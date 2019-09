Staatsmacht auf Fluchttieren

Potsdam

Die Reiterstaffel der Bundespolizei in Stahnsdorf ( Potsdam-Mittelmark) untersteht künftig einer 32 Jahre alten Juristin und Quereinsteigerin in den Polizeidienst: Natascha Gardt ist am Donnerstag als neue Leiterin der Inspektion Polizeiliche Sonderdienste in ihr Amt eingeführt worden. Zum Aufgabenbereich der Juristin gehört neben den Reitern die Verantwortung für jene Entschärfungsteams, die auf Bahnhöfen und Flughäfen verdächtige Gepäckstücke untersuchen. Außerdem ist die gebürtige Berlinerin Chefin jener szenekundigen Beamten, die gewalttätige Fußballfans im Auge behalten.

Modernster Stall Deutschlands

Die Reiterstaffel ist seit zwei Jahren in einem komplett neu errichteten Gebäudeensemble mit Reithalle, Ställen, Service- und Bürogebäuden nahe der Berliner Stadtgrenze in Stahnsdorf untergebracht und gilt als modernste ihrer Art in Deutschland.

Die neue Inspektionsleiterin ist gut vorbereitet auf den neuen Job: Die Mutter eines Töchterchens hat selbst zwei Pferde und reitet seit ihrem vierten Lebensjahr. 25 Pferde sind derzeit in den Stallungen untergebracht. Zu repräsentativen Zwecken werden sie ebenso eingesetzt wie im Umfeld von Fußballspielen, Demonstrationen oder in unwegsamem Gelände, wo Autos nicht weiterkommen. „Das ist sehr beeindruckend, wenn Sie neben einem Pferd stehen“, sagt Gardt. „Gleichzeitig wirken Pferde deeskalierend, weil sie so ein freundliches Wesen haben.“ Auf Demonstrationen komme es vor, dass Teilnehmer „lächeln, wenn sie ein Pferd sehen“. Die Beamten ihrerseits hätten aus 2,50 Meter Höhe einen besseren Überblick als ihre Kollegen zu Fuß.

Mutige Pferde gesucht

Ausschließlich Wallache werden in den Polizeidienst übernommen, weil sie nicht mehr durchdrehen, wenn eine Stute vorbei kommt und mehr tragen können als die weiblichen Artgenossen. Bis zu 15.000 Euro kosten die Tiere in der Anschaffung, meist sind sie drei bis fünf Jahre alt, wenn sie angekauft werden. Mindestens 1,63 Widerrist-Höhe (am Übergang vom Rücken zum Hals) müssen die Tiere haben und schreckhaft dürfen sie nicht sein. „Mutig müssen sie sein“, sagt Kathrin Bahn, stellvertretende Staffel-Leiterin in Stahnsdorf. Eigentlich seien Pferde ja Fluchttiere.

In Stahnsdorf werden die Tiere in einer modernen Reithalle ab die Einsatzbegebenheiten gewöhnt. Sie werden mit Bällen beworfen, müssen über Feuer springen und auf laut knarzenden Plastikflaschen herum trampeln – ein realistisches Szenario für den Einsatz im Umfeld von Stadien, den ursprünglich aus den Steppen Asiens stammenden Tieren aber von Natur aus ein Graus. Derzeit gewöhnen sich die Tiere am Standort Blumberg ( Oberhavel) an die Anwesenheit eines Wasserwerfers, der über ihre Köpfe hinweg spritzt, und an Hubschrauberlärm.

In die Pferderente per Verkaufsportal

Wenn ein Polizeipferd ausgemustert wird, kommt es nicht zum Abdecker. Es wird auf dem Verkaufsportal „E-Horses“ angeboten. Polizeibedienstete haben allerdings Vorkaufsrecht. Dafür bekommen sie bestens gepflegte Tiere: Einmal im Monat werden die Tiere von der Schnauze bis zum Schweif durchgecheckt.

Von Ulrich Wangemann