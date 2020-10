Diese Kultur-Events in Brandenburg fallen dem Corona-Lockdown zum Opfer

Potsdam

Kein Ton, kein Bild, keine Unterhaltung. Ab Montag geht nichts mehr auf deutschen Bühnen, in Kinosälen und Museen. Mit dem erneuten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind öffentliche Veranstaltungen bis Ende November untersagt. In Brandenburg fallen damit zahlreiche hochkarätigen Kulturveranstaltungen aus. Ein paar Beispiele:

Kommt für die Ausstellung Russischer Impressionismus nach Potsdam: Das Bild „Auf dem Feldrain“ von Ilja Repin aus dem Jahr 1879. Quelle: Barberini, Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau.

Museum Barberini: Am Sonnabend sollte die große Ausstellung über den russischen Impressionismus im Museum Barberini in Potsdam eröffnen. Daraus wird nun wohl nichts. „Wir bereiten uns auf eine temporäre Schließung vor“, sagt Museumssprecher Achim Kapp. Ganz ausfallen muss die Schau dadurch zunächst nicht. Denn sie soll bis 14. Februar gehen. Wenn alles gut geht und die Kulturbranche, wie geplant, wirklich nur bis Ende November runtergefahren wird, könnte zumindest verspätet geöffnet werden.

Unidram: Das 27. Internationale Tanzfestival sollte in der kommenden Woche vom 3. bis zum 7. November stattfinden. Eine Woche früher wäre noch gegangen. Nun fällt es aus. „Wir arbeiten fieberhaft an einer Terminverschiebung“, sagt Lisa Ritscher, die Sprecherin des T-Werkes Potsdam, wo das Festival organisiert wird.

Hans-Otto-Theater: Die wegen Corona ohnehin schon zweigeteilte Premiere von Schillers „ Maria Stuart“ kann am Freitag- und Samstagabend gerade noch über die Bühne gehen. Weiter geht es dann wohl im Dezember. Die weiteren Aufführungstermine am Potsdamer Theater müssen verschoben werden. „Wir schieben, schieben, schieben“, klagt Intendantin Bettina Jahnke. Die auf den 20. November angesetzte Premiere des Stückes „Der Vorname“ trifft das ebenfalls.

Max Herre sollte am 20. November in Potsdam auftreten. Daraus wird jetzt nichts. Quelle: dpa

Nikolaisaal: Einer der größten Veranstaltungsorte in Potsdam ist nun einen Monat lang dicht. Damit fallen 32 Veranstaltungen aus – darunter der Auftritt von Max Herre am 20. November. Er sollte zusammen mit den Jazzern von Web Web und dem Filmorchester Babelsberg auftreten.

Brandenburger Theater: Die Brandenburger Symphoniker wollten im Großen Haus des Theaters in Brandenburg/Havel am 13. und 14. November den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens groß feiern. Klavierkonzerte mit der Pianistin Lama Skride waren geplant. Geplatzt. Auch die Sinfoniekonzerte am 27. und 28. November fallen weg. Und sämtliche Theateraufführungen sowieso.

Sollte am 15. November in Neuruppin spielen: Konstantin Wecker. Quelle: Expa/Sebastian Pucher/APA/dpa

Kulturkirche Neuruppin: Das Konzert mit Gitte Haenning am Freitag war ohnehin schon abgesagt und verschoben worden. Die aktuellen Infektionszahlen hatten dafür gesorgt, dass nicht mehr alle, die eine Karte gekauft hatten, in die Kulturkirche in Neuruppin reingegangen wären. Nun sind auch alle 19 Veranstaltungen an den beiden Veranstaltungsorten Kulturkirche und Kulturhaus, die ursprünglich für November geplant waren gegessen – darunter das Doppelkonzert mit Konstantin Wecker am 15. November.

Filmfestival Cottbus: Das jedes Jahr stattfindende Festival des osteuropäischen Films hatte wegen Corona von Anfang an einen Plan B. Weil zum 30. Jubiläum des beliebten Kino-Events vom 3. bis 8. November nur wenige Menschen in die Kinos gepasst hätten, kann ein Großteil der Filme für jeweils 3,99 Euro online gestreamt werden. Nun wandert das Festival notgedrungen komplett ins Internet ab. www.filmfestivalcottbus.de

Von Mathias Richter