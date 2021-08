Diese Musik hören Annelena Baerbock und Olaf Scholz am liebsten  

Potsdam

Das Musikmagazin Rolling Stone hat für seine aktuelle Ausgabe, die seit heute am Kiosk liegt, die Spitzenkandidaten der im Bundestag vertreten Parteien zu ihren Rock- und Pop-Vorlieben befragt.

Die erste selbst gekaufte Langspielplatte von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz war demnach „Let it Be“ von den Beatles – was irgendwie passt, denn gut und groß geworden sind die Fab Four ja bei ihren Gastspielen in Hamburg, wo Scholz lange Erster Bürgermeister war.

Auf die Frage „Haben Sie ein absolutes Lieblingsalbum, zu dem Sie immer wieder zurückkehren?“ windet sich der Politiker mit einem umständlichen Scholzomat-Satz heraus. Er möge Rock, Jazz und Klassik. „Da wird eine solche Reduzierung vieler gern gehörter Musik dem nicht gerecht.“

Annalena Baerbock nennt hingegen ihren Favoriten, es ist „Wish You Were Here“ von Pink Floyd. Musikhistorische Fußnote: Es wurde im September 1975 veröffentlicht, fünf Jahre vor der Geburt der Grünen-Politikerin.

Wahlkampf-Hit: Baerbock nennt Die Ärzte

Der Rolling Stone fragte auch, welchen Songtitel oder welche Textzeile aus einem Song die Politiker gerne im Wahlkampf einsetzen würde. Hier muss sich Scholz Plagiatsvorwürfe gefallen lassen, denn auf die Idee mit „Don’t stop (thinking about tomorrow)“ von Fleetwood Mac kam vor vielen Jahren schon Bill Clinton. Zur Erinnerung: Die Präsidentschaftswahl 1992 hat er gewonnen.

Etwas streberhaft fällt hier die Antwort von Annalena Baerbock aus. Sie würde Die Ärzte konsultieren: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist/ Es wär nur deine Schuld, wenn sie so bleibt“. Da hätte sie auch mal kurz Tim Bendzkos Weltenretter-Liedchen nennen können.

Was macht eigentlich Armin Laschet in Sachen Rock/Pop? Er bedient das Klischee des onkelhaften Konservativen, wenn er auf die Frage nach seinem Lieblingsalbum verrät: „Textsicher bin ich bei Schlager“, sein Musikgeschmack sei aber vielfältig. Höllehöllehölle!

Die erste vom Taschengeld gekaufte Platte war bei ihm „Longfellow Serenade“ von Neil Diamond (1974). Da war Armin 13 Jahre jung.

Laschets Konzertliste – mehr Mainstream geht nicht

Bei der Frage nach den zuletzt besuchten Konzerten erweist sich der Aachener als Mann des musikalischen Mainstreams – U2, Mark Forster, Amy McDonald, Peter Maffay. Olaf Scholz erinnert sich hingegen, mit hanseatisch vornehmem Distinktionsgewinn, an Besuche beim Festival Jazz Baltica in Schleswig-Holstein und bei den Berliner Philharmonikern.

Eine durchwachsene Performance liefert Christian Lindner ab. Der FDP-Spitzenkandidat punktet zwar mit „Équinoxe“ von Jean-Michel Jarre (erste selbst gekaufte Platte), und dem „Boot“-Soundtrack von Klaus Doldinger (Lieblingsalbum), blamiert sich aber mit Marius Müller-Westernhagen als neoliberalem Geschmacksverstärker. „Freiheit ist das Einzige, was zählt“ als Kampagnen-Motto – echt jetzt?

Janine Wissler würde die Reichen verspeisen

Janine Wissler (Die Linke) nennt als letzten Konzertbesuch die aufrechten Antifa-Punks von Feine Sahne Fischfilet, und als Song für den Wahlkampf „Eat the Rich“ der Stadionrock-Millionäre von Aerosmith.

Ob Alice Weidel für das queere Folk-Duo Indigo Girls schwärmt oder doch eher für die Böhsen Onkelz, das erfahren die „Rolling Stone“-Leser übrigens nicht. Die Redaktion des Musikmagazins ließ die AfD bei ihrer Umfrage rechts liegen.

Von Thorsten Keller