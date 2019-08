Potsdam

Brandenburg wird immer wieder von Verbrechen erschüttert, die bundesweit Schlagzeilen machen. Dabei werden unbescholtene Bürger zu Mördern – und die Gewalt richtet sich auch gegen Polizisten. Eine Übersicht über die spektakulärsten Fälle in den Jahren nach 2010:

Der Maskenmann jagt Millionäre

Im Verhandlungssaal des Landgerichtes in Frankfurt (Oder) liegt am 26. Juni 2014 im Prozess um den sogenannten „Maskenmann“ ein Kanu, mit dem ein Berliner Millionär entführt wurde. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild

Der gelernte Dachdecker Mario K. geht mit Angriffen auf Unternehmerfamilien in die brandenburgische Kriminalgeschichte ein. Im Jahr 2011 schlägt er eine Unternehmerfrau in Bad Saarow ( Oder-Spree) nieder, als sie ihre Hunde ausführt. Kurze Zeit später greift er die Tochter der Frau nahe einem Reitstall an und schießt den Leibwächter nieder – das Opfer ist seither querschnittsgelähmt. Das Motiv: der arbeitslose Handwerker will Lösegeld erpressen.

2012 entführt der mit einer Art Imkerhut maskierte Kriminelle 2012 einen Investmentbanker aus seiner am Storkower See und verschleppt ihn auf eine Insel. Die schockierte Familie muss die Entführung mit ansehen. Von der Insel kann sich der Mann nach eigenen Angaben selbst befreien und zurück ans Ufer paddeln – nach mehr als 30 Stunden. In der Region, wo viele Reiche leben, ist die Verunsicherung groß.

Im Visier der Fahnder

Sonderling Mario K., der wegen Diebstahls von Booten, die er später anzündete, vorbestraft ist, gerät bald ins Visier der Fahnder. Im Schützenverein hat er mit einer Ceska-Pistole geübt – solch eine Waffe wurde auch bei den Taten verwendet.

Der Prozess verläuft turbulent. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, die Sonderkommission „Imker“ hat sich außerdem intern völlig zerstritten, ihr Leiter kommt angetrunken zum Dienst. Nach dem Prozess werden mehrere Verantwortliche bei der Polizei versetzt. Trotz aller Zweifel – etwa an der Fluchtbeschreibung des verschleppten Bankiers – wird Mario K. zu lebenslanger Haft verurteilt.

***

Bürgermeister Heinrich Scholl erdrosselt seine Frau

Prozess gegen den früheren Ludwigsfelder Bürgermeister Heinrich Scholl am 2. Mai 2013 im Potsdamer Landgericht – hier zwischen seinen beiden Anwälten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der ehemalige Ludwigsfelder Bürgermeister Heinrich Scholl ( SPD) ist im Jahr 2011 ein angesehener Mann im Ort, hat große Verdienste am örtlichen Mercedes-Werk, dem Wiederaufschwung der Industriestadt nach der Wende, dem Bau einer FKK-Therme. Seit 1990 im Amt, wird er zweimal wiedergewählt, bis er 2008 in den Ruhestand geht.

Privat aber entgleitet ihm sein Leben. Im Jahr 2011, drei Jahre nach dem Ende seiner Zeit im Rathaus-Chefsessel, ermordet der Kommunalpolitiker seine Frau Brigitte. Die Leiche der Ehefrau wird, nackt und mit Gras und Moos bedeckt, in einem Waldstück nahe Ludwigsfelde gefunden, das sie zum Gassi-Gehen mit dem Hund immer wieder aufgesucht hat.

Mit einem Schnürsenkel soll Scholl seine Frau erdrosselt haben. Auch den Cockerspaniel hat Scholl nach Überzeugung des Gerichts getötet. Verurteilt wird der Ex-Politiker 2013 wegen heimtückischen Mordes in einem Indizienprozess – das Verdikt: lebenslange Haft. Scholl beteuert bis zuletzt seine Unschuld – er hatte seine Frau bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Zur Galerie Der persönliche Abstieg des Ex-Bürgermeisters von Ludwigsfelde.

Im Prozess kommt zutage, dass die Ehe zerrüttet war. Scholl hat sich ein Appartement in Berlin genommen, wo er eine Prostituierte trifft, die er auch großzügig finanziell unterstützt – von 40.000 Euro ist die Rede. Eine erotische Erzählung hat Scholl außerdem unter Pseudonym verfasst. Sie spielt im Prozess eine Rolle. Zwei Männer unterhalten sich in dem Buch darüber, ob sie schon einmal an Scheidung gedacht hätten. Einer sagt zum anderen: „An Scheidung nie, an Mord schon.“

***

Elias und Mohamed – ein Doppelmord erschüttert die Republik

Kindsmörder Silvio S, bewacht von Justizvollzugsbeamten, im Landgericht Potsdam. Quelle: John MacDougall/dpa

Der Alptraum aller Eltern wird in Potsdam im Sommer 2015 furchtbare Wirklichkeit: Der schmächtige Außenseiter Silvio S. ermordet im Sommer 2015 zwei Kinder. Vor einem Potsdamer Wohnhaus entführt der Wachschutzmitarbeiter den Erstklässler Elias – der Sechsjährige hatte in Sichtweite der elterlichen Wohnung gespielt.

Den Jungen missbraucht und tötet der Mann aus Kaltenborn bei Luckenwalde ( Teltow-Fläming). In Potsdam ziehen derweil Freiwillige durch die Grünanlagen und suchen nach dem Jungen.

Einige Wochen später lauert der zur Tatzeit 32-Jährige in Berlin-Moabit einem Flüchtlingsjungen vom Balkan auf. Den kleinen Mohamed (4) ködert Silvio S. mit Hilfe eines Stofftiers.

Geschnappt dank Videoaufnahmen

Im Chaos, das auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor der zentralen Aufnahmenstelle ( Lageso) herrscht, kann der Brandenburger mit dem Jungen unbemerkt verschwinden. Später überführt ihn die Videokamera aus einem Geschäft, die verbotenerweise Teile des Gehwegs mitgefilmt hatte.

Das Bild wird von der Polizei veröffentlicht: Die eigene Mutter erkennt Silvio S. bei der morgendlichen Lektüre der Märkischen Allgemeinen Zeitung – und alarmiert die Polizei.

Zur Galerie Der Prozess gegen Silvio S. fördert verstörende Details zutage: Silvio S. hat sich vor den Morden mit Foltergeräten eingedeckt.

Im Prozess im Jahr 2016 kommen Horror-Details zutage. So hat Silvio S. die Taten lang im Voraus geplant, an Puppen geübt und Chloroform, Masken und Foltergeräte gekauft. Er filmt die Taten auch teilweise. Einen Garten hat der Einzelgänger angemietet, in dem er den Leichnam des kleinen Elias vergräbt. Der Doppelmörder wird zu lebenslanger Haft verurteilt und noch in der Untersuchungshaft in Berlin von einem Mithäftling angegriffen und geschlagen.

Die Staatsanwaltschaft geht in Revision, weil sie Sicherungsverwahrung für den Doppelmörder fordert – der Bundesgerichtshof sieht das ähnlich. Im Juli 2019 entscheidet das Landgericht Potsdam dann, dass eine Sicherungsverwahrung vor einer möglichen Entlassung noch einmal geprüft werden muss.

***

Die Amokfahrt des Jan G.

Das Fahrzeug des Täters steht am 28. Februar 2017 auf einem Feld neben der Bundesstraße 168 zwischen Oegeln und Beeskow (Brandenburg). Dort tötete Jan G. bei der Flucht zwei Polizisten an einer Straßensperre. Bildquelle: Patrick Pleul/dpa

Ist es die Tat eines psychisch Kranken oder eines verhaltensauffälligen jungen Mannes auf Drogen? Vor dieser schwierigen Frage stehen die Richter des Landgerichts Frankfurt (Oder) Anfang 2018, als sie die Todesfahrt des 25 Jahre alten Jan G. zu beurteilen haben.

Der hat am 28. Februar 2017 zunächst seine Oma, bei der er wohnte, erstochen und überfährt dann auf der Flucht mit hoher Geschwindigkeit in einem gestohlenen Auto zwei Polizisten, die ihn an einer Straßensperre aufhalten wollen – beide sind sofort tot. Der Täter soll bis zu 140 Stundenkilometer schnell gewesen sein. An der Landstraße bei Oegeln ( Oder-Spree) steht heute eine Gedenkstele.

Das Gericht urteilt: Der aggressive junge Mann, der schon einem mit einem Messer einen Menschen fast getötet hat, ist weitgehend Herr seiner Sinne und damit schuldfähig. In seinem Blut sind nach der Tat Amphetamin und Cannabis-Wirkstoffe festgestellt worden. Jan G. muss lebenslang hinter Gitter. Wegen besonderer Schwere der Schuld kommt eine vorzeitige Entlassung nicht in Frage.

Zur Galerie Die Tat des jungen Mannes verstört viele Menschen, hatte die Großmutter den schwierigen jungen Mann doch bei sich aufgenommen – er tötete sie. Dann überfährt er zwei Polizisten, die ihn stoppen wollen.

Der Fall Jan G. zeigt auf, auf welch dünnem Eis sich Gutachter bewegen, wenn sie die persönliche Gefährlichkeit von Straftätern abschätzen müssen. Denn ein Sachverständiger hat dem jungen Mann vor der Amokfahrt bescheinigt, er sei zwar gefährlich, könne aber bei enger medizinischer Betreuung eine Therapie in Freiheit absolvieren. Eine fatale Fehleinschätzung, wie sich herausstellt.

Von Ulrich Wangemann