Potsdam

Am Dienstag haben das Kabinett in Brandenburg und der Senat in Berlin über schärfere Corona-Maßnahmen beraten. Hintergrund ist die stark gestiegene Zahl der Neuinfektionen. In Brandenburg gilt die Stadt Cottbus aktuell als Risikogebiet, ebenso wie in Berlin liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (neue Fälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche) dort deutlich über dem Grenzwert 50. Im kritischen Bereich zwischen 35 und 50 befinden sich in Brandenburg derzeit die Landeshauptstadt Potsdam, Frankfurt (Oder) und die Kreise Prignitz, Spree-Neiße und Oder-Spree.

Hier sind die aktuellen Regeln in Brandenburg und Berlin auf einen Blick. In Brandenburg tritt die neue Corona-Verordnung am Mittwoch, 21. Oktober in Kraft und gilt bis zum 30. November.

Private Feiern

Brandenburg: Die Regeln werden verschärft. Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz über 35 liegt, dürfen nur bis zu 25 Menschen in öffentlichen Räumen und 15 privat zuhause privat feiern. Zuvor lagen die Grenzen bei 50 beziehungsweise 25 Teilnehmern. Veranstalter von privaten Feiern müssen diese mindestens drei Werktage vorher dem Gesundheitsamt melden, sobald sechs Gäste kommen, die nicht im eigenen Haushalt leben. Private Feiern sind aber nicht genehmigungspflichtig.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50 sind private Feiern auf maximal zehn Personen beschränkt, das gilt in öffentlichen und angemieteten Räumen ebenso wie im eigenen Haus oder Garten.

Sollte die 7-Tage-Inzidenz die 50er-Marke zehn Tage lang ununterbrochen überschreiten, dürfen sich maximal fünf Personen oder ein Haushalt treffen. Diese Maßnahme müsste der/die jeweilige Landkreis/Stadt der kreisfreien Stadt per Allgemeinverfügung anordnen.

Berlin: Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sollen private Feiern auf maximal zehn Teilnehmer im öffentlichen Raum sowie auf zehn Teilnehmer aus höchstens zwei Hausständen im privaten Raum begrenzt werden. Sollten diese Maßnahmen den Anstieg nicht zum Stillstand bringen, wird dies auf bis zu fünf Personen oder die Angehörigen zweier Hausstände verringert.

Der Berliner Senat hatte diese Bund-Länder-Beschlüsse bereits teilweise vorweggenommen. Seit Samstag dürfen an privaten Feiern in geschlossenen Räumen nur noch maximal 10 Personen teilnehmen. Nachts dürfen sich im öffentlichen Raum im Freien zwischen 23 Uhr und 6 Uhr nur noch maximal fünf Personen oder Angehörige von zwei Haushalten versammeln.

Sperrstunde

Brandenburg: In abgemilderter Form: Gaststätten und Bars dürfen zwischen 23 und 6 Uhr keinen Alkohol ausschenken, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Kreis über 35 steigt. Das sei keine Sperrstunde, betonte Gesundheitsministerin Nonnemacher. "Wir haben uns sehr genau angeschaut, was das Oberverwaltungsgericht zur Berliner Sperrstunde entschieden hat.

Berlin: Seit vorletztem Samstag müssen Kneipen, Restaurants und Spätis zwischen 23 und 6 Uhr schließen. Alle Kneipen, Restaurants und Spätis? Nein, gegen die Sperrstunde hatten elf Wirte geklagt und vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen. Die Kläger dürfen nach 23 Uhr wieder öffnen. Allerdings keinen Alkohol ausschenken.

Der Senat hatte Beschwerde gegen dieses Urteil eingelegt. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ( OVG) sah am Freitagabend aber keine Dringlichkeit, darüber sofort zu entscheiden. In der Hauptsache ist der Ausgang des Verfahrens völlig offen.

Ausweitung der Maskenpflicht

Brandenburg: (ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35). Gilt in Gaststätten für die Beschäftigten mit Gästekontakt sowie Gäste, die sich nicht auf ihrem festen Platz aufhalten. Ebenfalls gilt eine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden für die Beschäftigten sowie Besucherinnen und Besucher, sofern sie sich nicht auf einem festen Platz aufhalten und der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden kann.

Überall dort, wo Menschen auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen dichter oder länger zusammenkommen (etwa in Fußgängerzonen), dürfen die Landkreise und kreisfreien Städte eine Maskenpflicht anordnen.

Berlin: Der Senat hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf eine dringende Empfehlung verständigt.. Jede Person sei „angehalten“, dort Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht einzuhalten sei. Das betreffe etwa Märkte, Einkaufsstraßen oder Warteschlangen. In Shopping-Malls soll die Maskenpflicht, die schon länger für Geschäfte gilt, auf die Gänge ausgeweitet werden.

Im Einzelhandel und in Bussen und sowie auf Bahnhöfen und Flughäfen gilt die Maskenpflicht schon seit Monaten. In Bürogebäuden gilt sie auf Gängen, Fluren und in Aufzügen – allerdings nicht am eigenen Schreibtisch.

Reisen

Die umstrittenen Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten (maßgeblich ist dafür eine die Sieben-Tage-Inzidenz über 50) ist ein Auslaufmodell. Immer mehr Bundesländer verabschieden sich davon –nicht alle freiwillig.

Brandenburg: Das Kabinett hat das Beherbergungsverbot aus der Corona-Verordnung des Landes gestrichen. Am Freitag hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Regelung Corona-Hotspots vorläufig gestoppt. Das Urteil werde selbstverständlich akzeptiert, hatte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Damit sind innerdeutsche Reisen nach Brandenburg wieder uneingeschränkt möglich. Tagesausflüge waren auch vorher erlaubt, nun dürfen die Besucher auch wieder in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen nächtigen.

Menschen aus Cottbus, Berlin und anderen innerdeutschen Risikogebieten dürfen allerdings nach wie vor nicht ohne Weiteres an der Ostsee Urlaub machen: Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern verlangen einen höchstens 48 Stunden alten negativen Coronatest.

Wer in ein vom RKI ausgewiesenes Risikogebiet im Ausland fährt, muss anschließend in Quarantäne. Details regelt die Quarantäneverordnung des Landes vom 16. Juni. Inländische Risikogebiete kommen in dieser Verordnung nicht vor. Die Sieben-Tage-Inzidenz anderswo in Deutschland mag für Reisende aus Brandenburg bei ihrer persönlichen Risikoeinschätzung eine Rolle spielen, eine anschließende Melde-, Test- oder Quarantänepflicht erwächst daraus nicht.

Berlin: In Berlin galt das Beherbergungsverbot zu keiner Zeit, daher muss es jetzt auch nicht abgeschafft werden.

Großveranstaltungen

Brandenburg: Wenn der Inzidenzwert 50 überschritten wird, greift eine Teilnehmer-Obergrenze von 150 Personen draußen und 100 drinnen. Ab einem Inzidenzwert von 35 ist das Teilnehmerlimit 250 draußen und 150 drinnen.

Berlin: Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl bei Messen, Tagungen und gewerblichen Freizeitangeboten im Innenbereich lag bislang bei 1000. Draußen durften bei solchen Veranstaltungen bis zu 5000 Menschen zusammenkommen. Das betrifft auch die Heimspiele der Fußballbundesligisten Union Berlin und Hertha BSC.

Weihnachtsmärkte sollen in Berlin auch in diesem Corona-Jahr öffnen dürfen. Die Wirtschaftsverwaltung hat dazu ein Regelwerk erarbeitet, über das der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beraten hat. Diese „Orientierungshilfe“ siehtunter anderem eine Maskenpflicht sowie Obergrenzen für Besucher vor. Zu den Vorgaben gehören auch eine Zugangssteuerung und eine klare Abtrennung der Gastronomiebereiche. Wo möglich, sollen die Märkte umzäunt werden. Private Ordnungsdienste sollen die Durchsetzung der Regeln kontrollieren.

Bußgelder bei Missachtung der Corona-Regeln

Brandenburg: In Brandenburg kostet der bewusste Verzicht auf eine Corona-Maske mindestens 50 Euro Bußgeld, bis zu 250 Euro Bußgeld für „notorische Maskenverweigerer“. Wer versehentlich keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und der Pflicht nach Aufforderung gleich folgt, soll kein Bußgeld zahlen müssen. Wer persönliche Angaben in Cafés oder Restaurants zur Nachverfolgung von Kontakten falsch angibt, muss mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Euro rechnen.

Berlin: In den Bussen und Bahnen in Berlin wird bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von 50 Euro bis zu 500 Euro erhoben. Gastwirten, die sich nicht darum kümmern, Name und Telefonnummer ihrer Gäste festzuhalten, drohen Bußgelder. Je nach Schwere der Verstöße können bis zu 5000 Euro fällig werden. Auch Gästen, die in den Unterlagen falsche Angaben machen, droht Bußgeld.

Schulen und Kitas

Brandenburg: In Schulen und Horten gilt eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer auf Fluren, in Gängen, Treppenhäusern und beim Anstehen vor Mensen, nicht aber in Klassenräumen und Schulhöfen. Abstandsregeln gelten nicht für Schüler, sie sollen aber so sitzen, dass enge Kontakte minimiert werden. Kitas sind für alle Kinder offen.

Berlin: Es gilt eine Maskenpflicht für Lehrkräfte und Schüler, jedoch nicht im Unterricht selbst, sondern in den Schulgebäuden nur auf Fluren, in der Toilette, in Aufenthalts- und Begegnungsräumen.

Auf Wunsch der Eltern kann sich eine Klasse aber freiwillig darauf verständigen, dass der Mund-Nasen-Schutz auch im Unterricht getragen wird. Die Abstandsregel von 1,50 Meter muss in den Schulen nicht mehr eingehalten werden. In den Kitas soll die Betreuung aller Kinder wieder in vollem Umfang stattfinden.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig ( SPD), hat vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Entwicklung bekräftigt, dass Schulen und Kitas möglichst offen bleiben sollen.

Von Thorsten Keller