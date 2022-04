Potsdam

Die Masken- und die Testpflicht bleibt nur in wenigen Bereichen in Brandenburg bestehen. Das Kabinett hat am Dienstag die Infektionsschutz-Basismaßnahmenverordnung verabschiedet. Demnach müssen sich nicht-immunisierte Schülerinnen und Schüler und Kitakinder ab dem 30. April nicht mehr testen.

Eine Testpflicht gilt jedoch weiterhin für Beschäftigte in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, also beispielsweise in Krankenhäusern, ambulanten Pflegediensten, Asyl- und Obdachlosenunterkünften oder Maßregelvollzugseinrichtungen. Mitarbeiter, die nicht vollständig geimpft oder nachweißlich genesen sind, müssen sich an jedem Arbeitstag testen.

Maskenpflicht im ÖPNV bleibt bestehen

Besucherinnen und Besucher dieser Einrichtungen müssen in geschlossenen Räumen weiterhin während ihres gesamten Aufenthalts eine FFP2-Maske tragen. Beschäftigte müssen mindestens eine OP-Maske tragen, bei der Ausübung körpernaher Tätigkeiten aber auf jeden Fall eine FFP2-Maske. Menschen, die behandelt oder gepflegt werden, sollen während körpernaher Dienstleistungen eine OP-Maske tragen.

Die Maskenpflicht gilt auch weiter im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Alle Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen. Nur für Fahrpersonal und Kinder bis 14 Jahren gibt es eine Ausnahme: Hier reicht das Tragen einer OP-Maske aus. Die neue Verordnung tritt am Samstag, 30. April, in Kraft und läuft vorerst bis zum 27. Mai.

Von MAZonline/lkö