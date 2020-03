Die Zeit des Leugnens ist vorbei

Potsdam

Wie in jeder Krise gibt es auch der Corona-Krise Menschen, die den Ernst der Lage leugnen. Die vermeintlichen Durchblicker sind mit der Diagnose schnell bei der Hand: Die Welt ist verrückt geworden, die Medien übertreiben, die Regierung verbreitet Hysterie, das Virus ist halb so wild, und bei jeder schweren Grippewelle sterben sowieso mehr Menschen.

Vergleich mit der Grippe ist unsinnig

Es wird immer schwerer, bei diesen Argumenten die Fassung zu wahren. Wer etwa die Bilder der Militär-Lkw gesehen hat, mit denen die Särge aus der norditalienischen Stadt Bergamo transportiert wurden, der muss begreifen, dass der Vergleich mit der Grippewelle eine unsinnige Verharmlosung ist.

Zahlen steigen auch in Brandenburg

Man kann sich auch die Zahlen anschauen. Sie steigen nun auch in Brandenburg immer rasanter an. Anfang voriger Woche gab es in der Mark keine Hundert Fälle, mit Stand gestern Abend waren es schon 350. Ein Mensch ist gestorben. 24 Menschen sind in stationärer Behandlung. Auch diese Zahlen werden exponentiell ansteigen in den nächsten Tagen und Wochen, und dann werden die Kliniken an ihre Grenzen geraten, wie selbst in der schwersten Grippewelle nicht. Deswegen sind die strikten Maßnahmen auch in Brandenburg nötig. Die Zeit des Leugnens ist längst vorbei.

Lesen Sie auch:

Corona-Liveticker: Weitere Einschränkungen für Brandenburg geplant

Von Torsten Gellner