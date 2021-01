Potsdam

Elon Musk und Tesla kennt inzwischen wohl fast jeder. Doch wer ist eigentlich der Manager, der fast eine halbe Milliarde Euro in die Herstellung von Batterie-Komponenten in Schwarzheide investiert?

Und wussten Sie, dass ein ehemaliger Taxifahrer aus Schönefeld, der gelegentlich Medikamente für Apotheken ausfuhr, heute für den Transport der ultratiefgekühlten Impfdosen verantwortlich ist? Wir stellen 21 Persönlichkeiten aus der Region vor, die 2021 mitgestalten wollen:

Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung der BASF Schwarzheide GmbH. Quelle: Nordostchemie e.V.

Jürgen Fuchs: Etwas im Schatten des Über-Unternehmers Elon Musk geht der weltgrößte Chemiekonzern, die gut 150 Jahre alte BASF, in Schwarzheide ( Oberspreewald-Lausitz) beherzt die Zukunft an: Fast eine halbe Milliarde Euro investiert der Konzern in die Herstellung von Batterie-Komponenten und das Recycling verbrauchter Zellen. Standortleiter Jürgen Fuchs (53) trimmt den Chemiepark auf Zukunft und hat im konzerninternen Wettbewerb wichtige Investitionen nach Brandenburg holen können.

Paola Malavassi ist die Gründungsdirektorin des neuen Museums Minsk in Potsdam. Quelle: HPF

Paola Malavassi: Diese Frau wird 2021 in Potsdam ins Rampenlicht treten. In den vergangenen Monaten werkelte Poala Malavassi mehr oder weniger im Stillen. Im Sommer wurde sie zur Gründungsdirektorin des neuen Museums im ehemaligen Restaurant Minsk am Fuße des Brauhausberges berufen. Dort, wo derzeit noch gebaut wird, soll künftig die DDR-Kunst-Sammlung von Hasso Plattner gezeigt werden, dessen Impressionismus-Kollektion schon im Museum Barberini steht. Große Erwartungen sind an die Eröffnung geknüpft – und an die 42-jährige Ausstellungsmacherin, die zuvor die Berliner Dependance der Julia Stoschek Collection geleitet hat.

René Kexel leitet die Bundespolizeiinspektion am Flughafen BER: Quelle: Julian Stähle

René Kexel: Noch ist am BER coronabedingt nicht viel los. Sobald aber der Flugverkehr wieder anzieht, hat ein Mann alle Hände voll zu tun: René Kexel (50), Chef der Bundespolizei-Inspektion am BER. Ob betrunkene Passagiere im Ferienflieger oder Terrorverdacht an einem der Körperscanner – mit seinen 1200 Bundespolizisten sichert der gebürtige Rheinländer das Tor zur Hauptstadtregion.

Der Brandenburger Maximilian Beier spielt für die TSG 1899 Hoffenheim. Quelle: Imago

Maximilian Beier: Mitte Dezember sorgte der in Brandenburg an der Havel geborene Maximilian Beier auf der großen Fußball-Bühne erstmals für richtig Furore. Im Europa-League-Spiel seiner TSG 1899 Hoffenheim gegen den KAA Gent aus Belgien erzielte der 18-Jährige einen Doppelpack. Zuvor war er bereits Hoffenheims jüngster Bundesliga-Spieler aller Zeiten, löste dabei Niklas Süle ab. 2021 will der Angreifer, der seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz beim ESV Kirchmöser und dem Brandenburger SC Süd 05 ging, weitere Einsätze im Profikader folgen lassen.

Dr. Gesine Grande wurde 2020 zur Präsidentin der Brandenburgisch Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg gewählt. Quelle: Kirsten Nijhof

Gesine Grande: Als erste ostdeutsche Präsidentin einer ostdeutschen staatlichen Universität hat die 1964 geborene Gesine Grande sich ihren Start an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) sicher anders vorgestellt: Der Campus ist leer wegen Corona. Aber 2021 soll die Normalität zurückkehren. Und die BTU will als wissenschaftliches Zentrum den Strukturwandels in der Lausitz maßgeblich mitgestalten.

Michael Ranft ist Staatssekretär im Brandenburger Gesundheitsministerium. Quelle: Detlev Scheerbarth

Michael Ranft: Es ist die größte Herausforderung seiner langen Karriere: Gesundheitsstaatssekretär Ranft steht als „Mister Krisenstab“ seit Monaten an vorderster Front im Kampf gegen Corona. Der 62-Jährige sagt, er tue mit seinen Mitarbeitern alles, was in seiner Macht steht, um das Land gut durch die Krise zu bringen. Jetzt organisiert er die Impfkampagne – damit wir alle unser altes Leben ein bisschen zurückkriegen und wieder ins Konzert gehen können.

Die dreifache Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze. Quelle: dpa

Emma Hinze: Im Bahnrad-Oval von Tokio wird Emma Hinze zu den heißen Olympia-Medaillenkandidaten zählen. Die 23 Jahre alte Cottbuserin, die in Hildesheim geboren wurde, hatte Anfang 2020 bei der WM in Berlin mit drei Titeln überzeugt. Das brachte ihr später die Ehrung zu Deutschlands Radsportlerin des Jahres ein. 2019 war sie bereits als Brandenburger Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden.

Frank Martin Widmaier ist der neue künstlerischer Leiter des Brandenburger Theaters. Quelle: Privat

Frank Martin Widmaier: Mit Enthusiasmus und großem Sachverstand hat Frank Martin Widmaier am Brandenburger Theater die neue Stelle des Künstlerischen Leiters angetreten. Trotz Pandemie stemmte er mehrere Aufführungen. Doch das Haus befindet sich seit Jahren im Konfliktzustand. Es wird sich zeigen, ob die Brandenburger Symphoniker neben ihrem Konzert- auch einen Musiktheaterbetrieb ermöglichen. Es könnte aber auch sein, dass Widmaier entnervt aufgibt.

Lilly Blaudszun, Nachwuchspolitikerin bei der SPD und Influencerin. Quelle: Jens Büttner

Lilly Blaudszun: Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und sich für Politik interessiert, kommt an dieser Wahl-Brandenburgerin nicht vorbei. Die 19-jährige Lilly Blaudszun studiert Jura in Frankfurt (Oder) und ist Teil des Wahlkampfteams der SPD für die Bundestagswahl 2021. Im Netz postet sie Fotos von sich mit Aldi-Schlappen oder beim Wurstgulasch in der Mensa, kommentiert mit hoher Schlagzahl die große oder kleine Politik und legt dabei selbstbewusst einen ostdeutschen Patriotismus an den Tag, der selbstbewusst wie selbstironisch ist. Für SPD-Verhältnisse alles sehr untypisch. Deswegen ruhen viele Hoffnungen der Partei auf ihr.

Jörg Müller, neuer Leiter des Verfassungsschutzes in Brandenburg Quelle: dpa

Jörg Müller: Der 47-Jährige hat einen der heikelsten Jobs in der Landesregierung 2021. Als neuer Verfassungsschutz-Chef muss er den AfD-Landesverband wegen verfassungsfeindlicher Tendenzen beobachten – und das mitten im Bundestagswahlkampf. Die Beobachteten, die der Behörde immer wieder Parteilichkeit vorwerfen, werden Müller ihrerseits auf die Finger schauen.

Dorothee Oberlinger ist Intendantin der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Quelle: Promo

Dorothee Oberlinger: Die zweite Ausgabe nach ihrem erfolgreichen Einstand als Intendantin der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci musste pandemiebedingt ausfallen. Dabei wollte Dorothee Oberlinger das Alte-Musik-Festival mit dem Motto „Flower Power“ kräftig aufmöbeln. Das provokante Plakat mit dem kiffenden Friedrich II. mit John-Lennon-Brille wird nachgedruckt. Die Konzerte sollen nun vom 11. bis zum 27. Juni über die Bühne gehen.

Andreas Zurwehme, CEO bei eROCKIT Systems GmbH. Quelle: Paul Zinken

Andreas Zurwehme: Das, was Tesla für den Autosektor ist, das ist die Hennigsdorfer Firma eRockit für – ja, für was eigentlich? Produzieren Andreas Zurwehme und sein Team in der alten Stahlstadt Elektrofahrräder oder sind das schon Motorräder? So sehen die elektrisch betriebenen Leichtfahrräder nämlich aus: Wie eine Mischung aus Chopper und Moped, das aber mit Pedalen angetrieben wird und dank kluger Übersetzung 90 Kilometer in der Stunde schafft. Zurwehme und sein Team wollen die Mobilitätswende mitgestalten – mit einem coolen Produkt made in Brandenburg.

Die Potsdamer Schriftstellerin Antje Rávic Strubel veröffentlicht 2021 ein neues Buch. Quelle: Zaia Alexander

Antje Rávic Strubel: Für den Herbst kündigt der S. Fischer Verlag ein neues Buch von Antje Rávic Strubel an. Ob es sich dabei um einen Roman oder einen Erzählband handelt, wird noch nicht verraten. Nach dem großen Erfolg von „ Tupolew 134“ (2004) war von der Potsdamer Schriftstellerin zuletzt der Episodenroman „In den Wäldern des menschlichen Herzens“ (2016) erschienen.

Geher Christopher Linke vom SC Potsdam will in Tokio eine Medaille holen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Christopher Linke: Die Zeit scheint reif. Vierter bei Olympia 2016, Platz fünf bei der WM 2017 und wieder Vierter im WM-Rennen von 2019 – Christopher Linke hat sich über die 20 Kilometer im Kreis der weltbesten Geher etabliert, ohne bislang den ersehnten Schritt aufs Treppchen zu schaffen. Bei den Sommerspielen 2021 will der 32-Jährige vom SC Potsdam Brandenburgs olympische Medaillen-Durststrecke in der Leichtathletik beenden.

Ines Härtel wechselt von der Viadrina ans Bundesverfassungsgericht. Quelle: Die Hoffotografen

Ines Härtel: Ihre Berufung kam einigermaßen überraschend und war das Resultat einer politischen Auseinandersetzung: Als erste Ostdeutsche wurde Ines Härtel, Jura-Professorin der Fankfurter Viadrina, zur Richterin ans Bundesverfassungsgericht berufen. Die Expertin auf dem Gebiet des Datenschutztes und des Digitalrechts wird im kommenden Jahr an wegweisenden Entscheidungen mitwirken.

Vom Kurier zum Mittelständler: Vor 29 Jahren gründete André Reich die UNITAX-Pharmalogistik GmbH. Heute leitet sein Sohn, Steven Reinhold das Unternehmen. Quelle: Michael Jungblut

André Reich: Vor fast 30 Jahren gründete André Reich die Firma Unitax. Sie spielt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle. Der Pharma-Logistiker aus Schönefeld ist für den Transport der ultratiefgekühlten Impfdosen verantwortlich. Damit gehört Unitax gewiss zu einem der wichtigsten Unternehmen im neuen Jahr. Die Geschichte um André Reich und seine Firma ist oft erzählt, aber so schön, dass man sie immer wieder hören kann: Es ist die Geschichte vom Taxifahrer, der gelegentlich Medikamente für Apotheken ausfuhr – und darin ein Geschäftsmodell sah. Mit Erfolg.

Laura Lindemann aus Potsdam freut sich auf die Sommerspiele in Japan. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Laura Lindemann: 2016 kämpfte sie noch als Youngster mit Hilfe eines Briefes an Bundeskanzlerin Angela Merkel um den Olympiastart. Triathletin Laura Lindemann durfte letztlich teilnehmen, belegte Rang 28. Fünf Reifejahre später zählt die Potsdamerin zum Kreis der Medaillenkandidatinnen. Nach ihren vielen Weltklasseleistungen auf der Sprintdistanz hofft die 24-Jährige nun auf den großen Wurf im doppelt so langen olympischen Rennen.

Jana Schimke aus Rangsdorf könnte neue CDU-Generalsekretärin werden. Quelle: privat

Jana Schimke: Die Zeiten, in der Jana Schimke als „Miss Bundestag“ von sich reden machte, sind vorbei. Die Rangsdorferin, die seit 2013 für die CDU im Bundestag sitzt, machte mit pointierten Positionen und gezielten Provokationen auf sich aufmerksam, etwa wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht oder um die Debatte um eine Frauenquote. Sie ist zur stellvertretenden Chefin der Mittelstandsvereinigung aufgestiegen und ist sogar als neue CDU-Generalsekretärin im Gespräch – falls Friedrich Merz CDU-Chef werden sollte. So oder so: In ihrer Partei könnte sie noch eine entscheidende Rolle spielen.

Britta Ernst (SPD), Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, leitet bald die KMK. Quelle: Bernd Gartenschläger

Britta Ernst: Brandenburgs Bildungsministerin hat im neuen Jahr einen Zweitjob – und der hat es in sich. Das Land übernimmt turnusgemäß den Vorsitz der Kultusministerkonferenz, das wichtigste Bildungsgremium Deutschlands. Ernsts Hauptaufgabe wird es sein, den vielstimmigen Chor der 16 Bundesländer mit ihren jeweils eigenen bildungspolitischen Ansichten zu koordinieren und wenigstens in Fragen der Corona-Pandemie ein gewisse Maß an Harmonie zu erzeugen. Ein leichtes Unterfangen wird das kaum werden.

Der Kanute Jacob Schopf vom KC Potsdam gewann 2020 zwei Titel bei den Deutschen Meisterschaften. Bisher wurde er zweimal Weltmeister. Quelle: Ute Freise

Jacob Schopf: Im erfolgreichsten deutschen Sommersportverband bei Olympia ist Jacob Schopf das Gesicht der nächsten Generation: Der zweifache Kanu-Weltmeister, Anfang 2020 aus Berlin zum KC Potsdam im OSC gewechselt, gehört mit seinen erst 21 Jahren schon zu den großen Hoffnungsträgern der schwarz-rot-goldenen Paddel-Flotte in Tokio.

Stefan Märki, Intendant am Staatstheater Cottbus. Quelle: Staatstheater Cottbus

Stephan Märki: Auf seinen großen Auftritt musste der Schweizer Theatermacher noch warten. Im Sommer hat Stefan Märki die Intendanz des Staatstheater Cottbus übernommen. Doch viel von sich reden machen konnte er nicht. Die Theater waren coronabedingt die meiste Zeit geschlossen. 2021 wird der 65-Jährige nun einen zweiten Anlauf nehmen. Das Staatstheater kann frischen Wind gebrauchen, nachdem sein Vorgänger Martin Schüler nach der Mobbing-Affäre des damaligen Generalmusikdirektors seinen Hut nehmen musste. In Brandenburg ist Märki kein Unbekannter: In den 90er-Jahren war er Intendant des Potsdamer Hans Otto Theaters.

