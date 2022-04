Potsdam

Wenn eines in diesen Wochen gewiss ist, dann dies: Mit den Gewissheiten ist es vorbei. Die Zukunft der Kohleförderung im Süden des Landes liegt ebenso im Nebel wie die Rohölverarbeitung im Norden. Die Nebelschwaden um die PCK-Raffinerie in Schwedt sind allerdings deutlich dichter als jene um die Leag-Tagebaue in der Lausitz. In Schwedt stellt sich die schwierige Frage, wie der Staat mit der russisch gelenkten Raffinerie verfahren soll und kann.

Öl für Brandenburger Tankstellen

Dass die Industrieanlage überhaupt nicht mehr benötigt würde, wenn sich Deutschland auch von den restlichen zwölf Prozent russischen Öls unabhängig macht, ist nicht ausgemacht. Denn das Öl aus alternativen Quellen, das Wirtschaftsminister Habeck schon in wenigen Tagen auftreiben will, müsste ebenfalls verarbeitet werden, um an den Zapfsäulen in Berlin und Brandenburg zu landen. Notfalls könnte die Raffinerie durch staatliche Enteignung gezwungen werden, vom billigen Russland-Öl abzulassen.

Das Schreckensszenario für Ostdeutschland wäre ein Aus der Anlage. Es geht um 1200 Jobs und Folgewirkungen für den gesamten Nordosten des Landes. In Teilen wäre das durchaus vergleichbar mit den Herausforderungen, vor denen die Lausitz mit dem Kohle-Ausstieg steht – doch der wird durch Milliardenhilfen kompensiert.