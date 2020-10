Potsdam

In Brandenburg und Berlin sind am Wochenende neue Corona-Verordnungen in Kraft getreten. Wichtigste Neuerung: Die nächtliche Sperrstunde in der Hauptstadt. Die aktuellen Regeln auf einen Blick.

Bußgelder bei Missachtung der Corona-Regeln

Brandenburg: In Brandenburg kostet der bewusste Verzicht auf eine Corona-Maske mindestens 50 Euro Bußgeld, bis zu 250 Euro Bußgeld für „notorische Maskenverweigerer“. Wer versehentlich keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und der Pflicht nach Aufforderung gleich folgt, soll kein Bußgeld zahlen müssen. Wer persönliche Angaben in Cafés oder Restaurants zur Nachverfolgung von Kontakten falsch angibt, muss mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Euro rechnen.

Berlin: In den Bussen und Bahnen in Berlin wird bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von 50 Euro bis zu 500 Euro erhoben. Gastwirten, die sich nicht darum kümmern, Name und Telefonnummer ihrer Gäste festzuhalten, drohen Bußgelder. Je nach Schwere der Verstöße können bis zu 5000 Euro fällig werden. Auch Gästen, die in den Unterlagen falsche Angaben machen, droht Bußgeld.

Großveranstaltungen

Brandenburg: Veranstaltungen dürfen mit bis zu 1000 Menschen stattfinden. Abstands- und Hygieneregeln sowie im Freien ein geregelter Zutritt und in Räumen genügend Frischluft und das Erfassen von Personendaten müssen gewährleistet werden. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen sind bis Neujahr 2021 prinzipiell verboten.

Für Autokinos kann es Ausnahmen geben. In großen Stadien und Hallen erlaubt Brandenburg mehr als 1000 Fans, bei über 5000 Plätzen dürfen 20 Prozent mit Zuschauern belegt werden.

Berlin:Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl bei Messen, Tagungen und gewerblichen Freizeitangeboten im Innenbereich liegt bei 1000. Draußen dürfen bei solchen Veranstaltungen bis zu 5000 Menschen zusammenkommen. Das betrifft auch die Heimspiele der Fußballbundesligisten Union Berlin und Hertha BSC.

Private Feiern

Brandenburg: Private Feiern in Wohnungen oder im Garten sind nur bis zu einer Obergrenze von 75 Menschen erlaubt. Für private Feiern in Gaststätten oder Gemeindesälen bestimmt die Raumgröße bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Meter die Zahl der Teilnehmer.

Bei mehr als 35 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt dürfen nur noch 50 Menschen an Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen teilnehmen. Für zuhause in Wohnung oder Garten liegt die Obergrenze bei 25 Menschen.

In Brandenburg trifft das aktuell auf den Kreis Oder-Spree und die Stadt Cottbus zu. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte liegen unter dem Grenzwert von 35.

Berlin: Seit Samstag dürfen an privaten Feiern in geschlossenen Räumen nur noch maximal 10 Personen teilnehmen. Nachts dürfen sich im öffentlichen Raum im Freien von 23 Uhr bis 6 Uhr nur noch maximal fünf Personen oder Angehörige von zwei Haushalten versammeln.

Kontaktbeschränkungen

Brandenburg: Keine.

Berlin:Im Freien dürfen sich von 23 Uhr bis 6 Uhr nur noch fünf Personen oder Menschen aus zwei Haushalten versammeln. Außerdem gilt eine Sperrstunde für Kneipen, Geschäfte und Spätis zwischen 23 und 6 Uhr. Tankstellen dürfen in dieser Zeit offen bleiben, aber keinen Alkohol verkaufen. Gegen die Sperrstunde ist eine Klage beim Verwaltungsgericht anhängig. Über sie wird voraussichtlich noch in dieser Woche entschieden.

Demonstrationen

Brandenburg: Demonstrationen im Freien sind ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich, aber der Mindestabstand muss eingehalten und der Zutritt gesteuert werden.

Berlin: Für Demonstrationen gilt keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr. Bei Kundgebungen mit mehr als 100 Teilnehmern müssen diese Masken tragen. Die Pflicht soll auch bei einer geringeren Teilnehmerzahl gelten, wenn bei der Demo skandiert oder gesungen wird.

Schulen und Kitas

Brandenburg: In Schulen und Horten gilt eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer auf Fluren, in Gängen, Treppenhäusern und beim Anstehen vor Mensen, nicht aber in Klassenräumen und Schulhöfen. Abstandsregeln gelten nicht für Schüler, sie sollen aber so sitzen, dass enge Kontakte minimiert werden. Kitas sind für alle Kinder offen.

Berlin: Es gilt eine Maskenpflicht für Lehrkräfte und Schüler, jedoch nicht im Unterricht selbst, sondern in den Schulgebäuden nur auf Fluren, in der Toilette, in Aufenthalts- und Begegnungsräumen.

Auf Wunsch der Eltern kann sich eine Klasse aber freiwillig darauf verständigen, dass der Mund-Nasen-Schutz auch im Unterricht getragen wird. Die Abstandsregel von 1,50 Meter muss in den Schulen nicht mehr eingehalten werden. In den Kitas soll die Betreuung aller Kinder wieder in vollem Umfang stattfinden.

