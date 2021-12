Potsdam

Ein Waffeleisen unter der Erde, ein ausgebüxtes Stachelschwein und Dutzende Cannabis-Pflanzen auf dem Beifahrersitz - die Polizei in Brandenburg erlebt bei ihren Einsätzen oft seltsame Sachen. Einige Beispiele aus dem Jahr 2021:

Vierjähriger verschwindet aus Kita zum Eisklauen

Ein sehr junger Dieb im Alter von vier Jahren hat Ermittlungen gegen eine Kindertagesstätte in Wittenberge (Prignitz) ausgelöst. Der Junge war in einem Supermarkt von Mitarbeitern beobachtet worden, wie er sich drei Eis, Kaugummi und je eine FFP2- und eine OP-Maske einsteckte. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher (Wert: 7 Euro) und brachten den Vierjährigen nach Hause. Dort stellte sich heraus, dass er am Vormittag aus der Kita ausgebüxt war. Nun ermittle man wegen Ladendiebstahls gegen die Erziehungsberechtigten und wegen Verletzung der Aufsichtspflicht gegen die Kita.

Stachelschwein verschwindet aus Tierpark

Mit Flyern und Weintrauben-Fallen gesucht: Ein Stachelschwein ist aus dem Tierpark Luckenwalde (Teltow-Fläming) verschwunden. Pfleger, Veterinäramt, Feuerwehr und Polizei suchten nach dem Tier - Flyer wurden aufgehängt, Weintrauben-Fallen aufgestellt, denn das Tier mag gern Obst. Etwa 24 Stunden später kam dann der erlösende Anruf: Das etwa zehn Kilo schwere Männchen sei in einem Garten, etwa zwei Kilometer vom Tierpark entfernt, gesichtet worden. Jörg Kräker, Geschäftsführer der Betreiberfirma Luba GmbH, scherzte: „Erst waren in der Pandemie die Besucher nicht da und jetzt ist auch noch das Schwein abgehauen“.

Tellermine entpuppt sich als altes Waffeleisen

Als hätte Brandenburg mit explosiven Überbleibseln aus Kriegszeiten nicht schon genug zu tun: Ein verrostetes Waffeleisen hat im Nordwesten Brandenburgs einen Sondereinsatz von Munitionsbergern und der Polizei ausgelöst. Ein 47-Jähriger aus dem Umland von Berlin hatte die Experten alarmiert. Der Mann hatte auf seinem unbebauten Grundstück in Mansfeld bei Putlitz (Prignitz) gegraben und in 20 Zentimetern Tiefe einen Metallgegenstand entdeckt, der wie eine Tellermine aussah. Die Fachleute bargen den eisernen Gegenstand vorsichtig und identifizierten ihn als Waffelbackeisen. Ein Polizeisprecher lobte trotzdem die Vorsicht: Man könne ja nie wissen, ob es sich um etwas Explosives handelt.

Mit 2,39 Promille im „Wunderland“ unterwegs

Die Polizei in Brandenburg an der Havel kontrollierte eine kostümierte Radfahrerin. Die „Hutmacherin, aus Alice im Wunderland wies Fahrunsicherheiten auf“, hieß es. Ein Atemalkoholtest bestätigte den starken Alkoholgeruch mit einem Wert von 2,39 Promille. „Der Zauber des Wunderlandes war vorbei und endete ernüchternd in einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr“, so die Beamten trocken.

Hanfpflanzen im Auto

In Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) machten Polizisten bei einer Fahrzeug-Kontrolle eine ungewöhnliche Entdeckung: Auf dem Beifahrersitz fanden sie 36 Hanfpflanzen - daneben mehrere Setzlinge und Gegenstände zur Aufzucht. Dass die Pflänzchen eindeutig der Fahrerin gehörten, war den Beamten spätestens klar, als ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis anschlug. In der Wohnung fanden die Ermittler weitere Pflanzen. Die Frau bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baum fährt mit

In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) kontrollierten Polizisten ein Auto, dass bis unters Dach mit Holzstämmen beladen war. Der Fahrer musste ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro zahlen, weil die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert worden war.

Pferdeküsse

In Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) machten sich Pferde an einem Streifenwagen zu schaffen. Die etwa 20-köpfige Herde fanden die Polizisten auf und neben der Fahrbahn an der Landesstraße zwischen Brunn und Tramitz. Die Tiere waren offenbar sehr neugierig und machten sich am Streifenwagen zu schaffen. Dabei ließen sie sich auch nicht von der Hupe vertreiben. Die Polizei blieb vor Ort bis die Halterin die Tiere in Empfang nahm und sie zurück zur Koppel führte. Am Streifenwagen entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro; die Tiere hatten unter anderem Teile der Klebefolie angeknabbert.

Von MAZonline/dpa