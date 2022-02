Die finsteren 90er-Jahre: Der Roman „Wir waren wie Brüder“ von Daniel Schulz

Potsdam

Es waren Männer um die 40 unter denjenigen, die im August 2018 in Chemnitz Jagd auf Migranten machten, nachdem zuvor bei einem Stadtfest ein Mann durch Messerstiche getötet und zwei weitere schwer verletzt worden waren. Und auch zwei Jahre später, als eine Gruppe, angeführt von Rechtsextremen, bei einer Demonstration gegen die Coronapolitik der Bundesregierung versuchte, den Reichstag zu stürmen, waren Angehörige dieser Generation der Familienväter dabei. Eine Generation, die in den 90er-Jahren im Teenager-Alter war. Damals, als rechtsradikales Gedankengut bei Jugendlichen vor allem in Ostdeutschland besonders viel Eindruck machte.

Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen

Die 90er-Jahre, das waren nicht nur Loveparade und die nachrevolutionäre Euphorie der Freiheit. Die 90er, das war die Zeit der Angriffe auf Wohnheime von Asylbewerbern und vietnamesischen Vertragsarbeitern in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Im Osten war es die Zeit reihenweiser Firmenzusammenbrüche, der Kahlschlagpolitik der Treuhand, Massenarbeitslosigkeit und der persönlichen Abstürze in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und es war die Zeit der sogenannten national befreiten Zonen, in denen kahlrasierte Jugendliche in Bomberjacken ihre Umgebung terrorisierten.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die 30 Jahre ist das her. Zum Teil verdrängte, finstere Jahre. Doch mittlerweile haben Autorinnen und Autoren begonnen, sich mit dieser Dekade auseinanderzusetzen. Es sind vor allem diejenigen, die damals unter der Gewalt ihrer rechten Altersgenossen gelitten haben. Die in Zehdenick (Oberhavel) aufgewachsene Schriftstellerin Manja Präkels (47) zum Beispiel, die 2017 in ihrem Roman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ das Leben in der brandenburgischen Provinz beschreibt. Oder der aus Frankfurt (Oder) stammende „Zeit“-Journalist Christian Bangel (42) in seinem im selben Jahr erschienen Roman „Oder Florida“. Bangel hat für die 90er den Begriff „Baseballschlägerjahre“ geprägt.

In Springerstiefeln und Bomberjacken traten rechtsextreme Jugendliche in den 90er-Jahren gerne auf. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Nun hat sich ein weiterer Autor aus dieser Generation zu Wort gemeldet, der taz-Journalist Daniel Schulz (42). „Wir waren wie Brüder“ lautet der Titel des autobiografisch gefärbten Romans nach einer Zeile des Songs „Nur die Besten sterben jung“ der Rechtsrockband Böhse Onkelz. Schulz, gebürtiger Potsdamer, ist in einem kleinen Dorf in der märkischen Provinz aufgewachsen und hat die Baseballschlägerjahre hautnah erlebt.

Daniel Schulz Quelle: Paula Winkler

Er erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der beim Wort nimmt, was er noch zu DDR-Zeiten in der Schule gelernt hatte. Weil er den Fall der Mauer als kränkende Niederlage empfindet, träumt er in den ersten Tagen der Freiheitseuphorie der Erwachsenen davon, seinem bei der NVA beschäftigten Vater die Knarre zu klauen, in WestBerlin irgendeinen Typen abzuknallen, um damit einen Krieg auszulösen. „Wenn der Westen uns angreift, muss mein Vater von dort die Verteidigung des ganzen Kreises anführen“, freut sich der Zehnjährige. Vielleicht kommt die Welt dann wieder ins Lot, denn, so räumt der minderjährige Erzähler ein, liegt der Vater zurzeit „nur auf der Sitzecke in der Küche herum wie ein gestrandeter Wal.“

Daniels Schulz beginnt seine Geschichte als kleiner Junge

Es ist dieser verordnete Antifaschismus, diese Mischung aus naiv vorgetragenem Glauben, das bessere Deutschland zu verkörpern bei gleichzeitiger Unterwerfung unter eine autoritäre Ordnung, die den Ich-Erzähler im rechtsradikalen Klima der 90er in einen Dauerkonflikt zwischen Anpassung und heimlicher Dissidenz bringen wird. Das Buch beginnt mit einer Verfolgungsjagd durch Berlin, in der der Erzähler in der U-Bahn einen Nazi so richtig zur Sau macht. Eine sehnlichst erträumte Sequenz, die wirkt wie eine Katharsis, die symbolische Reinigung des schlechten Gewissens über sich selbst und eine Jugend im Umfeld der rechten Szene.

Schulz erzählt aus der Perspektive des kleinen Jungen, der nach der Wende in einem Klima von Hass und Gewalt aufwächst. Seine Sprache wandelt sich vom schnoddrigen Kleine-Jungs-Geblubber zum vermeintlich coolen Szene-Jargon der damaligen Zeit. Der Ich-Erzähler wächst in einem Plattenbau auf dem Dorf auf, wechselt irgendwann aufs Gymnasium im Nachbarort, lernt dort eine Mitschülerin aus Georgien kennen, in die er sich verliebt und die für ihn eine gewissen Autorität ausstrahlt, weil sie sich anscheinend nicht einschüchtern lässt.

Irgendwann sind alle rechts

Doch dem Protagonisten fehlt dieses Selbstbewusstsein. Insgeheim findet er die rassistischen Sprüche seiner Kumpels mindestens grenzwertig, doch dagegen redet er nur selten. Zu abschreckend sind die Opfer der jugendlichen Gangs, die so ziemlich alles zusammenprügeln, was ihnen in den Weg kommt. Die paar Punks in der Gegend trauen sich längst nicht mehr auf die Straße. Aber auch die anderen Jungs müssen um ihre Gesundheit fürchten, wenn irgendeinem Nazi ihre Nase nicht passt und sie nicht genügend Kumpels kennen, die ihnen zu Hilfe eilen. Irgendwann sind alle irgendwie rechts, tragen selbst die Klassenstreber Kurzhaarschnitt und Bomberjacke und es gibt nur noch Unterschiede zwischen Rechten und „ganz hart Rechten“.

Vom Essay zum Roman Daniel Schulz wurde 1979 in Potsdam geboren und arbeitet heute als Journalist bei der „tageszeitung“ (taz) in Berlin. Dort leitet er das Ressort Reportage. Eines seiner Schwerpunktthemen ist der Rechtsextremismus. Sein gerade erschienener Roman „Wir waren wie Brüder“ basiert auf einem gleichnamigen Essay, den er 2018 in der taz veröffentlicht hatte und für den er 2018 mit dem deutschen Reporterpreis und 2019 mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet wurde. Die 90er-Jahre hat Schulz in Brandenburg erlebt. Eine Zeit, „über die wir uns verständigen sollten, weil sie ins Heute hineinreicht“, sagt Schulz. „Wir waren wie Brüder“ erscheint bei Hanser, 286 Seiten, 23 Euro.

Schulz beschreibt ein Klima des Freund-Feind-Denkens, in dem es nur noch darum geht, wer zuerst eine Abreibung verdient hätte. Mal sind es die Ausländer, mal die Juden, dann wieder die Linken oder gleich die Wessis. Er lässt seinen Protagonisten bei einer Autobahnfahrt aus der Dachluke auf den dahinter fahrenden BMW eines Wessis pissen, schildert, wie eine Gang aus Oranienburg einen Jugendclub zerlegt oder wie es sich anfühlt, alleine vor zwei Glatzen zu stehen und zusammengetreten zu werden.

Daniel Schulz: "Wir waren wie Brüder" (Cover) Quelle: Verlag

Daniel Schulz berichtet von der Angst, plötzlich zur Zielscheibe zu werden, von den Strategien der Anpassung, um nicht aufzufallen, dem unterwürfigen Opportunismus, um dazuzugehören und im Fall der Fälle auch von der richtigen Fraktion beschützt zu werden. Er umreißt den geringen Spielraum möglicher Abweichung vom rassistischen Mainstream, der bleibt, und die Grenzen der inneren Immigration, etwa durch das Abtauchen in die Welt der Computerspiele. Die Alternative besteht immer nur zwischen alleine abhängen oder dazuzugehören.

Es ist dieses Klima der Angst, das viele Jahre verdrängt wurde und das eine ganze Generation prägte. Daniel Schulz erzählt uns davon. Aus einer Zeit, in der möglicherweise so manches passierte, was bis heute nachwirkt. Es wird Zeit, sich mit den 90er-Jahren, diesem Jahrzehnt der Hoffnungen und Enttäuschungen, ausführlicher zu beschäftigen.

Von Mathias Richter