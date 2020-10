Potsdam

Am 15. Oktober haben die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel der Kanzlerin über schärfere Corona-Maßnahmen beraten. Im Mittelpunkt standen dabei Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Sperrstunde.

Das besonders strittige Berherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten wurde hingegen auf November vertagt. Die aktuellen Regeln in Brandenburg und Berlin auf einen Blick.

Ausweitung der Maskenpflicht

Brandenburg und Berlin: In Städten und Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen soll die Maskenpflicht erweitert werden. Sie soll ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen auch überall da gelten, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen. Das könnten zum Beispiel Fußgängerzonen oder Wochenmärkte sein.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Brandenburg derzeit allerdings noch unter diesem Schwellenwert (27,9) – überschritten wird er derzeit in den Kreisen Spree-Neiße, Oder-Spree, Frankfurt (Oder), Dahme-Spreewald und in Cottbus. Die Stadt erfüllt als erste Kommune die RKI-Kriterien als Corona-Hotspot. In ganz Berlin gab es in der letzten Woche 83,2 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner (Stand Freitagabend).

Private Feiern

Brandenburg: Die Regeln werden verschärft. Die Vereinbarungen von Bund und Ländern sollten übernommen werden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Dominik Lenz, am Donnerstag in Potsdam. Spätestens ab 35 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche dürfen nur bis zu 25 Menschen in öffentlichen Räumen und 15 privat zuhause privat feiern. Derzeit liegen die Grenzen bei 50 beziehungsweise 25 Teilnehmern.

Berlin: Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sollen private Feiern auf maximal zehn Teilnehmer im öffentlichen Raum sowie auf zehn Teilnehmer aus höchstens zwei Hausständen im privaten Raum begrenzt werden. Sollten diese Maßnahmen den Anstieg nicht zum Stillstand bringen, wird dies auf bis zu fünf Personen oder die Angehörigen zweier Hausstände verringert.

Der Berliner Senat hatte diese Bund-Länder-Beschlüsse bereits teilweise vorweggenommen. Seit Samstag dürfen an privaten Feiern in geschlossenen Räumen nur noch maximal 10 Personen teilnehmen. Nachts dürfen sich im öffentlichen Raum im Freien zwischen 23 Uhr und 6 Uhr nur noch maximal fünf Personen oder Angehörige von zwei Haushalten versammeln. Weitere Beschlüsse fallen frühestens auf der nächsten regulären Senatssitzung am kommenden Dienstag (20. Oktober).

Sperrstunde

Brandenburg: Im Moment nur in Cottbus. Wird eingeführt, sobald der Inzidenz-Wert in einer Stadt oder einem Kreis über 50 steigt. Dann werden um 23 Uhr die Zapfhähne hochgeklappt.

Berlin: Seit vorigem Samstag müssen Kneipen, Restaurants und Spätis zwischen 23 und 6 Uhr schließen. Tankstellen dürfen in dieser Zeit keinen Alkohol verkaufen. Gegen die Sperrstunde haben elf Wirte geklagt und bekamen Recht. Das Verwaltungsgericht befand, die Sperrstunde sei für eine nennenswerte Bekämpfung des Infektionsgeschehens nicht erforderlich. Wegen des Ausschankverbots bestehe auch die Gefahr einer alkoholbedingten „Enthemmung“ nach 23 Uhr nicht. Damit dürfen die elf Gastronomen, die geklagt haben, nach 23 Uhr wieder öffnen.

Der Senat hatte Beschwerde gegen dieses Urteil eingelegt. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ( OVG) erteilte am Freitagabend jedoch nicht die erhoffte Zwischenverfügung für eine flächendeckende Sperrstunde. Die Entscheidung über die Beschwerde des Senats in der Hauptsache steht aber noch aus.

Reisen

Die Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten waren – und bleiben – umstritten. Bund und Länder fanden auch im Kanzleramt keine Einigung und vertagten das Thema erst einmal bis zum 8. November. Dann sind überall in Deutschland die Herbstferien gelaufen und das Thema Reisen spielt bis Weihnachten keine große Rolle. Es bleibt also bei den bisherigen Regeln, gegen die allerdings etliche Klagen anhängig sind.

Brandenburg: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat am Freitag, 16. Oktober, das Beherbergungsverbot in Brandenburg für Gäste aus Corona-Hotspots vorläufig gestoppt. Damit ist das Übernachtungsverbot in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätzen für Besucher aus Regionen in Deutschland mit über 50 neuen Infektionen je 100.000 Einwohnern in einer Woche zunächst außer Kraft gesetzt. Laut Gesundheitsministerin Nonnemacher soll am Dienstag die Umgangsverordnung des Landes dementsprechend angepasst werden.

Die in den meisten Bundesländern geltenden Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots treffen die meisten Brandenburger momentan nicht. Die 7-Tage-Inzidenz überschreitet inzwischen allerdings in Cottbus den kritischen Grenzwert von 50. Menschen aus Cottbus dürfen daher vielerorts in anderen Bundesländern nicht beherbergt werden.

Wer in ein vom RKI ausgewiesenes Risikogebiet im Ausland fährt, muss anschließend in Quarantäne. Details regelt die Quarantäneverordnung des Landes vom 16. Juni. Inländische Risikogebiete kommen in dieser Verordnung nicht vor. Die Sieben-Tage-Inzidenz anderswo in Deutschland mag für Reisende aus Brandenburg bei ihrer persönlichen Risikoeinschätzung eine Rolle spielen, eine anschließende Melde-, Test- oder Quarantänepflicht erwächst daraus nicht.

Berlin: Berlinern wird derzeit in den meisten Bundesländern die Übernachtung in Hotels, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen untersagt, weil der maßgebliche Inzidenzwert über 50 liegt.

Demonstrationen

Dazu fassten Bund und Länder am Donnerstag keine neuen Beschlüsse.

Brandenburg: Demonstrationen im Freien sind ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich, aber der Mindestabstand muss eingehalten und der Zutritt gesteuert werden.

Berlin: Für Demonstrationen gilt keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr. Bei Kundgebungen mit mehr als 100 Teilnehmern müssen diese Masken tragen. Die Pflicht soll auch bei einer geringeren Teilnehmerzahl gelten, wenn bei der Demo skandiert oder gesungen wird.

Bußgelder bei Missachtung der Corona-Regeln

Keine bundeseinheitliche Regelung, es bleibt bei den bisherigen Bußgeldkatalogen auf Länderebene.

Brandenburg: In Brandenburg kostet der bewusste Verzicht auf eine Corona-Maske mindestens 50 Euro Bußgeld, bis zu 250 Euro Bußgeld für „notorische Maskenverweigerer“. Wer versehentlich keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und der Pflicht nach Aufforderung gleich folgt, soll kein Bußgeld zahlen müssen. Wer persönliche Angaben in Cafés oder Restaurants zur Nachverfolgung von Kontakten falsch angibt, muss mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Euro rechnen.

Berlin: In den Bussen und Bahnen in Berlin wird bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von 50 Euro bis zu 500 Euro erhoben. Gastwirten, die sich nicht darum kümmern, Name und Telefonnummer ihrer Gäste festzuhalten, drohen Bußgelder. Je nach Schwere der Verstöße können bis zu 5000 Euro fällig werden. Auch Gästen, die in den Unterlagen falsche Angaben machen, droht Bußgeld.

Großveranstaltungen

Brandenburg und Berlin: Wenn der Inzidenzwert 50 überschritten wird, greift eine Teilnehmer-Obergrenze von 100 Personen. Ausnahmen bedürfen laut Bund-Länder-Beschluss eines „mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzeptes.“

Bislang gilt in Brandenburg: Veranstaltungen dürfen mit bis zu 1000 Menschen stattfinden. Vorausgesetzt, die Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten und bei Indoor-Veranstaltungen werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen sind bis Neujahr 2021 prinzipiell verboten. Ausnahme: In großen Sportstadien und –Hallen erlaubt Brandenburg mehr als 1000 Fans – maximal dürfen 20 Prozent der Plätze mit Zuschauern belegt werden.

Berlin:Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl bei Messen, Tagungen und gewerblichen Freizeitangeboten im Innenbereich lag bislang bei 1000. Draußen durften bei solchen Veranstaltungen bis zu 5000 Menschen zusammenkommen. Das betrifft auch die Heimspiele der Fußballbundesligisten Union Berlin und Hertha BSC.

Schulen und Kitas

Dazu fassten Bund und Länder am Donnerstag keine neuen Beschlüsse.

Brandenburg: In Schulen und Horten gilt eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer auf Fluren, in Gängen, Treppenhäusern und beim Anstehen vor Mensen, nicht aber in Klassenräumen und Schulhöfen. Abstandsregeln gelten nicht für Schüler, sie sollen aber so sitzen, dass enge Kontakte minimiert werden. Kitas sind für alle Kinder offen.

Berlin: Es gilt eine Maskenpflicht für Lehrkräfte und Schüler, jedoch nicht im Unterricht selbst, sondern in den Schulgebäuden nur auf Fluren, in der Toilette, in Aufenthalts- und Begegnungsräumen.

Auf Wunsch der Eltern kann sich eine Klasse aber freiwillig darauf verständigen, dass der Mund-Nasen-Schutz auch im Unterricht getragen wird. Die Abstandsregel von 1,50 Meter muss in den Schulen nicht mehr eingehalten werden. In den Kitas soll die Betreuung aller Kinder wieder in vollem Umfang stattfinden.

Von MAZonline/tk