Es zieht sich

Potsdam

Die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Landesregierung ziehen sich in die Länge. Mehr als zwei Wochen sind vergangen seit der Landtagswahl und noch immer ist völlig unklar, wohin die Reise geht. Das ist unbefriedigend für die Wähler, die sich Orientierung wünschen.

Keine natürlichen Verbündeten

Sondierung heißt eigentlich: Man beschnuppert einander und trifft eine Vorfestlegung, wer auf den ersten Eindruck für die nächsten fünf Jahre als Partner in Frage kommt. Dann erst folgen Koalitionsverhandlungen, an deren Ende ein Regierungsprogramm steht. In Brandenburg scheinen die Detailverhandlungen in die Schnupperphase vorverlegt worden zu sein. Das hat Gründe: Natürliche Verbündete gibt es nicht mehr. Egal ob Kenia oder Rot-Grün-Rot: In diesen Bündnissen sollen Parteien miteinander auskommen, die teils gegenteilige Positionen vertreten ( Asyl, Kohle, Landwirtschaft). Jeder sichert sich deshalb jetzt ab, um nicht von den anderen Parteien über den Tisch gezogen zu werden.

Handschlag reicht nicht

Die Grünen, die traditionell die Parteibasis viel stärker beteiligen als die anderen Parteien, können sich nicht mit einem Handschlag-Agreement vor die Mitglieder stellen. Also produziert man ein immer dicker werdendes Eckpunktepapier. Ein erster Eindruck bleibt jedenfalls: Grundvertrauen sieht anders aus.

Von Ulrich Wangemann