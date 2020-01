Die Stasi als Kartenspiel: Wer schreddert die meisten Akten?

Potsdam

Auf dem Cover des Kartenspiels sieht man oben eine Handvoll DDR-Bürgerrechtler mit Transparenten. „Die Akten gehören UNS“, ist darauf zu lesen und „Genug gespitzelt. Raus jetzt!!“ Der ältere Herr mit dem SED-grauen Anzug und dem Beton-Scheitel unten auf dem Cover lässt sich davon allerdings nicht erschüttern. Emsig füttert er einen Aktenvernichter, sein Büro ist vollgeräumt mit mannshohen Aktenstapeln.

So ähnlich könnte es gewesen sein, als am 15. Januar 1990 die Stasi-Zentrale in der Ruschestraße in Berlin-Lichtenberg gestürmt wurde. Damals waren dort Tausende Menschen eingedrungen, um die weitere Vernichtung von Akten durch das Ministerium für Staatssicherheit ( MfS) zu unterbinden.

Launig und didaktisch wertvoll

Es ist eine schräge Pointe der Geschichte, dass ausgerechnet die Stasi-Unterlagen-Behörde und das Berliner DDR Museum ein Kartenspiel herausgeben, das – ebenso launig wie didaktisch wertvoll – jene Vorgänge von vor 30 Jahren aufgreift. In dem Spiel „Stasi raus, es ist aus!“geht es darum, als MfS-Mitarbeiter möglichst viele Unterlagen zu schreddern.

Für jede vernichtete Akte gibt es maximal vier Punkte. Natürlich regt sich dagegen – wie damals im richtigen Leben – Widerstand: Werden Bürgerinnen- und Bürgerkarten aufgedeckt, hagelt es entsprechend Minuspunkte. Die Spieler müssen in der Rolle als Stasi-Bösewichte bei entscheiden, ob sie im nächsten Zug Unterlagen in den Reißwolf schieben oder lieber die aufgebrachten Bürger ablenken.

Bürgerrechtler oder Stasi-Scherge: nur einer kann gewinnen.. Quelle: Thorsten Keller

Darüber hinaus gibt es, vergleichbar mit den „Ereigniskarten“ beim Monopoly, Karten mit historischen Hintergrundinformationen über das toxische Wirken der Stasi, die ihr langjähriger Chef Erich Mielke gerne als „Schild und Schwert der Partei“ bezeichnete.

Eine gesonderte Spielanleitung gibt es nicht. Die Regeln erklären die Autoren Michael Geithner und Martin Thiele-Schwez beiläufig im Laufe der ersten Partie. Die 110 Karten sind nummeriert, so dass das Spiel für die nächste Runde in die ursprüngliche Start-Reihenfolge zurücksortiert werden kann. Ob Menschen, die von der Stasi drangsaliert oder eingesperrt wurden, das Kartenspiel amüsant finden, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Mehr als 7 Millionen Anträge

Das Interesse an den Stasi-Akten ist nach wie hoch. 2019 beantragten etwa 56.500 Menschen einen Blick in Papiere, die die DDR-Staatssicherheit heimlich über sie anlegte. Das waren rund 11.000 Anträge mehr als 2018. Seit dem Arbeitsbeginn der Behörde Ende 1990 gingen rund 7,3 Millionen Anträge ein – von Opfern des DDR-Unrechts ebenso wie von Unternehmen und Behörden, die ihr Personal auf eine etwaige Stasi-Tätigkeit durchleuchten wollten. Vergleichbar gering (37.000) ist die Zahl der von Historikern oder Medien gestellten Anträge.

In den Archiven gibt es mehr als 111 Kilometer gerettetes Schriftgut für die Recherche. 51 Kilometer waren noch vom Ministerium archiviert worden, der größere Teil lag 1990 unsortiert in den Büros der Stasi-Mitarbeiter. Diese Unterlagen sind inzwischen zu 91 Prozent erschlossen. Die Stasi-Unterlagen-Behörde mit ihren zwölf Außenstellen hat derzeit rund 1350 Mitarbeiter.

„Stasi raus, es ist aus!“ kostet 16,95 Euro, zweisprachig (deutsch/englisch), 2 bis 5 Spieler, ab 12 Jahren, eine Runde dauert etwa 20 Minuten. Verkauft wird es ab Montag, 13. Januar im Shop des Berliner DDR-Museums ( Karl-Liebknecht-Straße 1).

Von Thorsten Keller