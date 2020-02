Medizinstudenten warten trotz Ärztemangels auf Zulassung

Potsdam/Schwedt

Seit acht Monaten haben zwanzig junge Menschen ihr Medizinstudium abgeschlossen. Sie waren Teil eines Kooperationsstudiengangs zwischen der Universität im polnischen Stettin und der Asklepios-Klinik in Schwedt ( Oder) ( Uckermark). Im Juni hatten sie nach sechs Jahren mit Prüfungen und Praxissemestern ihren Abschluss gefeiert. Aber eine Approbation, also eine Zulassung als Arzt haben sie bisher nicht bekommen.

Das Brandenburger Gesundheitsamt (LAVG) weigert sich, das Studium anzuerkennen – und Politiker aus Brandenburg, Polen und dem Bund spielen sich seitdem gegenseitig die Verantwortung zu. Ein Gespräch mit der 25-jährigen Brandenburgerin Franziska Anemüller aus Falkenberg ( Märkisch-Oderland), die selbst betroffen ist.

Frau Anemüller, was machen Sie gerade?

Aktuell bin als Hospitantin im Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde. Ich habe für mein Studium ein Stipendium bekommen, das mich verpflichtet im Nachhinein für drei Jahre als Assistenzärztin in Eberswalde zu arbeiten. Diesen Job wollte ich im August antreten. Aber das ging dann leider nicht. Deswegen bin ich dort nun Praktikantin, kann aber nicht praktizieren.

Warum?

Ich habe bereits im Juni alle geforderten Unterlagen gewissenhaft eingereicht – und gewartet und gewartet. Im August kam dann ein Schreiben vom Landesgesundheitsamt und im September wurde mir mitgeteilt, dass es neuerdings nicht mehr so einfach möglich sei, das Studium anzuerkennen. Deswegen gebe es jetzt keine Approbation mehr. Man müsse das erst klären.

Waren denn Bedenken vorher abzusehen?

Nein. Wir haben polnische Kollegen, die bereits in Schwedt gearbeitet haben, gefragt, wie das mit der Anerkennung war. Für die war alles unproblematisch. Unser Studium ist ja auch das gleiche wie in Deutschland. Unsere Stundenanzahl ist gleich, die Pflichtpraktika sind gleich – fachlich ist es genau das gleiche. Ich musste alles einreichen und habe auch ein Zertifikat bekommen, dass das Studium EU-konform ist. Wir stehen unseren Kollegen in Deutschland in nichts nach. Das sechste Praxisjahr habe ich außerdem komplett in Deutschland absolviert – in Krankenhäusern in Schwedt und Eberswalde.

Konkret beanstandet das LAVG eine fehlende Prüfung und ein Praktikum, das Polen für Ärzte verlangt, die vor Ort in Polen praktizieren wollen.

Genau. Das Ganze heißt Lek und Stasz. Das eine ist eine Art Zugangsprüfung, und für das Stasz muss man an einer polnischen Klinik für 13 Monate bestimmte Fachbereiche durchgehen und dort arbeiten – unter dem Mindestlohn übrigens. Das Ganze entspricht in etwa dem „Arzt in Praktikum“, was in Deutschland zurecht 2005 abgeschafft wurde. Wir Studenten haben uns dann mit unseren Professoren zusammengeschlossen und sind als erstes in Warschau auf die polnischen Behörden zugegangen. Die haben daraufhin Deutschland zweimal bestätigt, dass die geforderten Unterlagen nur für einen in Polen praktizierenden Arzt notwendig sind. Das LAVG sträubt sich aber und sagt, dass man das wegen einer EU-Richtlinie nicht akzeptieren könne. Sie haben allerdings einen Ermessensspielraum, den sie nicht nutzen. Stattdessen schieben sie es auf die lange Bank.

Das sagt das Gesundheitsministerium zum Fall der Medizinstudenten Das Gesundheitsministerium bestätigt auf Anfrage der MAZ, dass den Studierenden die Approbation nur dann erteilt werden könne, wenn neben dem Diplom der ausbildenden Universität noch die Bescheinigung über das 13-monatiges Postgraduierten-Praktikum („Staz“) und die mündliche Prüfung („LEK“) nachgewiesen wird. Alternativ müsste Polen eine EU-Richtlinie präzisieren. Das heißt, Polen müsste „aus unserer Sicht der EU-Kommission und damit allen EU-Mitgliedsstaaten klar und unmissverständlich bescheinigen, dass nach polnischem Recht weder die Absolvierung des LEK noch des Staz für die uneingeschränkte Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes Voraussetzung sind“, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Allerdings sei das Ministerium seit Wochen dabei mit allen Beteiligten eine Lösung zu finden. So habe „auf die Bitte Brandenburgs hin Herr Bundesminister Spahn den polnischen Gesundheitsminister schriftlich um eine Lösung im obigen Sinne gebeten“, sagt Nonnemacher. Auch gebe es Vorschläge der Ärztekammern, die man derzeit fachlich prüfe. „Wir arbeiten mit Hochdruck an verschiedenen Lösungsoptionen, über deren Erfolgsaussichten können wir derzeit aber noch keine Einschätzung abgeben“.

Es geht aber nicht allen Studierenden aus ihrem Jahrgang so.

Richtig. Drei Kommilitonen haben in Hamburg zur gleichen Zeit ihre Unterlagen eingereicht und wurden approbiert. Als es dann in Brandenburg Probleme gab, haben wir auch gefragt: Warum geht es denn in Hamburg, aber hier nicht? Dann hat das LAVG in Hamburg angerufen und seitdem gibt es dort auch einen Stopp.

Jetzt haben Sie sich seit acht Monaten mit Behörden, mit Zugangsvoraussetzungen und bürokratischen Hürden auseinandergesetzt. Wie geht es Ihnen?

Ich bin ganz ehrlich: Von Verzweiflung, über Wut bis hin zur totalen Depression war wirklich alles schon dabei. Ich sitze oft zu Hause und fasse es einfach nicht. Es ist total schwer, wenn man sechs Jahre etwas studiert und dann in den Beruf gehen will. Für mich war das nicht einfach: Ich habe jedes Wochenende und jeden Feiertag zusätzlich in einem Pflegeheim gearbeitet. Dieses Studium bedeutet mir etwas und ich habe das doch nicht nur aus Langeweile gemacht. Aber man hat das Gefühl, dass einem Steine in den Weg gelegt werden – gerade hier in Brandenburg, wo doch Ärzte gesucht werden.

Was sagen ihre Kollegen in Eberswalde?

Die sagen mir, dass ich gut ausgebildet bin, dass ich in der EU studiert und einen Abschluss habe. Es versteht wirklich niemand. Die sind aber natürlich auch völlig frustriert. Denn das Krankenhaus braucht Ärzte und wartet darauf, dass ich die Stelle antreten kann.

Die Angelegenheit war bereits Thema im Gesundheitsausschuss im Landtag.

Ja, ich war selbst vor Ort und war schockiert über die Art und Weise, wie das Thema dort behandelt wurde. Ministerin Nonnemacher hat dort zugegeben, dass sie erst um 22.30 Uhr am Vortag verstanden hat, worum es eigentlich geht. Da war es aber bereits Januar. Das Thema liegt seit Juni auf dem Tisch. Nun hatte sie ihre Amtszeit da noch nicht angetreten. Aber ich finde es schon sehr fragwürdig, wie wir behandelt werden.

Ist denn eine Lösung absehbar?

Ich weiß es nicht. Frau Nonnemacher hat immer auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verwiesen und sagte, sie könne das nicht entscheiden und sich gegen ihre eigenen Leute stellen. Eine solche EU-Richtlinie sei bindend und ob man etwas machen könne, wisse man noch nicht. Deutschland hat nun gefordert, Polen soll die Richtlinie streichen – vorher passiere nichts. Polen dagegen sagt: Warum sollen wir sie streichen? Wir haben euch mehrfach mitgeteilt, dass die Prüfung und das Praxisjahr in Deutschland nicht notwendig sind. So kam es zu einer Pattsituation. Jens Spahn war auch in Warschau – dabei kam aber auch nicht viel raus. Am Mittwoch ist unser Fall nun noch einmal als richtiger Tagesordnungspunkt im Brandenburger Landtag. Dann erfahren wir auch, wie ein Gutachten eines EU-Rechtler aufgenommen wird, das wir erhalten haben. Es stellt den Ermessensspielraum klar und sagt Deutschland kann und sollte approbieren.

Haben sie noch Hoffnung, dass sie zeitnah in Brandenburg als Ärztin arbeiten können?

Nur noch minimal. In Absprache mit meiner Chefin haben wir jetzt einen Plan B entwickelt. Ich habe mich gerade in der Schweiz beworben, denn dort wird mein Studium ausnahmslos anerkannt. Ich weiß einfach nicht, was ich sonst noch machen soll. Und bevor ich hier noch jahrelang auf der Straße sitze, möchte ich dann schon nochmal irgendwann meine Facharztausbildung anfangen.

