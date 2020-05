Potsdam

Die ersten Lockerungen der Eindämmungsverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus sind bereits umgesetzt. Die wichtigsten Informationen für die Region Brandenburg finden Sie hier kostenlos im Überblick:

Wie viele Menschen sind in Brandenburg infiziert und wo?

Ich interessiere mich nur für eine bestimmte Region. Wo finde ich Infos dazu?

Die wichtigsten Infos zu Corona in Potsdam lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Brandenburg an der Havel lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Oberhavel lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Ostprignitz-Ruppin lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Teltow-Fläming lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Dahme-Spreewald lesen Sie hier.

Die wichtigsten Infos zu Corona in Potsdam-Mittelmark lesen sie hier.

Wann und wofür darf ich mein Zuhause verlassen?

In Brandenburg gilt die am 23. März beschlossene „Eindämmunsverordnung“ im Kampf gegen Corona bis zum 8. Mai. Das Betreten öffentlicher Orte (Wege, Straßen, Plätze, Verkehrseinrichtungen, Grünanlagen und Parks) ist beispielsweise nur erlaubt, um zur Arbeit oder zum Arzt zu gelangen, zur Begleitung minderjähriger Kinder oder um Sport zu machen. Das vorübergehende Verweilen auf Parkbänken ist wieder gestattet, solange die Abstandsregel (1,5 Meter) eingehalten wird.

Spaziergänge und Sport (Joggen, Laufen), auch das Ausführen oder Versorgen von Tieren bleiben erlaubt. Ausnahmen gibt es auch für dringende Behördengänge oder Termine bei Notaren, Gerichten oder Rechtsanwälten. Man darf jedoch nur allein oder in Begleitung der eigenen Familie bzw. Haushaltsangehörigen auf die Straße oder in Begleitung einer nicht im Haushalt lebenden Person. Dabei ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Seit dem 4. Mai sind laut Änderung der Eindämmungsverordnung vom 24. April auch wieder Gottesdienste mit maximal 50 Teilnehmenden erlaubt. Veranstalter müssen jedoch sicherstellen, dass die Hygienestandards beachtet und eingehalten werden. Bis zu 50 Personen dürfen auch an nichtreligiösen Bestattungen teilnehmen und bei Trauerfeiern im privaten und familiären Bereich sind bis zu 20 Personen erlaubt.

Muss ich eine Maske tragen?

Am 24. April beschloss Brandenburgs Landesregierung eine Änderung der Eindämmungsverordnung. Demnach gilt seit Montag, dem 27. April, für alle Personen ab sechs Jahren eine Pflicht zum Mund-Nasenschutz im Öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Wortwörtlich heißt es in der Verordnung: „Die Mund-Nasen-Bedeckung muss aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet sein, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln beim Husten, Niesen, Sprechen oder Atmen zu verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie.“ Menschen mit Behinderungen und diejenigen Personen mit entsprechenden gesundheitlichen Gründen müssen nur dann eine Nase-Mund-Abdeckung tragen, wenn sie dazu in der Lage sind.

Was bedeutet „Kontaktverbot“?

Was ist geöffnet, was nicht?

Während der Corona-Krise blieb der Einkauf für den täglichen Bedarf stets gewährleistet. Ausgenommen vom Schließungsgebot waren deshalb bereits der Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau- und Gartenmärkte, Tierbedarfshandel und der Großhandel. Dies gilt auch für Dienstleister im medizinischen- und Gesundheitsbereich und sonstige helfende Berufe, insbesondere Arztpraxen und Krankenhäuser.

Seit Mittwoch, dem 22. April, dürfen in Brandenburg zudem wieder Geschäfte öffnen – allerdings nur Läden mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern und mit begrenzter Kundenzahl. Auch hier müssen Abstandsregeln und Hygienestandards eingehalten werden. Einkaufszentren dürfen ebenfalls öffnen. Die Maximalgröße von 800 Quadratmetern bezieht sich nämlich nur auf die einzelnen Läden in einer Mall. Das Center-Management muss aber den Einlass steuern und Warteschlangen verhindern. Unabhängig von der Größe dürfen Auto-, Fahrrad- und Buchhändler öffnen. Seit dem 4. Mai dürfen Friseurbetriebe wieder Kunden empfangen.

Auch Bibliotheken und Archive können ab dem 22. April wieder öffnen. Das gleiche gilt für Galerien, Museen und Ausstellungsräume. Theater und Konzertsäle müssen weiter geschlossen bleiben.

Die Brandenburger Zoos, Wildgehege und Tierparks können ab dem 22. April ebenfalls unter Beachtung der Hygieneregeln wieder öffnen. Tierhäuser bleiben allerdings für die Öffentlichkeit vorerst gesperrt.

Wer darf wen im Krankenhaus besuchen?

Von dem bereits geltenden Besuchsverbot in Krankenhäusern sind Hospize ausgenommen. Kinder unter 16 Jahren dürfen einmal am Tag von einer nahe stehenden Person besucht werden.

Im Gegensatz zur bisherigen Regelung sind Besuche von Geburtsstationen durch werdende Väter und Väter von Neugeborenen in der Regel erlaubt. Dies gilt auch für Partnerinnen in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Die Landeshauptstadt Potsdam weicht von dieser Erlaubnis ab. Hier sollen werdende Väter keinen Zutritt mehr zum Kreißsaal erhalten. Das haben beide Kliniken noch einmal bekräftigt. Inzwischen gibt es eine Petition, mit der werdende Eltern und andere Menschen ein Umdenken erwirken wollen.

Wer darf nach Brandenburg einreisen?

„Kleine Ausflüge kann jeder machen - auch nach Brandenburg“, sagte Michael Stübgen ( CDU). Touristische Aktivitäten seien zwar verboten, sportliche wie Radfahren hingegen erlaubt. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, Brandenburg nicht nach Berlin hin abzuschotten oder eine neue Berliner Mauer zu bauen.“ Dies sei auch nicht notwendig, wenn sich alle maßvoll verhielten.

Dennoch sollten nicht notwendige Wege und Fahrten, zum Beispiel Wochenendausflüge, unterbleiben. Eigene Ferienhäuser oder Ferienwohnungen dürften genutzt werden, erklärte die Staatskanzlei.

Wie geht es mit dem Abitur 2020 in der Corona-Krise weiter?

Brandenburg und Berlin haben die Terminmöglichkeiten für die Abiturprüfungen in Berlin und Brandenburg der besonderen Situation angepasst. Neben den Hauptterminen könnten auch gleich die Nachschreibtermine für die Abiturprüfung genutzt werden. Die Entscheidung treffen die jeweiligen Schulleitungen. Das Ministerium stellt klar: Die Prüfungen können auch in geschlossenen Schulen stattfinden, sollten die Schulschließungen länger andauern. Folgende Termine stehen zur Auswahl, wie aus einem Bericht des Ministeriums an den Bildungsausschuss hervorgeht:

Geografie, Geschichte, Politische Bildung: Haupttermin (HT): 20.04.2020. Erster zentraler Nachschreibetermin (NT1): 18.05.2020. Zweiter Nachschreibetermin (NT2): 29.05.2020

Biologie, Chemie, Physik:HT: 22.04.2020. NT1: 20.05.2020. NT2: 03.06.2020

Englisch: HT: 24.04.2020. NT1: 15.05.2020. NT2: 05.06.2020

Französisch:HT: 28.04.2020. NT1: 27.05.2020. NT2: 09.06.2020

Deutsch: HT: 30.04.2020. NT1: 13.05.2020. NT2: 02.06.2020

Mathematik: HT: 05.05.2020. NT1: 25.05.2020 . NT2: 08.06.2020

Am zweiten Nachschreibetermin können Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die zum Haupt- und ersten Nachschreibetermin erkrankt waren oder aus mit dem Corona-Virus verbundenen Gründen (z. B. Quarantäne) an den ersten beiden Prüfungsterminen nicht teilnehmen konnten.

So geht es mit den Schulen in Brandenburg weiter

Wer hat Anrecht auf eine Notbetreuung ?

Grundvoraussetzung für eine Notbetreuung ist bisher, dass beide Sorgeberechtigte, im Falle von Alleinerziehenden der Inhaber des Sorgerechts, in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind und eine private Betreuung nicht organisieren können. Die Notbetreuung wird aber ab 27. April ausgeweitet. Die sogenannte Ein-Eltern-Regelung wird auf alle Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur ausgeweitet. Es muss also nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf (Gesundheit, Pflege, Polizei, Feuerwehr, Enervieversorgung, Rechtspflege etc) arbeiten, um einen Betreuungsplatz beantragen zu können. Auch Alleinerziehende können unabhängig vom Beruf eine Notbetreuung beantragen. Die Notbetreuung ist für Kinder von Beschäftigten aus folgenden Bereichen vorgesehen:

Gesundheit: Medizin, Pflege, Pharma, Erziehungshilfe

Sicherheit: Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz

Leistungen: Energie, Abfall, Ab- und Wasserversorgung, öffentlicher Nahverkehr, Telekommunikation, Kindertagesbetreuung

Wirtschaft: Lebensmitteleinzelhandel, Land- und Ernährungswirtschaft, Versorgungswirtschaft

Behörden: Verwaltung von Bund, Land und Kommunen

Justiz: Justizvollzug, Maßregelvollzug, Rechtspflege

Wie bekomme ich einen Platz für mein Kind?

Über die konkrete Notfallbetreuung entscheiden die Landräte und Oberbürgermeister in Absprache mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern.

Um einen der Betreuungsplätze in Potsdam zu erhalten, ist es erforderlich, einen Antrag inklusive Arbeitgeber-Bestätigung vorzulegen. Er kann per Mail an Notbetreuung@rathaus.potsdam.de, per Fax an 0331 / 289842240 oder persönlich beim Kita Tipp, Rathaus Friedrich-Ebert-Straße 79/81, Raum 106 (täglich von 9-18 Uhr) und ist Grundlage für eine Bescheinigung, dass ein Betreuungsbedarf erforderlich ist. Nur mit dieser erhält man Zugang zu einem Notfallbetreuungsstandort. Es wird zunächst davon ausgegangen, die Kinder in ihren angestammten Standorten zu belassen. Dies kann jedoch nicht zwingend gewährleistet werden. Weitere Infos zur Kita-Notbetreuung in Potsdam finden sie hier.

Der Landkreis Oberhavel hat für alle Fragen rund um die Kinder- und Notbetreuung eine Info-Hotline unter der Nummer 03301 / 6013400 geschaltet. Diese ist am Dienstag von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Weitere Servicezeiten werden auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.oberhavel.de veröffentlicht.

Läuft der Regionalverkehr noch planmäßig?

Ich befürchte, infiziert zu sein. Wo kann ich mich informieren?

Der wichtigste Rat für alle, die Sorgen haben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, lautet: Bewahren Sie die Ruhe und rufen Sie von zu Haus aus ihren Hausarzt an. Gehen Sie auf keinen Fall ohne telefonischen Kontakt in die Praxis und vermeiden Sie Kontakt mit anderen Menschen.

Sollten Sie ihren Hausarzt nicht erreichen, wählen Sie die 116117 vom Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Bei medizinischen Fragen wird Ihnen hier rund um die Uhr geholfen. Nur bei akuten, lebensbedrohlichen Beschwerden, zum Beispiel bei Verdacht auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, wählen Sie die 112.

Für allgemeine Fragen zum Coronavirus hat das Bundesgesundheitsministerium ein Bürgertelefon eingerichtet: 030 / 346 465 100. Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Die Brandenburger Landesregierung hat ein neues Informationsangebot rund um das Coronavirus freigeschaltet. Über die zentrale Internetseite corona.brandenburg.de werde über aktuelle Entwicklungen rund um die Infektionskrankheit informiert, teilte die Staatskanzlei mit. Außerdem hat das Land eine neue zentrale Hotline zum Coronavirus eingerichtet. Sie ist unter der Nummer 03381/866-5050 erreichbar, und zwar montags bis freitags zwischen 9 und 19 Uhr. Die Servicezeiten wurden zuletzt um zwei Stunden erweitert. Gleichzeitig könnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen und Anliegen auch über die neue E-Mail-Adresse buergeranfragen-corona@brandenburg.de übermitteln.

Das Beratungstelefon der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland ( UPD) ist unter der Telefon-Nummer 0800 / 011 77 22 erreichbar, Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr und Samstag von 8 bis 18 Uhr. Die UPD informiert und berät Ratsuchende in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen.

Für Gehörlose und Hörgeschädigte ist ein Beratungsservice erreichbar per Fax unter 030 / 340 60 66 07 oder E-Mail an info.gehoerlos@bmg.bund.de. Gebärdentelefon: www.gebaerdentelefon.de/bmg

Beim Brandenburger Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ist ein Bürgertelefon eingerichtet: 0331 / 8683777. Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. Es bietet allgemeine Informationen und beantwortet besonders Fragen unter anderem zum Arbeitsschutz oder Entschädigungszahlungen.

Auch einige Landkreise haben eigene Hotlines geschaltet. Das Bürgertelefon für Märkisch-Oderland ist unter der Telefonnummer 03346 / 8506790 zu erreichen (8 bis 16 Uhr). Für Dahme-Spreewald lautet die Nummer 03375 / 262146 (8 bis 18 Uhr). Und im Landkreis Oberhavel gibt es ein Infotelefon, das unter der Telefonnumer 03301 / 6013900 (Mo-Fr 8 bis 15 Uhr, Sa-So 10 bis 14 Uhr) zu erreichen ist. Weitere Nummern finden Sie auf den Internetseiten der Kommunen.

Wo kann ich mich testen lassen?

Wer zur Risikogruppe gehört, in einem Risikogebiet war oder mit jemandem aus diesem in engerem Kontakt stand und unter Husten, Fieber oder Atemnot leidet, sollte vorsichtshalber den Kontakt zu anderen vermeiden und sich testen lassen. Es gibt auch einen Fragebogen der Berliner Charité, der Aufschluss darüber gibt, ob man sich testen lassen sollte. Allerdings muss zuvor der Hausarzt bestätigt haben, dass ein begründeter Verdacht besteht.

Dies ist etwa der Fall, wenn der Patient Symptome wie Fieber und Husten hat und im Kontakt mit jemandem war, der sich nachweislich mit dem Virus infiziert hat oder der sich in den vergangenen zwei Wochen in Italien, Frankreich, Österreich, Spanien, den USA oder China aufgehalten hat. Die Liste der internationalen Risikogebiete wird täglich vom Robert-Koch-Institut aktualisiert.

Für die Tests gibt es an immer mehr Brandenburger Orten eigens eingerichtete Anlaufstellen. Hier finden Sie alle Testzentren noch einmal im Überblick. Wichtig: Getestet wird nur, wer vom Hausarzt in eines der Zentren überwiesen wird.

Wo finde ich weitere Informationen?

Das Brandenburger Gesundheitsministerium informiert regelmäßig über neue Entwicklungen zu SARS-CoV-2. Alle wichtigen Informationen finden Sie hier: https://msgiv.brandenburg.de/

Von MAZonline