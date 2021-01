Die wichtigsten Widersprüche in Brandenburgs Lockdown-Verordnung 

Potsdam

Die Eindämmungsverordnung ist ein Sammelsurium an Einzelmaßnahmen, die oft das Ergebnis politischer Kompromisse sind. Um ein in sich logisches Gesamtwerk handelt es sich dabei nicht – und die Lebenswirklichkeit hat ihre eigenen Regeln. Die MAZ analysiert, an welchen Stellen Widersprüche und Ungereimtheiten zu erkennen sind.

15-Kilometer-Regel: Laut der neuen Verordnung dürfen sich Bürger aus Kreisen, die eine Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 aufweisen, nicht mehr weiter als 15 Kilometer aus dem Kreis weg bewegen. Diese Regel ist nicht zuletzt unter dem Eindruck der Bilder aus den deutschen Skigebieten im Harz und anderswo entstanden, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bestätigte. Ziel der Regel ist es, Ausflugsziele zu blockieren. Berliner sollen nicht mehr zu den Sehenswürdigkeiten und Erholungsbieten in Brandenburg fahren. Angesichts der hohen Inzidenzen in der Mark und den deutlich niedrigeren in der Bundeshauptstadt tritt jetzt aber ein gegenteiliger Effekt ein: Berliner dürfen überall hinfahren, Brandenburger umgekehrt nicht mehr, wenn sie aus einem der Kreise kommen, wo die Inzidenz über 200 liegt – und dazu zählt mittlerweile die Mehrzahl.

Die 15-Kilometer-Regel bringt streng genommen gar nicht viel Neues: Schon nach bisherigem Stand brauchten Bürger tagsüber einen triftigen und nachts einen sehr triftigen Grund, um überhaupt das Haus zu verlassen. Die Radius-Regel schränkt indes Sport und Bewegung an der frischen Luft ein. Was die 15-Kilometer-Regel allerdings schafft: Sie erleichtert der Polizei die Kontrollen, weil sie ganz einfach nach Nummernschildern Stichproben durchführen kann.

Für Berlin hätte die 15-Kilometer-Regel – falls der Inzidenzwert überhaupt über 200 steigt – innerhalb der Stadt derzeit nahezu keine Auswirkungen. Dort wird nicht nach Stadtteilen unterschieden, weshalb der gesamte Stadtraum als freie Bewegungszone gilt. Bewohner aus Kreisen, die an Berlin angrenzen, dürfen die besagten 15 Kilometer in die Stadt hinein fahren – so kommt man aus dem Osten etwa bis zum Alexanderplatz, aus dem Westen bis zum Kurfürstendamm. Und ob die stark belastete Berliner Polizei jetzt Knöllchenjagd auf Brandenburger macht, ist höchst zweifelhaft.

Sportveranstaltungen: Für Unverständnis sorgt vor allem bei Amateur- und Freizeitsportlern der offensichtliche Widerspruch zwischen Totalverbot von Mannschaftssportarten und gleichzeitig weiter laufendem Ligabetrieb im Profisport. So ist jeder Freizeitkick zwischen Oder und Elbe untersagt, in der Bundesliga aber, wo Geld keine Rolle spielt und Testkapazitäten kein Problem sind, wird weiterhin munter gegrätscht und getorjubelt.

Schulen und Kitas: Umstritten ist die teilweise Offenhaltung von Schulen und Kitas – etwa für die Abschlussklassen. Wie berichtet, hat die Landesregierung bei günstiger Entwicklung der Infektionszahlen vor, Grundschüler vor den Winterferien wieder in die Schulen zu lassen. Dabei stehen Klassenräume und Schulhöfe im Verdacht, regelrechte Infektionsbörsen zu sein. Eine mögliche Öffnung steht in schroffem Gegensatz zu den allgemeinen Ausgangsregeln, wonach man sich nur mit einem einzigen haushaltsfremden Erwachsenen überhaupt treffen darf. In Berlin verlief die Diskussion noch schärfer. Nach heftiger Kritik verschob der Senat die für Montag geplante stufenweise Rückkehr zum Präsenzunterricht.

Distanzunterricht in Schulen verringert zwar die Infektionsgefahr, allerdings sind längst nicht alle Familien in Brandenburg mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Anders in Bremen: Dort haben alle Kinder mobile Endgeräte bekommen – unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Alleinerziehende: Neu festgelegt ist in der Verordnung, dass Alleinerziehende einen Anspruch auf Notbetreuung an den Schulen und im Hort erhalten, wenn sie keine Betreuungsalternative haben. Dies gilt ab dem 18. Januar – also anders als der Rest der Verordnung noch nicht von der kommenden Woche an. Viele Betroffene fragen sich: Warum erst dann? Alleinerziehende sind besonders belastet. Sie sind Hauptverdiener und Hauptbetreuer ihrer Kinder zugleich. Das zugesagte Kinderkrankengeld für Betreuungstage deckt nur 70 Prozent ihres Einkommens ab.

Das Thema Alleinerziehende wurde tatsächlich heiß diskutiert in der Regierung. Kritiker fürchten, dass die Gruppe der Notbetreuten so groß wird und damit das Ziel des Lockdowns, die Kontaktreduzierung, unterläuft. Gleichzeitig ist es schwer zu überprüfen, ob jemand alleinerziehend ist oder nicht. Die Staatskanzlei hat dem Vernehmen nach aber auf dem sozialpolitischen Signal bestanden – herausgekommen ist ein Kompromiss: Das zeitliche Herauszögern.

Die Wirtschaft: Einen heiklen Punkt hat Linken-Fraktions-Chef Sebastian Walter am Freitag angesprochen: „Jeder Spaziergang in diesem Land ist mittlerweile strenger reguliert als die Arbeitsplätze.“ In Großraumbüros und Behörden säßen die Menschen im Abstand von 1,5 Metern ohne Maske beieinander. Die Partei fordert deshalb ein Recht auf Homeoffice.

Von Ulrich Wangemann und Gesa Steeger