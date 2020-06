Potsdam

Nach Bekanntwerden der sächsischen Pläne, ein Bahnzentrum in der Lausitz nahe der Grenze zu Brandenburg einzurichten, hat die Landesregierung in Dresden Details bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Projekt TETIS (Testzentrum für Eisenbahntechnik in Sachsen) um ein geplantes Gleisoval von 20 Kilometern Schienenlänge, das beim Ort Niesky für einen Investitionssumme von 270 Millionen Euro entstehen soll. Träger des Projekt ist - anders als in früheren Berichten genannt – nicht die Deutsche Bahn. Von der Berliner Bahnzentrale hieß es, man habe zunächst „nichts zu tun“ mit dem Projekt.

Große Bahntechnik-Standorte in der Umgebung

Niesky liegt gut 50 Kilometer südöstlich von Spremberg im sächsischen Landkreis Görlitz und hat Tradition im Waggonbau. Die geplante Ansiedlung könnte deutlich nach Brandenburg ausstrahlen, hoffen Experten. Laut sächsischem Wirtschaftsministerium hat das Ressort selbst dafür gesorgt, dass „TETIS“ in die Liste jener Projekte aufgenommen wird, die Ersatzarbeitsplätze für die wegfallende Kohleindustrie in der Region schaffen sollen. Dafür fließen 40 Milliarden Euro in Deutschlands Kohleregionen.

Auf der „unabhängigen, nicht öffentlichen Eisenbahninfrastruktur“ sollen Schienenfahrzeuge getestet werden, insbesondere solche, die „emissionsarme Abtriebe“ zum „Austausch beispielsweise der Dieselflotte“ an Bord hätten, heißt es in einer Erläuterung des Ministeriums. „Dadurch und aufgrund neuer Technologien (Batterie-, Wasserstoffzüge etc.) steigt der Test-Bedarf.“ Es geht also um Erst-Inbetriebnahmen und Typenprüfungen von Zügen.

Politik drängt auf Strukturstärkungsgesetz

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) sagte: „Mit dem Schienentestring in der Lausitz kann es uns gelingen, ein erstes industriepolitisches Ausrufezeichen in der Lausitz zu setzen.“ Man sei „mit Brandenburg im Gespräch“. Man sei sich „einig, dass Niesky (...) der optimale Standort ist“. Eine Potenzialstudie will Dulig in dieser Woche vorstellen. Er erwarte vom Bund, dass dieser „das Projekt weiter nach Kräften unterstützt und seine Zusage einhält, das Strukturstärkungsgesetz noch vor der Sommerpause zu beschließen“. Dieser Schritt sei „die Grundlage, dass das Pflänzchen (...) wachsen und gedeihen kann“, sagte Dulig

In der Region liegen die großen Bahntechnik-Standorte von Bombardier in Görlitz und Bautzen. Der Schienenring könne außerdem „international viele Unternehmen anziehen, damit diese ihre Innovationen auf die Schiene bringen können“, so Dulig. Bombardier unterhält auch in Hennigsdorf ( Oberhavel) ein großes Werk. Der Konzern hat vor einiger Zeit den Abbau von 1000 Jobs in Deutschland angekündigt. 700 Menschen könnten, so hoffen die Initiatoren, in Niesky Arbeit finden.

Von Ulrich Wangemann