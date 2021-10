Potsdam

Wer erhält dieses Jahr den Innovationspreis Berlin-Brandenburg? Am Freitag wurden zehn Firmen und Start-ups aus der Region nominiert, die nun in die engere Wahl kommen. Bis zu fünf von ihnen erhalten die begehrte Auszeichnung, die am 26. November vergeben wird. 168 Erfinder hatten sich mit ihren Ideen für den Preis beworben. Der Preis ist mit jeweils 10 000 Euro dotiert.

Neun der zehn Erfindungen stammen von Firmen aus Berlin, eine aus Brandenburg. 2020 waren die Preise an sechs Firmen gegangen, darunter zwei aus Brandenburg. Zu den Gewinnern gehörten damals die Firma Volucap aus Potsdam und ME Energy aus Wildau.

Dieses Jahr sind diese zehn Firmen nominiert:

Aus Potsdam kommt das Start-Up craftdrive. Es entwickelt „koppla“, ein Produktionssystem für Großbaustellen, über das General- und Nachunternehmen gemeinsam auf einem System im Baubetrieb arbeiten können. Es soll den Bauprozess datengetrieben optimieren.

Das Berliner Unternehmen Auxolar bietet der Wohnungswirtschaft die Möglichkeit, Mieterinnen und Mieter sozialverträglich in die Energiewende einzubeziehen. Entwickelt wurde eine digitale Plattform zur Verwaltung von kleinen wohnungsbezogenen Photovoltaik-Anlagen.

Die Firma betterECO aus Berlin entwickelte eine Softwareplattform für den Handel und die lückenlose Rückverfolgung von Agrarrohwaren.

Das Berliner Start-up DeepSpin entwickelte ein System zur Magnetresonanztomographie (MRT), das gegenüber herkömmlichen Verfahren nur einen Bruchteil der Kosten, des Gewichts und der Größe aufweist.

Firma bietet System zur Ultra-Früherkennung von Waldbränden

Dryad Networks aus Berlin entwickelt Silvanet, ein innovatives System zur Ultra-Früherkennung von Waldbränden. Dabei werden solar-betriebene Gas-Sensoren mit künstlicher Intelligenz verbunden, die Brände in weniger als 60 Minuten erkennen und melden.

Das Start-Up Gestalt Robotics aus Berlin entwickelte NavigateSys, eine Plattform für autonome Navigation und KI-Services.

HPS Home Power Solutions aus Berlin entwickelte ein Produkt, das ganzjährig CO2-freie und unabhängige Stromversorgung für Einfamilienhäuser ermöglicht. Mithilfe von Wasserstoff wird Solarüberschuss aus dem Sommer für den Verbrauch im Winter gespeichert.

Das Berliner Familienunternehmen Knauer Wissenschaftliche Geräte hat mit einer Pharmafirma flexible Anlagen entwickelt, mit denen Lipid-Nanopartikel für mehrere Millionen Impfdosen pro Woche hergestellt werden können.

Die Firma LUM aus Berlin hat LUMiSpoc entwickelt, ein Einzelpartikel-Analysesystem, das die Größenverteilung und Konzentration von Nano- und Mikropartikeln mit einer beispiellosen Auflösung misst.

Das Berliner Start-Up Seqana hat ein System entwickelt zur satellitengestützten Überwachung von Kohlenstoffquantifizierung. Die Nutzerinnen und Nutzer des Services, welcher für den Bereich der Landwirtschaft und die Projektentwicklung entwickelt wurde, haben dadurch mehr Zeit und Geld für den eigentlichen Zweck ihrer Arbeit: das Reduzieren von CO2 in der Atmosphäre.

Von MAZonline/igo