Das Ufer des Potsdamer Griebnitzsees war in Kaiserreich und Weimarer Republik eine der besten Adressen der Hauptstadtregion – und ist es heute wieder. Der Anwalt und Kunsthistoriker Christoph Partsch (60) hat jetzt ein Buch über die bewegte Geschichte des Orts geschrieben. Partsch kennt sich bestens aus: Er hat etliche Villeneigentümer in den vergangenen 20 Jahren vor Gericht vertreten, als die sich mit der Stadt Potsdam um einen öffentlichen Uferweg stritten, der über ihre Wassergrundstücke führte – die Stadt verlor zweimal vor Gericht. Die MAZ stellt einige der Villen vor, an denen sich deutsche Geschichte wie im Schulbuch ablesen lässt.

Villa Herpich – hier logierte Stalin

1910/11 als Villa Herpich erbaut, heute Sitz des Verbandes der Bauindustrie Berlin-Brandenburg. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Kaufmannsfamilie Herpich besaß eine vom Architekten Alfred Grenander entworfene Villa am Griebnitzsee. Mehr als 30 Jahre lang hatten die Herpichs durch den Verkauf edler Pelze und eleganter Damen- und Herrenmode es zu Wohlstand gebracht. Anfang Juni 1945 musste sie auf Anordnung sowjetischer Offiziere binnen weniger Stunden ihr Heim verlassen – für immer. Das beschlagnahmte Haus wurde danach für einen der mächtigsten Männer der Welt hergerichtet: den Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Josef Stalin. Knapp drei Wochen wohnte der siegreiche Diktator in dem Anwesen, während er auf der Potsdamer Konferenz gemeinsam mit Truman und Churchill die neuen Einflusssphären der Siegermächte in Europa un der Welt festlegte. Seit 1994 ist die renovierte Villa Sitz des Bauindustrieverbands Berlin-Brandenburg.

Villa Heidmann – ein Ort des Holocaust

Die Villa Heidmann ähnelte äußerlich einer Sternwarte. Quelle: Christoph Partsch

Abgerissen und weitgehend aus dem Gedächtnis der Stadt getilgt ist die Villa Heidmann an der Adresse Spitzweggasse 1 (früher Bergstraße 1). Im Auftrag des jüdischen Arztes Karl Heidmann um 1905 erbaut, wurde das auffällige Haus, das mit seiner weithin sichtbaren Kuppel an eine Sternwarte erinnerte, im Dritten Reich zur Sammelstätte zunächst für alte Juden umfunktioniert. Für viele Juden war diese einst noble Adresse die letzte vor ihrer Ermordung. 1943 räumte die Gestapo das Anwesen und schickte die Bewohner in Vernichtungslager. So wurde der ehemalige Kantor der Potsdamer Synagoge, Samuel Guttmann, in der Villa untergebracht, bevor er gemeinsam mit seiner Frau nach Theresienstadt deportiert und dort ermordet wurde.

Gedenkstein zur Deportation Potsdamer Juden 1943, Potsdam-Babelsberg, vor dem Haus Spitzweggasse 2, ehemals Bergstraße 1. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Villa existiert heute nicht mehr. Inzwischen erinnert ein Gedenkstein an die Sammelstelle. Schüler des Espengrund-Gymnasiums haben das Gedenken angeregt. Der Stein ist aber ziemlich zugewachsen und schwer zu finden.

Villa Goldschmidt – Bankier, Sammler, Emigrant

Landhaus Dr. Jakob Goldschmidt, Potsdam-Griebnitzsee, von der Gartenseite. Erbaut wurde es 1921-1922. Quelle: Architekturmuseum TU Berlin

Jakob Goldschmidt gehörte zu den bedeutendsten Bankiers der Weimarer Republik und ließ sich am Potsdamer Griebnitzseeufer eine hochherrschaftliche Villa bauen. Säulen, Ziergiebel, Bootshaus mit Seeterrasse – das Anwesen bot jede Menge Prunk. Goldschmidt war einer der wichtigsten Kunstsammler in Deutschland vor dem Dritten Reich. Einer seiner Monets ist heute wieder in Potsdam zu sehen. Nach Hitlers Machtergreifung 1933 emigrierte Goldschmidt mit seiner Familie in die Schweiz, ein Jahr später in die USA. Seine Erben kämpften bis in jüngste Zeit um Entschädigungen und Restitution des erheblichen Familienbesitzes.

Autor Christoph Partsch Christoph J. Partsch (60) hat in Bonn, Freiburg, Genf, Kiel und an der Duke University in North Carolina, USA, studiert: Rechtswissenschaften, Medizin (1. Staatsexamen) und Kunstgeschichte. Der promovierte Jurist ist seit 1995 als Anwalt zugelassen. Seine Kanzlei ist am Kurfürstendamm in Berlin ansässig. Fünf Jahre lang (bis 2016) war Partsch Vertrauensanwalt des Senats von Berlin für die Bekämpfung von Korruption. In Potsdam hat Partsch im Streit um einen öffentlichen Uferweg am Griebnitzsee rund 15 Anrainer vertreten, die keinen öffentlichen Weg auf ihren Wassergrundstücken hinnehmen wollten. Die Stadt Potsdam ist zweimal vor Gericht unterlegen, derzeit bereitet sie einen dritten Anlauf vor. Das Buch: Christoph Partsch, „Auf der Suche nach dem verlorenen Glück - Die Geschichte der Villenkolonie am Griebnitzsee“, Elisabeth Sandmann Verlag, 152 Seiten, 48 Euro

Villa Saltzmann – des Kaisers liebster Marinemaler

Die Villa in der Virchowstraße 27 gehört seit einigen Jahren dem Dirigenten Christian Thielemann aus Berlin. Es ist die 1890 errichtete Villa des Landschafts- und Marinemalers Carl Saltzmann. Quelle: Volkmar Klein/MAZ

Der Wilhelminismus ermöglichte erstaunliche Karrieren: Im Haus Virchowstraße 27 wohnte der Maler Carl Saltzmann. Seinen Aufstieg aus einfachsten Verhältnissen in die Entourage der Kaiserfamilie verdankte Saltzmann der Kunst. Als Lieblingsmaler von Kaiser Wilhelm II begleitete er den Monarchen auf dessen vielen Reisen und dokumentierte dessen Leidenschaft für Schiffe und die See. Auf nicht weniger als 22 Nordlandfahrten und weiteren Reisen soll er zum Gefolge von Wilhelm II gehört haben.

Gemälde des Marinemalers Carl Saltzmann. Quelle: Jörg Thiede.

Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dem Ende der Monarchie in Deutschland gingen dem Maler die Kunden aus, sein größter Sponsor, der Kaiser, war ins Exil in die Niederlande gegangen. Saltzmann verkaufte das Haus und starb 1923.

Villa Urbig – von Churchill zu Plattner

Villa Urbig, erbaut 1915. Architekt war Ludwig Mies van der Rohe. Quelle: nilo - Agentur für Fotografie

Das streng klassizistisch gehaltene Gebäude ist eine der bekanntesten Villen am Griebnitzsee. Das verdankt sie nicht zuletzt ihren Bewohnern. Erbaut von einem der führenden Bankiers Deutschlands, dem aus Luckenwalde stammenden Franz Urbig, wurde sie 1945 für wenige Wochen Domizil für die englische Delegation anlässlich der Potsdamer Konferenz. Churchills Planungsstab ließ hunderte Flaschen Wein und Gin sowie extra zartes Toilettenpapier und Zigarren beschaffen.

Nachdem die Villa mit Zugang zum Griebnitzsee zu DDR-Zeiten staatliches Gästehaus der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft war, kaufte 2009 SAP-Gründer Hasso Plattner die Luxus-Immobilie, ein Mäzen mit großen Verdiensten um Potsdam – er hat unter anderem das Museum Barberini gestiftet. Architekturfans kennen die Villa Urbig auch als Frühwerk von Ludwig Mies van der Rohe, dem späteren Erbauer der Berliner Neuen Nationalgalerie.

Haus Riehl – Mies van der Rohes erstes Haus

Das Haus Riehl in der Babelsberger Spitzweggasse ist ein Werk des Architekten Mies van der Rohe – sein erstes Gebäude. Hier Ansicht von der Gartenseite August 2003. Quelle: Michael Hübner

Der Architekt Ludwig Mies van der Rohe, einer der herausragenden Vertreter der Moderne, baute sein allererstes Haus am Griebnitzsee: Haus Riehl hoch am Hang mit seiner charakteristischen Loggia – die war früher offen, heute ist sie verglast. Dort wohnte der Philosoph Alois Riehl. Mies lernte an dem Treffpunkt des Geisteslebens seine spätere Frau, die Tänzerin Ada Bruhn, kennen. Das Landhaus liegt kurz vor dem Park Babelsberg hoch über der Straße und entfaltet seine strenge, aber großzügige Eleganz von der Hangseite.

Villa Sarre – Orientforscher mit politischen Ambitionen

Villa Sarre am Potsdamer Ufer des Griebnitzsees. Quelle: nilo - Agentur für Fotografie/Inga Alice Lauenroth

Die Villa Sarre, Domizil der Familie des Orientforschers Friedrich Sarre, fügt sich in den an der römischen Antike und dem Werk Schinkels orientierten Potsdamer Villenstil ein. Der preußische Adel und die Finanzwelt waren dort zu Gast, Gelehrte und Diplomaten gingen aus und ein. Der Wissenschaftler, der an vielen Ausgrabungen beteiligt war, integrierte etliche seiner Funde in die Villa.

Die Villa Sarre in Babelsberg. Orientforscher Friedrich Sarre ließ die Villa mit einem Fries schmücken, der den Löwen des Ishtar-Tores nachempfunden ist. Quelle: Friedrich Bungert

Sarre handelte auch mit Kunst und verstrickte sich im Ersten Weltkrieg durch seine Nähe zu den osmanischen Machthabern in die Politik - in der von osmanischen Truppen besetzten westpersischen Stadt Kermanschah war er zeitweise Konsul einer persischen Gegenregierung. Die Familie sorgte auch dafür, dass eine Brücke über den Teltowkanal nahe dem Wohnort nach dem osmanischen General Enver Pascha, einem Freund des Hauses, benannt wurde. Der türkische Offizier und Politiker kam später auch in der Villa Sarre unter. Er gilt als einer der Verantwortlichen für den Völkermord an den Armeniern.

Orientforscher Friedrich Sarre (um 1895). Quelle: SMB

Die Villa wurde mittlerweile von einem kunstsinnigen neuen Eigentümer liebevoll saniert. Teile der Sammlung von Friedrich Sarre haben Krieg und Teilung Deutschlands überdauert. Sarre gilt heute als Begründer der islamischen Archäologie und Kunstgeschichte in Deutschland.

Truman-Villa – das „Kleine Weiße Haus“

Truman-Villa am Griebnitzsee in Potsdam. Quelle: Detlev Scheerbarth

Während der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 logierte US-Präsident Harry S. Truman in der Villa der Verlegerfamilie Müller-Grote am Griebnitzsee. Es wird immer wieder behauptet, Truman habe von dort aus den Abwurf der ersten Atombombe aus Japan angeordnet. Einen Beleg dafür hat Villenbuch-Autor Christoph Partsch nirgends gefunden. Ursprünglich hieß das Anwesen „Haus Erlenkamp“. Nach dem Abschluss der Potsdamer Konferenz wurde Georgi Schukow, Oberbefehlshaber der Sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland, neuer Hausherr der Villa. Schukow hatte am 9. Mai 1945 die Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Berlin-Karlshorst unterzeichnet. Heute ist die Villa, in der es nach der Wende gebrannt hatte, Sitz der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung.

Villa Mosler – architektonisches Juwel

Villa Mosler in Babelsberg. Quelle: Kathleen Mäcker

Die Villa Mosler ist wie Haus Riehl und die Villa Urbig ein Frühwerk des Moderne-Architekten Ludwig Mies van der Rohe – 1924 begonnen, ist sie das dritte von dem Baumeister realisierte Gebäude. Die Villa ist zwar schlicht und streng, von der späteren Leidenschaft Mies van der Rohes für Stahl und Glas als Baustoffe ist aber noch nichts zu sehen. Bauherr Georg Mosler war Vorstandsmitglied der Dresdner Bank. Er gehörte damit zu den erfolgreichsten deutschen Bankiers der Weimarer Republik. Nach der Übernahme der Nationalsozialisten floh die jüdische Familie Mosler in die Schweiz, blieb aber in Kontakt mit dem Ehepaar, das bei ihnen in der Villa als Hausmeister tätig gewesen war. Nach der Wiedervereinigung suchten die Erben lange nach einem geeigneten Käufer – schließlich übernahm der SAP-Gründer und Mäzen Hasso-Plattner das Architektur-Juwel und sanierte es aufwendig.

Von Ulrich Wangemann