiert haben. Die saudische Gesellschaft hat sich in den letzten 60 Jahren sprunghaft gewandelt. Die Großeltern haben noch als Nomaden in der Wüste in Zelten gelebt und konnten nicht lesen. Dann gab es die Modernisierung durch den Ölboom und Land und Leute sind sehr schnell sehr reich geworden. Man kann deshalb nicht sagen, dass sie später dran sind. Das ist ein eurozentrischer Blick, wenn man immer nur feststellt, dass hier die Rechte für Frauen und für Minderheiten unterentwickelt sind.

Beim Blick in die deutsche Geschichte fehlt uns auch manchmal das Verständnis und die Vorstellungskraft. In Europa herrschten genauso Feudalismus, Großfamilien und das Ältestenrecht. Und das Frauenwahlrecht wurde erst 1918 eingeführt.

Winkel: Ich will nicht urteilen, sondern mir erst einmal die hier herrschenden Werte aus der Entwicklung des Landes heraus erklären. Einige saudische Freunde sehen es zum Beispiel auch kritisch, dass die Frau in Saudi-Arabien offiziell dem Mann nicht gleichgestellt ist. Als Westeuropäerin kann ich mir das historisch herleiten und gespannt sein, ob sich das irgendwann ändert.

Wie wird der Westen in Saudi-Arabien wahrgenommen?

Winkel: Zwischen den USA und Europa wird differenziert. Deutschland genießt für seine Produkte und als Urlaubsziel höchsten Respekt. Viele Studentinnen träumen von einem Job in London. Von Preußen, Brandenburg oder Potsdam haben sie aber alle noch nie gehört.

Worüber publizieren sie heute?

Winkel: Ich habe mit Kolleginnen über die Piraterie im Persischen Golf im 19. Jahrhundert geforscht, dafür waren wir im Oman, Indien und in England auch in Archiven. Weiter Themen sind „Oral History“ oder „Die Auswirkungen von Corona auf die online-Lehre“.

Warum haben Sie als Frau ein militärgeschichtliches Promotionsthema gewählt?

Winkel: Der Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Uni Potsdam hat damals ausgesprochen gute Arbeit geleistet. Militärgeschichte ist ja nicht allein Kriegsgeschichte. Es geht nicht darum, wer wann welchen Panzer abgeschossen hat, sondern um die Wechselwirkungen zwischen Militär und Gesellschaft. Warum waren Soldaten Soldaten? Und wie haben die gelebt? Darüber habe ich schon meine Magisterarbeit geschrieben.

Welche Themen der preußischen Geschichte fänden sie heute untersuchenswert?

Winkel: Das Verhältnis von Friedrich II. zu seiner Familie könnte mich interessieren. Auch über seine Revuereise gibt es nur alte Forschungen. Bis ins hohe Alter reiste der König mit der Kutsche übers Land. Das war Teil seiner Herrschaftsausübung. Der Bevölkerung wurde gezeigt, da ist der König, der weiß und checkt alles. Das Verhältnis zwischen Preußen und den Reichsfürsten wäre auch eine Untersuchung wert, ebenso die arrangierten Ehen, die die politischen Beziehungen zwischen den Dynastien regeln sollten.

Holt Sie das Thema Militär und Gesellschaft in Saudi-Arabien manchmal ein?

Winkel: Ich habe Interviews geführt, wie der Golfkrieg im Land erlebt wurde und darüber auch publiziert. Die Großmächte Saudi-Arabien und Iran führen derzeit bekanntlich einen Stellvertreterkrieg im Jemen und kommen sich auch in Katar in die Quere. Darüber reden wir sogar manchmal im Geschichtskurs.

Merken Sie etwas vom saudischen Militär?

Winkel: Wir haben eine große saudische Airbase in Uninähe. Da hören wir manchmal die Kampf-Jets. Aber im normalen Leben sieht man wenig Uniformen.

Gibt es eine Feindpropaganda gegen den Iran?

Winkel: In den Zeitungen habe ich bisher keine entdeckt. Für die sozialen Medien fehlen mir leider die Sprachkenntnisse. In Saudi-Arabien leben mehrheitlich sunnitische Araber, aber hier in der Region am Persischen Golf lebt auch ein Großteil der schiitischen Minderheit des Landes. Und die ist eher positiv gegenüber dem Iran eingestellt, wo vor allem Schiiten leben. Wir haben hier paradoxerweise auch viele jemenitische Arbeiter, die auch gerne bleiben wollen.

Gibt es in Saudi-Arabien ebenso viele rechtlose Gastarbeiter wie in den Emiraten?

Winkel: Nicht nur in schlecht bezahlten Jobs sind hier überall Ausländer zu sehen. Syrer und Ägypter arbeiten als Ärzte. Unter den Lehrern sind viele Palästinenser und Jordanier, das hat eine lange Tradition. Die Sekretärinnen bei uns an der Uni sind Filipinos. Hausangestellte, Straßenkehrer und Kellner sind vor allem Bangladeshis oder Inder. Die ungelernten Arbeitskräfte würden in ihrer Heimat noch ärmer leben. Insgesamt soll es in Saudi-Arabien etwa elf Millionen Ausländer geben, darunter nur wenige tausend „Westler“. Das ist eine bunt gemischte Gesellschaft.

Haben sie manchmal Heimweh?

Winkel: Eigentlich nicht. Wenn nicht gerade Pandemie ist, fahre ich zwei Mal im Jahr nach Hause. Im Februar 2020 war ich zuletzt da – zum 80. Geburtstag meines Vaters. Natürlich lasse ich gern die Hitze hinter mir. Und ich freue mich auf die märkische Natur, meine Familie, den großen Bauernhof in Viesen südlich von Brandenburg/Havel und vor allem auf das Selbstgekochte von meiner Mutti.

