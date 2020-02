Landtag betritt Neuland: Konkurierende Volksinitiativen werden zusammengeführt

Potsdam

Bisher standen sich die beiden Volksinitiativen in unversöhnlicher Konkurrenz gegenüber: die Kampagnen von Naturschützern („ Artenvielfalt retten“) und von Landnutzern („Mehr als nur ein Summen“). Überraschend haben jetzt beide Initiativen ihre Rivalitäten beigelegt. Die Anliegen beider Seiten sollen zusammengeführt und miteinander verschmolzen werden – „im Interesse des Insekten- und Artenschutzes“, wie es hieß.

Darauf einigten sich Vertreter beider Initiativen am Montag in Potsdam gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen im Landtag. Es wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der auch im Landtag Neuland betreten wird.

Initiatoren verzichten auf ein Volksbegehren

Zunächst wird der plebiszitäre Prozess vollständig gestoppt. Unabhängig davon, ob die Volksinitiativen Erfolg haben oder nicht: Sie sollen im Landtag nicht angenommen. Zugleich erklären sich die Initiatoren bereit, kein Volksbegehren zu starten. Das wäre möglich gewesen, wenn der Landtag das Anliegen ablehnt. Nun gilt aber die Vereinbarung.

Stattdessen wird ein „Diskussionsprozess“ gestartet, der bis Ende Juni laufen soll und das Ziel hat, sich auf konkrete Festlegungen für beide Seiten zu einigen. Diese sollen in ein Gesetz münden, das in den Landtag eingebracht werden soll.

Vertreter der Initiativen treffen Vorfestlegungen

In der Vereinbarung gibt es einige Vorfestlegungen, sogenannte verfahrensleitende Aussagen. So wurde den Landnutzern zugesichert, dass ihnen für Mindeststandard in Naturschutzgebieten, in Fauna-Flora-Habitat-Gebieten und bei Gewässerrandstreifen ein gesetzlich abgesicherter finanzieller Ausgleich zustehen muss. Die Umweltverbände wiederum legen Wert darauf, dass sich die Mindeststandards nicht auf Vogelschutzgebiete beziehen sollen.

„Nun gilt es, einen gemeinsamen Weg zu finden, der die Artenvielfalt in Brandenburg erhält und auch den Landnutzern dient“, sagte Wolfgang Roick, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Der CDU-Abgeordnete Ingo Senftleben betonte, Ziel sei ein gemeinsames Maßnahmenprogramm zum Insektenschutz. Wegen der Unterschiedlichkeit der Initiativen werde dies sicher ein sehr intensiver Prozess, meinte die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Isabell Hiekel.

Die Volksinitiative der Landnutzer zum Insektenschutz hatte rund 24 000 Unterschriften gesammelt und wurde vom Landtag bereits für zulässig erklärt. Die Volksinitiative zum Artenschutz brachte es auf 73 000 Unterschriften, wurde allerdings vom Parlamentarischen Beratungsdienst in einem Gutachten für unzulässig erklärt. Die Initiatoren hatten diese rechtliche Sicht zurückgewiesen.

Von Igor Göldner