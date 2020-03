Diese Konzerte und Veranstaltungen in Brandenburg fallen wegen Coronavirus aus

Potsdam

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) empfiehlt, dass Großveranstaltungen mit 1000 Besuchern oder mehr wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Inzwischen ist auch das Land Brandenburg dem Vorschlag gefolgt. Etliche Events stehen auf der Kippe – oder wurden schon abgesagt. Die MAZ gibt einen Überblick.

Theater-Blackout in Berlin: Laut Kultursenator Klaus Lederer hat der Berliner Senat entschieden, „in den staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäusern die Veranstaltungen in den großen Sälen nicht mehr stattfinden lassen." Dies empfehle er auch den großen Privattheatern, sagte Lederer dem RBB. Die Maßnahme gilt bis zum Ende der Osterferien (19. April),

Der märkische Dackel guckt am Sonnabend (14. März) in die Röhre: Die Landessiegerausstellung des Landesverbandes Fläming-Mittelmark des Deutschen Teckelklubs in der Reitsportanlage Heidemann in Michaelisbruch ( Ostprignitz-Ruppin) wurde abgesagt.

Zwei Veranstaltungen, die in der Stadthalle von Falkensee stattfinden sollten, falles aus, werden aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, bestätigte der Veranstalter gegenüber der MAZ. Das betrifft die Reihe „Konzert im Foyer“ mit Ginger Brew spielt Cream, Andy Robson und Urban Fox am 13. März sowie eine Aufführung von Film- und Musicalmelodien am 27. März.

Das Festival „Mash Dance Berlin“ im Dock 11 (geplant für den 18.-21. März) muss infolge der Coronakrise verschoben werden. Laut Veranstalterangaben liegt das an den „stark eingeschränkten Reisemöglichkeiten für unsere israelischen Gastkünstler*innen“. Ein Teil der Shows soll am 31. Juli/1.-2. August nachgeholt werden.

Das für Dienstagabend angekündigte Konzert der südkoreanischen HipHop-Gruppe Seventeen in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin fällt aus. Die Management der Band hat die Welttournee aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Tickets können an den üblichen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Wie geplant stattfinden soll die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ( ILA) im Mai in Schönefeld, sagte ein Messesprecher. Das Interesse der Aussteller sei ungebrochen. Die ILA ist vom 13. bis 17. Mai auf dem Messegelände in Selchow ( Dahme-Spreewald) am Rande des neuen Hauptstadtflughafens BER geplant. Alle zwei Jahre lockt die Messe Zehntausende Fach- und Privatbesucher. Vor zwei Jahren kamen die Aussteller aus 41 Ländern, ihre Stände lockten 180.000 Besucher an. Die Messe versicherte, den Auflagen und Empfehlungen der Gesundheitsämter zu folgen.

Das Myfest und der Karneval der Kulturen in Berlin fallen aus. Das sagte ein Sprecher des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg am Donnerstagmorgen. Damit sind zwei der bekanntesten und größten Straßenfeste der Hauptstadt betroffen. Zuvor hatte der RBB berichtet. Rund eine Million Besucher feierten vergangenes Jahr nach Angaben der Organisatoren in Kreuzberg den Karneval der Kulturen. Er findet seit 1996 jeweils am Pfingstwochenende statt. Zum Myfest strömen jedes Jahr gewöhnlich Zehntausende überwiegend junge Menschen ebenfalls nach Kreuzberg, um den 1. Mai zu feiern. Die Party gibt es seit 2003.

Der Tierschutzverein für Berlin hat den für Samstag (14. März) geplanten Trödeltag im Tierheim abgesagt. Damit folge man der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. In dem Tierheim in Berlin-Falkenberg werden rund 1400 Tiere versorgt, von denen fast alle auf ein neues Zuhause warten. Das Tierheim gilt als größtes Europas.

Bis zum 31. März entfallen wegen der Landtagsschließung in Potsdam folgende Veranstaltungen: Auszeichnungsveranstaltung Schülerzeitungswettbewerb, Parlamentsdebatte Pritzwalker Goethe-Gymnasium, Zukunftstag 2020, Gedenkveranstaltung Otto Braun, Jugend debattiert und die Woche der Brüderlichkeit im Potsdam Museum-

Das für Freitag bis Sonntag (13. bis 15. März) geplante Streetfood-on-Tour-Festival im Potsdamer Lustgarten findet ebenfalls nicht statt. Es wird verschoben, wie der Veranstalter auf Facebook mitteilt. Ein neuer Termin wird noch nicht genannt.

Das Konzert der Berliner Rockband „Knorkator“ am 28. März im Waschhaus Potsdam fällt aus, werde aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, bestätigte der Veranstalter auf MAZ-Nachfrage.

Gleiches betrifft mehrere Veranstaltungen in der Stadthalle Cottbus: Verlegt wird die Lesung mit Sarah Wagenknecht ( Die Linke) am 12. März und das Konzert von „The Sweet“ am 13. März. Die Messe Job-Regional, die am 21. März in Cottbus stattfinden sollte, fällt ersatzlos aus.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB) hat – zunächst bis Ende März – sämtliche Veranstaltungen mit Studiopublikum an den Standorten Berlin, Potsdam-Babelsberg, Frankfurt (Oder) und Cottbus abgesagt. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.

Die großen Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen und dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück (beide Oberhavel) sind abgesagt. Zu den Veranstaltungen Mitte April mit internationalen Gästen wurden mehr als 1000 Besucher erwartet, darunter 60 Überlebende der Lager in hohem Alter. „Das kann man nicht verantworten“, hieß es im Potsdamer Kulturministerium.

Auch das für den 18. und 19. April 2020 geplante Tulpenfest im Holländischen Viertel in Potsdam kann nicht stattfinden. Der Verein zur Pflege der Niederländischen Kultur in Potsdam e. V. und seine Fördergesellschaft als Veranstalter, die niederländischen Teilnehmer und sowie die Händler im Holländischen Viertel müssen nach Abstimmung mit der Landeshauptstadt Potsdam sowie unter Berücksichtigung aktueller Empfehlungen von Bundes- und Landesbehörden feststellen, dass das Fest vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation nicht durchführbar ist.

Union Berlin rechnet für die Partie gegen Bayern München am Samstagabend mit einem ausverkauften Stadion An der Alten Försterei – aber nun kommt es wohl doch anders. „Nach meinem Kenntnisstand wird das Spiel ohne Zuschauer stattfinden“, sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Mittwoch dem Berliner Radiosender 105‘5 Spreeradio. Dem Köpenicker Verein liegen dazu bislang keine Informationen vor, sagte Pressesprecher Christian Arbeit.

In Wusterhausen (Ostrprignitz-Ruppin) gibt es am 14. März keinen Tag der Offenen Tür beim Schützenverein. Begründet wird die Absage mit der Quarantäne im benachbarten Neustadt/Dosse.

Auch der Potsdam-Auftritt des Pianisten Slawomir Saranok in der Reihe „Weltklassik am Klavier" am kommenden Sonntag (15. März) im AWO Kulturhaus Babelsberg ist abgesagt worden.

In Potsdam hat die evangelische Kirchengemeinde ihre Wohtätigskeitsveranstaltung „Gedeckter Tisch“ abgesagt. In den Vorjahren waren jeweils bis zu 4000 Gäste in die Niolaikirche gekommen.

Im Kreis Potsdam-Mittelmark sehen die Gesundheitsbehörden aktuell keinen Grund, das Baumblütenfest in Werder/ Havel zu stoppen. Es soll am letzten Aprilwochenende sowie am verlängerten Wochenende 1./2./3. Mai stattfinden. Abgesagt wird hingegen das Japanische Kirschblütenfest in Teltow (ebenfalls Potsdam-Mittelmark). Es hätte am 26. April stattfinden sollen.

Handball-Drittligist VfL Potsdam geht davon aus, dass Heimspiel gegen den SC Magdeburg II am Freitagabend wie geplant in der MBS-Arena stattfindet – und zwar mit Zuschauern. Ähnlich äußern sich die Volleyballerinnen des SC Potsdam. Deren nächstes Bundesliga-Heimspiel steht allerdings erst in zwei Wochen an. Eine Option sei, die Kapazität in der MBS-Arena dann auf 1000 Zuschauer zu begrenzen.

US-Sänger Richard Marx hat seine komplette Europatournee auf den Herbst verschoben. Davon betroffen ist auch sein Auftritt in der Passionskirche in Berlin, der am 17. März hätte stattfinden sollen. Marx begründete seine Absage ausdrücklich mit der „global health crisis“ und den „unvorhersehbaren Reisebedingungen“. Er fürchtet, aus einem abgeriegelten Risikogebiet womöglich nicht mehr wegzukommen.

Die Stadt Luckenwalde hat ihren Neubürger-Empfang am kommenden Samstag (14. März) abgesagt. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide folgt damit einer Empfehlung des Landkreises Teltow-Fläming. Die Veranstaltungen im Stadttheater werden vorerst weiterhin stattfinden, hieß es weiter. „Jeder Gast des Theaters soll für sich entscheiden, ob er angesichts der eigenen Risikofaktoren den Veranstaltungen dort beiwohnen will.“

Das für kommenden Sonntag, 15. März geplante Konzert des Cello-Orchesters „Low Strung“ aus den USA in der Klosterscheune Zehdenick ( Oberhavel) ist abgesagt. Die Gruppe hat ihre gesamte Europa-Tournee gestrichen.

Auch ein Auftritts des Schauspielers Michael Gwisdek in der Weinberghalle in Liebenwalde ( Oberhavel) am Samstag, 28. März, fällt dem Coronavirus zum Opfer. Der 78-Jährige Künstler habe seinen Auftritt abgesagt, hieß es. Der Veranstalter bemüht sich um einen Nachholttermin.

Auch die Jobregional-Fachkräftemesse für Südbrandenburg – geplant für Samstag, 21. März in der Stadthalle Cottbus – fällt aus. Die Veranstalter teilten mit, die Großveranstaltung mit erwartungsgemäß mehr als 2.000 Besucher*innen sei im Zuge der Ausbereitung des Coronavirus nicht durchführbar.

Der Berliner Halbmarathon soll nach jetzigem Stand wie geplant am 5. April stattfinden. „Aktuell planen wir mit der Umsetzung, beobachten die Lage und Entwicklung aber natürlich genau“, sagte Sprecher Robert Fekl der Deutschen Presse-Agentur. Der Berliner Halbmarathon feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum und Veranstalter-Website mit 34.000 Teilnehmern ausgebucht.

Die Kuppel des Berliner Reichstagsgebäudes wird bis auf weiteres für Besucher geschlossen.

Im Fußballkreis Prignitz-Ruppin fallen am kommenden Wochenende (14./15. März) zahlreiche Fußballspiele aus, von Seniorenteams bis hinunter zur F-Jugend. Alle Spielabsagen auf einen Blick.

In der Lausitz reagiert der Energiekonzern Leag auf die Virusgefahr. Das Unternehmen stellte am Montag den Besucherverkehr in seinen Tagebauen und Kraftwerken ein. Alle Besucher- und Informationszentren würden vorübergehend geschlossen.

Die Deutsche Bank sagt wegen des neuartigen Coronavirus ihre 150-Jahr-Feier in Berlin ab. Wegen der Ausbreitung der Lungenkrankheit könne das Geldhaus nicht an dem Festakt zum Jubiläum am 21. März festhalten, schrieben Konzernchef Christian Sewing und der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner an die Belegschaft.

In Berlin bleiben zudem staatliche Kulturhäuser geschlossen. Betroffen sind unter anderem die Komische Oper, die Deutsche Oper, die Staatsoper Unter den Linden, die Berliner Philharmonie, das Konzerthaus am Gendarmenmarkt, das Deutsche Theater sowie das große Haus des Maxim-Gorki-Theaters.

