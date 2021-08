Die schönsten Seiten der Mark: Diese Brandenburg-Influencer sollten Sie kennen

Potsdam

Sie sind mit dem Fahrrad unterwegs, zu Fuß oder machen es sich zu Hause ganz besonders schön. Eine Gruppe junger, erfolgreicher Influencer hat Brandenburg zum Sehnsuchtsort erkoren. Was sie antreibt, was Brandenburg für sie ausmacht und welche Ecken in der Mark sie am schönsten finden, haben sie im MAZ-Interview erzählt.

@Rediscoverbrandenburg: „Brandenburg wird unterschätzt“

Hinter dem Account steht eine Gruppe von Freunden, die den Account gemeinsam betreibt: Jasmin, Silvio, Loic, Sophie, alle um die 30, wohnen und arbeiten in Berlin. @RediscoverBrandenburg hat fast 4.000 Follower, Admin ist die 31-jährige Jasmin Mühlbach.

Welche Idee steckt hinter dem Kanal?

Jasmin Mühlbach: Ich bin in Cottbus geboren und aufgewachsen. Die Schönheit Brandenburgs habe ich aber erst entdeckt, als ich nach Berlin gezogen bin. Gemeinsam mit meinen Freundinnen erkunden wir mit Zug und Fahrrad die unterschiedlichsten Orte in Brandenburg. Die schönsten Radwege, die besten Badespots und unsere Lieblingscafés teilen wir auf Instagram, um auch andere für die Region zu begeistern.

Jasmin Mühlbach, @Rediscoverbrandenburg Quelle: Rediscoverbrandenburg

Wieso haben Sie Brandenburg zum Thema gemacht?

Brandenburg wird von vielen unterschätzt. Die meisten Berlinerinnen und Berliner kennen den Spreewald oder waren schon einmal zum Baden in der Uckermark. Das Fernweh ist oft so groß, dass vergessen wird, dass es auch direkt von der Haustür viel zu erleben gibt.

Welche drei Dinge verbinden Sie mit Brandenburg?

Glasklare Seen, Geruch von Kiefernwäldern, Gurkenschnaps

Was gefällt Ihnen an Brandenburg besonders gut?

Bei unseren Touren sind wir immer wieder begeistert mit wie viel Kreativität und Engagement längst tot geglaubte Orte wiederbelebt werden. Vom Co-Working-Space im alten Gutshaus, über das Schlafwagenhotel an einem verlassenen Bahnhof bis hin zum Fahrradcafé in einem ehemaligen Betonwerk. Brandenburg überrascht uns immer wieder.

Welcher Ort in Brandenburg ist Ihr liebster und warum?

Wir sind große Fans des Naturparks Uckermärkische Seen (Uckermark). Hier lässt es sich wunderbar radeln, baden und Kanu fahren. Am liebsten verbringen wir unsere Sommertage am Zenssee. Das Wasser ist türkis und der Blick auf das bewaldete Ufer lässt einen fast glauben, man sei in Schweden oder Kanada gelandet.

@Prignitzliebe: „Ich entdecke die Prignitz Tag für Tag neu“

Hinter dem Account steht die 41-jährige Anja Möller aus Potsdam. @Prignitzliebe hat rund 1.300 Follower.

Welche Idee steckt hinter dem Kanal und wieso haben Sie Brandenburg zum Thema gemacht?

Anja Möller: Ich bin in der Prignitz groß geworden, sie ist meine Heimat, mit der ich viele wunderschöne Erinnerungen verbinde. Auch wenn ich aktuell noch woanders wohne, zieht es mich in jeder freien Minute dorthin zurück. Wann immer ich die Möglichkeit habe, versuche ich, Momente aus der Prignitz für die Ewigkeit einzufangen. Ich entdecke die Prignitz durch die Fotografie Tag für Tag neu und möchte die Menschen mit auf diese Reise nehmen.

Anja Möller, @Prignitzliebe. Quelle: Anja Möller

Welche drei Dinge verbinden Sie mit Brandenburg?

Stille, unendliche Weiten, vielfältige Flora und Fauna

Was gefällt Ihnen an Brandenburg besonders gut?

Brandenburg gilt als das wasser- und sogar seenreichste Bundesland und nicht umsonst steht rund ein Drittel unter Naturschutz. Dadurch finden viele und manchmal auch seltene Tiere wieder einen Rückzugsort, an dem sie brüten, ihre Jungen aufziehen und sich auch dauerhaft niederlassen können.

Welcher Ort in Brandenburg ist Ihr liebster und warum?

Das ist aus mehreren Gründen relativ leicht zu beantworten: Amt Lenzen-Elbtalaue (Prignitz). Hier liegen mehrere Highlights nah beieinander: die Elbe mit dem dazugehörigen UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, der Rudower See als größter See der Prignitz und das Rambower Moor als eines der der schönsten Naturwunder Deutschlands.

@villapeng: „Das Glück ist nur eine Stunde von Berlin entfernt“

Hinter dem Account steht die 43-jährige Alexa von Heyden aus Wusterwitz (Potsdam-Mittelmark). @VillaPeng hat rund 23.800 Abonnenten

Welche Idee steckt hinter dem Kanal?

Alexa von Heyden: Wir sind die „Mutter der Haussanierung“ und zeigen, wie wir unsere Villa Peng Baujahr 1910 Stück für Stück renovieren und mit einem Mix aus Alt & Neu einrichten. Viele andere Accounts haben es uns nachgemacht, was uns natürlich sehr freut!

Wieso haben Sie Brandenburg zum Thema gemacht?

Weil es eine schöne Ecke ist und wir uns wünschen, dass noch mehr Menschen davon erfahren. Das große Glück auf dem Land ist nur eine Stunde von Berlin entfernt.

Alexa von Heyden, Villa Peng. Quelle: Juliane Dunkel

Welche drei Dinge verbinden Sie mit Brandenburg?

Saubere Seen, erholsame Wälder und die schönsten Sonnenuntergänge.

Was gefällt Ihnen an Brandenburg besonders gut?

Die Nähe zur Natur und in jedem kleinen Ort gibt es etwas Schönes zu entdecken.

Welcher Ort in Brandenburg ist Ihr liebster und warum?

Wir kennen längst noch nicht alle, aber Wusterwitz lieben wir wegen seiner Strände und schönen Fahrradwege entlang der Felder. Und Potsdam ist toll für Sushi essen, Museumsbesuche und Häusergucken, das machen wir in Brandenburg am liebsten!

@wanderfreundinnen: „Brandenburg ist noch keine Wanderhochburg“

Hinter dem Account stehen Laura Schulz und Ulrike Wullf, beide 24 Jahre alt, aus Berlin und Fürstenwalde (Oder-Spree). @Wanderfreundinnen hat rund 2.200 Abonnenten.

Welche Idee steckt hinter dem Kanal?

Aus Mangel an anderen Möglichkeiten haben wir uns während der Corona-Pandemie regelmäßig zum Spazierengehen verabredet. Mit der Zeit wurden aus unseren Spaziergängen immer längere Wanderungen und wir begannen, Fotos von der Natur zu schießen. Mittlerweile teilen wir regelmäßig Ausflugstipps, Erfahrungen, Routen und natürlich ganz viele Fotos aus unserer Heimat mit unseren Followern.

Laura Schulz und Ulrike Wullf sind die „Wanderfreudinnen.“ Quelle: privat

Wieso haben Sie Brandenburg zum Thema gemacht?

Mit unserem Instagram-Account wollen wir mit dem Klischee vom „langweiligen“ Brandenburg aufräumen und unseren Followern, zeigen, dass das Gute auch ganz nah sein kann.

Welche drei Dinge verbinden Sie mit Brandenburg?

Brandenburg ist besser als sein Ruf, hat viele Gewässer zu bieten und es regnet fast nie.

Was gefällt Ihnen an Brandenburg besonders gut?

Wir finden es besonders toll, dass wir bei fast jeder Wanderung auf einen Bach, Fluss oder See treffen. Vor allem bei Sommerwanderungen tut eine Erfrischung gut. Brandenburg ist noch keine Wanderhochburg, so dass man auf vielen Strecken keine anderen Menschen trifft.

Welcher Ort in Brandenburg ist Ihr liebster und warum?

Vor allem im Osten Brandenburgs sind wir mittlerweile ganz gut herumgekommen und haben hier insbesondere die Märkische Schweiz (Märkisch-Oderland) für uns entdeckt. Eine Wanderung durch den Naturpark ist dank der Seen, Wälder, Felder und Hügel sehr abwechslungsreich und beinahe märchenhaft.

@wecyclebrandenburg: „Das Land ist durch Historie sehr facettenreich“

Hinter dem Account steht die 40-jährige Daniela Pensold aus Berlin. @Wecyclebrandenburg hat rund 7.700 Abonnenten.

Welche Idee steckt hinter dem Kanal?

Daniela Pensold unterwegs in Brandenburg. Quelle: Steven Ritzer

Daniela Pensold: Wecyclebrandenburg ist eine private Sammlung von Radgeschichten, die vom Abenteuer vor der Haustür erzählen. Meine Ausflüge sollen Neugierde wecken und zeigen, was man alles bei einem Ausflug aufs Land erleben kann. Mein Account hilft dabei, einen kleinen Schubser zu geben und stellt lohnenswerte Touren und Ausflugsziele vor.

Wieso haben Sie Brandenburg zum Thema gemacht?

Brandenburg als angrenzendes Bundesland zu meiner Heimatstadt Berlin besticht natürlich erst mal durch seine Nähe. Das Radfahren hier ist nicht besonders anspruchsvoll, die Wege sind leicht zu fahren und es gibt ein tolles Radwegenetz. Aber natürlich ist das Land selbst unglaublich spannend, landschaftlich wunderschön und durch seine Historie sehr facettenreich.

Welche drei Dinge verbinden Sie mit Brandenburg?

Kindheitsglück, Se(e)hnsucht, Poesie

Was gefällt Ihnen an Brandenburg besonders gut?

Jeder Tag hier draußen fühlt sich an wie Urlaub. Ich liebe die vielen historischen Stadtkerne, Industriedenkmäler und die verwunschenen Lost-Places. Aber auch kulinarisch ist Brandenburg für mich das reinste Schlaraffenland. Außerdem begegnet man in Brandenburg vielen Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen, zum Beispiel handwerklich gefertigt Lebensmittel produzieren oder ihr kreatives Refugium gefunden haben. Es ist unglaublich lohnenswert ihnen zuzuhören, über die Schulter zu sehen und sich auszutauschen.

Welcher Ort in Brandenburg ist Ihr liebster und warum?

Immer wieder gern reise für kleine oder auch längere Auszeiten an die Flusslandschaft der Elbe. Hier habe ich das Gefühl, Natur noch ganz bewusst erleben zu können. Ohne Werbetafeln und Supermarkt. Außerdem ist die Elbregion als ehemaliges Grenzland eine lebendige Erinnerungslandschaft. Größer kann der Kontrast zwischen dem Gedenken an diese unmenschliche Teilung und dem heute grenzenlosen Blick auf diese naturbelassene und artenreiche Landschaft kaum sein.

@Brandenburgblog: „Es gibt immer neue Ort, die es zu entdecken gilt“

Hinter dem Account stehen die 44-jährige Susann Heinemann und ihr Mann Jan, 41 Jahre alt, aus Berlin. @Brandenburgblog hat fast 11.000 Follower.

Welche Idee steckt hinter dem Kanal?

Wir fahren seit mehr als 12 Jahren gemeinsam nach Brandenburg und wurden von unseren Freunden und Bekannten oft nach Ausflugstipps gefragt. Im Oktober 2010 haben wir uns entschieden einen Reiseblog zu starten und so ist der Brandenburg Blog entstanden.

Jan und Susann Heinemann betreiben den Brandenburg Blog. Quelle: Caroline Pitzke.

Wieso haben Sie Brandenburg zum Thema gemacht?

Auszeit vom Alltag ist uns sehr wichtig. Aufgrund unserer Jobs sitzen wir den ganzen Tag vorm Rechner und haben das dringende Bedürfnis nach Weitblick und viel Natur. Brandenburg ist der perfekte Ort dafür und für uns Berliner auch nicht so weit weg. Wir machen eher Tagesausflüge und Kurz-Urlaube in den Ferien. Brandenburg ist außerdem wahnsinnig vielseitig und darüber wollen wir erzählen.

Welche drei Dinge verbinden Sie mit Brandenburg?

Natur, Ruhe und Abenteuer.

Was gefällt Ihnen an Brandenburg besonders gut?

Wir sind absolute Brandenburg-Fans und lieben die Schönheit der Natur, die Weite, das Ländliche, die tollen Restaurants und Biergärten, die Burgen, Schlösser, Städte und die Dörfer – zum Teil wunderschön erhalten oder verlassen und verfallen. Es gibt immer neue Ort, die es zu entdecken gilt.

Welcher Ort in Brandenburg ist Ihr liebster und warum?

Der Baa-See und die Waldschenke, die INSL Kyritz (Ostprignitz-Ruppin), das Strandbad Rahmersee (Barnim) oder Altfriedland (Märkisch-Oderland) stehen jedes Jahr auf unserer Ausflugsliste. Eine Tour, die sehr wir gern empfehlen: Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) - Alte Kiefern - Badestopp am Gohlitzsee - Klosterkanal und danach einen Abstecher ins Ufercafé – fühlt sich wie Urlaub an.

@einfach_uckermark: „Reine Uckermarkliebe“

Hinter dem Account steht die 36-jährige Beatrice Kühnke aus Röpersdorf (Uckermark). @einfach_uckermark hat rund 1.100 Follower.

Beatrice Kühnke in ihrem Element. Quelle: privat

Welche Idee steckt hinter dem Kanal?

Beatrice Kühnke: Mit #einfachuckermark möchte ich die vielen Seiten der Uckermark zeigen. Die kleinen Dinge, die eigentlich wenig spektakulär sind. Die abwechslungsreichen Naturlandschaften, aber auch die kulturellen und kulinarischen Seiten dieser dünn besiedelten Region. Kurz gesagt: reine Uckermark-Liebe.

Wieso haben Sie Brandenburg zum Thema gemacht?

Ich bin in der Uckermark geboren und wollte immer hier leben und arbeiten. Früher, als die „Randregionen“ weniger beliebt und von Abwanderung geprägt waren, wurde ich oft gefragt, warum. Mein Account ist meine persönliche Antwort darauf.

Welche drei Dinge verbinden Sie mit Brandenburg?

Weite, Wald, Wasser

Was gefällt Ihnen an Brandenburg besonders gut?

Die Vielfalt. Die Vielfalt in der Landschaft und die Vielfalt an Erzeugern und Akteuren im Land. Die pulsierende Mitte und die Ruhepole am Rand - das ist mein Brandenburg.

Welcher Ort in Brandenburg ist Ihr liebster und warum?

Mein Lieblingsort in Brandenburg ist ein alter Mühlenteich in einem Naturschutzgebiet in der Uckermark. Meine kleine Auszeit zu jeder Jahreszeit. Nur selten verirrt sich eine Menschenseele hierher.

Von Gesa Steeger