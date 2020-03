Die Spargelsaison startet 2020 kleinlaut, denn viele Erntehelfer fehlen

Potsdam

Brandenburgs Spargelbauern schaffen es nicht allzu oft auf die Titelseite der New York Times. Die Montagsnummer der internationalen Ausgabe schmückt das Bild eines Spargelstechertrupps inmitten der sandigen Weite eines Kremmener Spargelfeldes: Feldarbeiter ziehen Rollwägelchen hinter sich her, die weißen Folientunnel ziehen sich fast bis zum Horizont. Darunter sieht man Landarbeiter mit dem Stechmesser am Spargeldamm.

Blasses, weißes Gold

Sie fördern das zutage, was die Zeitung den „cremigen blassen Spargel, in Deutschland als weißes Gold gefeiert“, nennt. Tenor des Beitrags: Europas wohlhabende Volkswirtschaften sind auf die erfahrenen Saisonarbeiter aus Osteuropa angewiesen – doch viele von ihnen bleiben wegen der Corona-Kontaktverbote zu Hause.

Abgeblasen werden muss die Spargelernte deswegen nicht. Die Saison 2020 hat schon ganz zaghaft begonnen, ohne „viel Fanfaren“, wie die New York Time den Auftakt zum großen Stechen in normalen Jahren beschreibt. An der Potsdamer Chaussee in Berlin-Zehlendorf verkaufen an diesem Montag zwei Stände das Edelgemüse. Zwischen 10 und 17 Euro kostet das Kilo aus märkischem Anbau. Kaum jemand hält an.

Einzelkämpfer im Schneetreiben

Das Schneetreiben passt ins Bild: Den Spargelbauern bläst ein eisiger Wind ins Gesicht. Die Restaurants und Kantinen nehmen fast nichts mehr ab. Gleichzeitig droht wegen des Fachkräftemangels ein erheblicher Teil der Ernte auszufallen. Der anfängliche Optimismus einiger Bauern ist Ernüchterung gewichen. Großen Anbaubetrieben ist es gelungen, einige Helfer noch per Flugzeug nach Deutschland zu holen. Den vielen kleineren Unternehmen hilft das nicht.

Kein Personal für zwei Drittel der Flächen

„Fakt ist: Wir kriegen nicht die Leute, die wir wollen, und auch nicht in der Zahl, die wir bräuchten“, sagt Landwirt Thomas Syring aus Stücken ( Potsdam-Mittelmark), der den berühmten Beelitzer Spargel produziert. Von den 50 bis 60 Saisonkräfte, die üblicherweise die Felder bewirtschafteten, kämen höchstens 15 bis 20, sagt Syring. Die erfahrenen Rumänen etwa könnten nicht mehr einreisen. Von den 40 Hektar Spargelanbaufläche werde man vermutlich zehn bis 15 bearbeiten können. Er rechne mit „Einbußen in ordentlicher Höhe“, sagt Syring. Mit einer „schlanken Kostenstruktur“ die harte Zeit überstehen – darauf richte er sich ein.

Wiederaufbau – Renaissance eines alten Begriffs

Spargelbauern hätten ansonsten die Möglichkeit, bei ihren Hausbanken über eine Stundung von Kreditraten zu verhandeln oder Überbrückungskredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) zu beantragen. Wiederaufbau – das klang viele Jahre altmodisch nach 50er-Jahre, Nachkriegszeit. Mittlerweile klingt das Wort wieder ziemlich gegenwärtig.

Die gut gemeinte Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, ein Heer von Freiwilligen als Erntehelfer zu rekrutieren, geht an den Bedürfnissen der Spargelbauern komplett vorbei. Keiner der von der MAZ kontaktierten Landwirte kann sich vorstellen, ungelernte Städter auf die Felder zu lassen. Als Lastwagenfahrer, beim Waschen und verpacken könne man diese Kräfte allenfalls einsetzen, sagen mehrer Bauern.

Furcht vor der S-Bahn-Infektion

Ein wichtiger Grund: Die eingespielten Erntetrupps aus Rumänien oder Polen bilden geschlossene Einheiten, die sich nicht mit anderen Angestellten mischen. Sie schlafen sogar in derselben Unterkunft. „wenn ich jetzt einen Mann aus Berlin ins Team hole, sitzt der vielleicht auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn“, sagt Landwirt Syring. Tauche ein Covid-19-Fall in der Ernte-Crew auf, werde die gesamte Erntearbeit gelähmt, der Betrieb könne dann dichtmachen.

Ein Einlernen von Spargel-Neulingen in den delikaten Umgang mit dem Messer sei ohnehin nicht möglich, „ohne dass man auf auf dem Feld auf Tuchfühlung geht“, sagt Syring.

Bewerbung aus dem Nagelstudio

Freiwillige bewerben sich derzeit in größerer Zahl bei den Anbaubetrieben – aus ganz unterschiedlichen Motiven, wie mehrere Bauern berichten. Mitarbeiter von Gastronomiebetrieben, Industriearbeiter in Kurzarbeit, Erzieherinnen deren Kitas geschlossen sind, suchen ein Zubrot. Eine Dame aus einem Nagelstudio habe sich sogar gemeldet, heißt es aus einem Betrieb. Ihr sei unter Umständen nicht klar gewesen, wie sich tagelanges Wühlen in der Erde auf zarte Hände auswirke.

Spargelstechen sei außerdem „eine Facharbeit“, sagt René Falkenthal vom Spargelhof Märkerland im Beelitzer Ortsteil Schlunkendorf ( Potsdam-Mittelmark. „Wenn einer mit dem Messer in der Mutterpflanze herumfuhrwerkt, dann wächst später nichts mehr“. 14 Tage dauert nach Angaben des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg die Einarbeitung.

Pendeln ist nicht möglich

Mit der Ernte begonnen hat Falkenthal noch nicht. Seine polnischen Helfer seien noch nicht da, hätten aber signalisiert, dass sie auch im Corona-Jahr kommen. zumindest einige davon. Klar sei: Am Wochenende ins polnische Grenzgebiet pendeln geht wegen der Quarantäneregelungen nicht mehr. „Wer kommt, bleibt die ganze Saison über“, sagt Falkenthal. Fünf Leute für fünf Hektar Fläche – so rechnet der Landwirt. Die Hälfte der normalen Anbaufläche werde er in dieser Saison wohl nur bewirtschaften können.

Auf den Preis, da sind die Bauern sich einig, werde die Corona-Krise kaum Auswirkungen haben. Vor Ostern soll es warm werden. Dann schießen die Stangen aus dem Boden. Man werde dann wohl bei zehn Euro pro Kilo bester Sortierung landen. Und was passiert mit den nicht abgeernteten Feldern? Dort wird das Edelgemüse ins Kraut schießen und blühen. „Das ist dann alles für die Bienen“, sagt René Falkenthal.

