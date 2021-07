Dienstwagen-Ärger für Nonnemacher: Ministerin nutzte Benziner statt E-Auto

Potsdam

Die Panne in Brandenburg, bei der vorschnell Impfnachweise an nur einmal Geimpfte verschickt wurden, hat ein parlamentarisches Nachspiel. Linksfraktion und BVB/Freie Wähler beantragten eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher müsse die im Raum stehenden Vorwürfe aufklären, hieß es am Sonntag.

Dabei geht es auch um einen weiteren Vorwurf, dem sich die Ministerin ausgesetzt sieht: Sie soll einen Benziner ihres Staatssekretärs genutzt haben anstelle ihres neuen Audi E-Trons – und zwar aus Reichweitenangst.

„Es stehen schwere politische Vorwürfe im Raum. Dazu muss Ministerin Nonnemacher jetzt zügig Stellung nehmen“, sagte Linksfraktionschef Sebastian Walter. „Vertrauen in die Politik und das Handeln von Verantwortlichen sind ein hohes Gut. Das Ministeramt darf nicht beschädigt werden. Deshalb fordern wir eine lückenlose Aufklärung. In der Sondersitzung nächste Woche hat Ministerin Nonnemacher die Chance, diese Vorwürfe aus der Welt zu räumen.“

Mit dem Benziner nach Ravensbrück

Hintergrund: Nonnemacher hat für eine Dienstfahrt zur Gedenkstätte Ravensbrück Mitte April statt ihres Elektroautos den Benziner ihres Staatssekretärs Michael Ranft genutzt, wie die „BZ“ zuerst berichtete. Als Grund gab Sprecher Dominik Lenz „fehlende Erfahrungswerte“ bei der Nutzung des Elektroautos auf längeren Strecken an. Die Ministerin hatte die Sorge, dass der Stromer die Strecke nicht ohne Nachladepause schafft.

Der E-Tron, den Nonnemacher seit März dienstlich nutzt, hat eine Reichweite von 350 bis 370 Kilometern. Von Potsdam nach Ravensbrück und zurück sind es nur rund 230 Kilometer, was der E-Audi ohne Zwischenstopp hätte schaffen müssen.

Wie Ministeriumssprecher Dominik Lenz der MAZ mitteilte, habe im Anschluss an den Termin in Ravensbrück die Unterzeichnung der neuen Corona-Verordnung angestanden. „Zwei sehr wichtige Termine, mit wenig zeitlichem Puffer“, erklärte er.

Da es die erste lange Fahrt mit dem E-Auto gewesen wäre, habe die Ministerin auf Nummer-Sicher gehen wollen und daher spontan den Wagen ihres Staatssekretärs genommen. Durch ein Schreiben des Finanzministeriums „auf Arbeitsebene“ sei das Ministerium davon ausgegangen, dass dies korrekt sei. Inzwischen habe sich der Elektro-Audi auch auf längeren Strecken bewährt, hieß es aus Nonnemachers Ministerium.

Das sagt die Dienstwagenrichtlinie

Das Problem: Dienstwagen sind personengebunden, dürfen nicht wahllos unter den Kabinettsmitgliedern getauscht werden. In der Dienstwagenrichtlinie des Landes Brandenburg heißt es: „Jedes Mitglied der Landesregierung, jede Staatssekretärin und jeder Staatssekretär ... erhält ein Dienstkraftfahrzeug mit bestellter Kraftfahrerin oder bestelltem Kraftfahrer zur alleinigen und uneingeschränkten Nutzung (personengebundenes Dienstkraftfahrzeug).“

Weiter heißt es aber auch, dass ein gleichartiges Ersatzfahrzeug bereitgestellt werden dürfe, wenn der persönliche Dienstwagen wegen „Wartung, Reparaturbedarf oder aus sonstigen vergleichbaren Gründen zeitweise nicht zur Verfügung steht“. Die Reichweitenprobleme des Elektroautos könnten also doch einen Grund für den spontanen Dienstwagenumstieg dargestellt haben.

Linke will Fahrtenbücher prüfen

Die Linke beantragte Einsicht in die Fahrtenbücher von Ministerin Nonnemacher und ihren Staatssekretären. „Ein Verstoß gegen Dienstkraftfahrzeugrichtlinien ist kein Kavaliersdelikt, ebenso wie der Verdacht von falschen Impfnachweisen“, sagte Fraktionschef Sebastian Walter. „Die Vorwürfe konkret und schnell aufzuklären, dafür trägt die Ministerin jetzt die Verantwortung.“

In Brandenburg war eine Reihe von Impf-Zertifikaten per Post verschickt worden, obwohl die Adressaten noch keinen vollständigen Impfschutz besitzen. Die Zertifikate seien aber nicht falsch gewesen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Fehlerhaft sei nur das Anschreiben gewesen mit der Formulierung, dass die Betroffenen schon zwei Impfungen hinter sich haben. Mit dem QR-Code hätten die einmal Geimpften nichts anfangen können.

Von Torsten Gellner