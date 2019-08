Potsdam

Kochen vor dem Mauerfall bedeutete oft Improvisation, viel Organisationstalent und langes Anstehen in Geschäften angesichts von Versorgungsengpässen bei bestimmten Lebensmitteln. Zubereitet wurden meist Produkte, die in der DDR erzeugt wurden oder in den eigenen Gärten wuchsen, erinnert sich der Thüringer Koch Herbert Frauenberger, Autor des Kochbuchs „Ostdeutsche Gerichte mit Geschichte(n)“.

Aus wenig viel gemacht

Auch der Teammanager der Deutschen Köche-Nationalmanschaft, Ronny Pietzner aus Brandenburg, lobt diese Improvisationskunst: „Für mich war die Oma die größte Köchin aller Zeiten. Sie hat aus wenig viel gemacht, aus begrenzten Möglichkeiten unheimlich viel herausgeholt“, sagt er. Von ihr habe er gelernt, die einfachsten Dinge so zu kochen, dass sie wahnsinnig lecker schmeckten, erzählt er. Schmorkohl etwa könne etwas sehr Feines sein.

Rezepte lieferte das Buch „Wir kochen gut“ des Verlags für die Frau, das in fast jedem DDR-Haushalt zu finden war. Erstmals 1979 erschienen (aktuell in der 41. Auflage) und bis heute mehrere Millionen Mal gedruckt. Lieblingsrezepte waren Eierkuchen und Rouladen. „Wir wagen zu behaupten, dass diese Gerichte in ostdeutschen Haushalten heute fast alle noch so wie im Buch zubereitet werden“, sagt Verlagssprecherin Susann Jaensch.

Auch bei einigen Mitgliedern unserer Redaktion stehen noch Exemplare des Leipziger Verlags im Schrank. Wir haben von ihnen die besten (Familien-) Rezepte für Ost-Klassiker gesammelt – denn wer kocht schon besser als Oma? Guten Appetit! Alle Rezepte sind für vier Personen.

Soljanka

75 g Speck1 Zwiebel 50 g Schinken 50 g Salami 100 g geräucherte Würstchen 1 rote Paprika 1 Karotte 4 Eingelegte Gurken 50 g Tomatenmark 30 g Paprikamark 0,25 l Gewürzgurkenwasser 1 l Rinderbrühe 100 g Sauerkraut 1 EL Kapern1 Knoblauchzehe 1 Lorbeerblatt

Pfeffer, Salz

Speck, Zwiebeln, Schinken, Salami, Würstchen schneiden und goldbraun braten. Rote Paprika, Karotte, eingelegte Gurken, Tomatenmark und Paprikamark hinzufügen. Gurkenwasser und Rinderbrühe hinzufügen. Sauerkraut, Kapern, Knoblauch, Pfeffer, Salz, Lorbeerblatt dazugeben und 20 Minuten bei schwacher Hitze kochen. Mit saurer Sahne, einer Scheibe Zitrone und Petersilie dekorieren.

Würzfleisch

600 g Schweineschnitzel1 große Zwiebel1 l Brühe 1 Lorbeerblatt 3 EL Butter 5 EL Mehl Worcestersauce 125 ml Weißwein2 EL Zitronensaft 200 g geriebener KäseSalz, Pfeffer

Fleisch abwaschen und trocken tupfen. Zwiebel pellen und fein hacken. Anschließend die Brühe in einem großen Topf aufsetzen und das Fleisch und die Zwiebeln hineingeben – ebenso Lorbeerblatt, Salz und Pfeffer. Sobald das Fleisch gar ist, aus der Brühe nehmen und ein wenig auskühlen lassen. Dann in kleine Würfelchen schneiden. Brühe aufbewahren.Salz, Pfeffer

Butter in einer Pfanne erhitzen und mit dem Mehl eine Mehlschwitze anrühren. Die Masse unter die Brühe rühren und nochmals aufkochen lassen. Nun Worcestersauce, Weißwein und Zitronensaft hinzugeben. Alles mit Salz und Pfeffer abschmecken, dann das Fleisch wieder hinzugeben und alles vermengen.

Vier feuerfeste Förmchen bereitstellen und mit Würzfleisch füllen. Dann mit geriebenem Käse bestreuen. Ofen auf 180 Grad vorheizen und Würzfleisch 20 Minuten überbacken. Mit Weißbrot und frischen Zitronenscheiben servieren.

Hefeplinsen

250 g Mehl1 EL Zucker1 Prise Salz3 EL Öl1/2 Würfel Hefe¼ Liter lauwarme Milch50 g KorinthenÖl zum Backen1 EL BackfettZimtzucker zum Bestreuen

Für den Teig (ergibt 16 Stück) das Mehl mit Zucker, Salz und Öl in eine Schüssel geben. Die Hefe in der lauwarmen Milch auflösen und nach und nach unter die Mehlmischung rühren. Teig kneten, bis er Blasen wirft und sich vom Schüsselrand löst.

Den Teig zugedeckt mindestens 20 Minuten gehen lassen. Korinthen mit kochendem Wasser 10 Minuten überbrühen, abtropfen lassen, abtrocknen und unter den Teig heben.

Aus dem Teig etwa handtellergroße Plinsen formen. Plinsen nacheinander in einer Pfanne in heißem Öl von jeder Seite etwa 4 Minuten langsam backen lassen. Das Backfett zerlassen, die fertigen Plinsen damit bestreichen und mit Zimtzucker bestreuen. Mit Apfel- oder Pflaumenmus servieren.

Kalter Hund

300 g Othüna Kokosfett (aus Gera)150 g Puderzucker2 Eier45 g Kakao (von Cebe)1 EL Rum (oder Kaffee)2 Päckchen Kekse

Zuerst Puderzucker, Eier und Kakao verrühren, dann den Rum zugeben. In der Zwischenzeit das Kokosfett erwärmen. Nicht zu heiß werden lassen. Dann tröpfchenweise der dunklen Masse beimischen. Kekse in eine Kastenform legen und nach und nach die Schokoladenmasse verteilen. Immer eine Schicht Kekse, eine Schicht Schokolade. Als letztes wird oben auf die Schokolade noch ein Farbtupfer gesetzt. Entweder mit Kokosraspeln oder bunten Streuseln.

Wurstgulasch

1 EL Speiseöl1 Zwiebel4 Würstchen1 Paprikaschote1 TL Tomatenmark1 EL Ketchup1 EL Mehl150 ml Bratsaft150 ml WasserPaprikapulver edelsüßSalz und Pfeffer

Das Fett in einem Topf oder einer hohen Pfanne erhitzen. Zwiebel fein würfeln und anschwitzen. Würstchen in Scheiben schneiden, die Paprikaschote in Streifen. Alles zu den Zwiebeln geben und auf kleiner Flamme fünf Minuten garen. Ketchup und Tomatenmark untermischen. Dann das Mehl darüber stäuben. Mit Bratsaft ablöschen. Gulasch gut umrühren und mit Paprika, Salz und Pfeffer abschmecken.

Königsberger Klopse

500 Gramm gemischtes Hackfleisch1 altes Brötchen2 Schalotten4 EL Butter1 Bio-Zitrone2 Eier1 Liter Fleischbrühe2 EL Mehl200 g Sahne80 g KapernSalz, Pfeffer, Muskat

Die Brötchen in heißem Wasser einweichen, anschließend gut ausdrücken. Die Schalotten schälen, in feine Würfel schneiden und in 1 EL Butter glasig andünsten. Die Zitrone heiß waschen, 1 TL Schale abreiben.

Das Hackfleisch mit den Brötchen, Schalotten und Eiern mischen und mit Zitronenschale, Salz Pfeffer und Muskat würzen. Die Masse gut durcharbeiten und mit angefeuchteten Händen kleine Klößchen daraus formen. Die Brühe aufkochen und die Klößchen darin bei schwacher Hitze 20 Minuten ziehen lassen.

Restliche Butter erhitzen und das Mehl darin anschwitzen. Unter Rühren soviel von der Brühe dazu gießen, bis eine sämige Sauce entsteht. 5 Minuten durchköcheln lassen, dann die Sahne und Kapern hinzufügen. Mit 1 - 2 EL Zitronensaft und Muskat abschmecken, die Klößchen in der Sauce 10 Minuten ziehen lassen. Dazu schmecken am besten Salzkartoffeln und Rote Bete-Salat.

Senfeier

30 g Margarine30 g Mehl½ l Gemüse- oder Fleischbrühe oder MilchSalz2 EL Senf1 EL Weißweinessig1 Prise Zucker6 EierKartoffeln

Margarine erhitzen und das Mehl zugeben, unter Rühren gelb werden lassen. Nach und nach mit der kalten Brühe oder Milch verrühren und einige Minuten aufkochen. Senf, Essig, Zucker und Salz unterrühren. Die Eier in einem separaten Topf hart kochen, abschrecken, pellen und halbieren. Die halbierten Eier in der Soße servieren. Dazu schmecken am besten Stampfkartoffeln.

Jägerschnitzel mit Tomatensoße

4 dicke Scheiben JagdwurstSemmelbröselSonja-MargarineButter2 EierMehlTomatenmarkKetchup1 ZwiebelMilchSpirelli-Nudeln

Eier verquirlen. Die Wurstscheiben in Mehl schwenken, anschließend in die Eimasse tunken, dann in die Semmelbrösel. Die panierten Scheiben in Margarine anbraten. Aus der Pfanne nehmen und darin Tomatenmark und Ketchup mit etwas Milch verrühren, sodass eine Soße entsteht. Separat die Zwiebel in Butter andünsten und anschließend in die Soße geben. Zusammen mit den panierten Wurstscheiben und den gekochten Nudeln servieren.

