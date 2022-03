Potsdam

„Hunderttausende ukrainische Frauen stehen vor der Entscheidung, zu bleiben oder ihre Heimat zu verlassen und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen“, sagte Ministerpräsident Woidke am Sonntag in Potsdam. Vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Krieges in der Ukraine bekomme das Motto „Gehen oder Bleiben?“ der brandenburgischen Frauenwochen eine dramatische Aktualität.

Die Frauen hätten besonders unter den Folgen des russischen Krieges gegen das Land zu leiden, sagte der SPD-Politiker: „Es geht um die nackte Existenz und die körperliche und seelische Unversehrtheit.“ Deshalb sei es besonders wichtig, „dass wir jetzt alle zusammenstehen, um Hilfe und Unterstützung zu leisten“. Überall in Brandenburg gebe es große Solidarität, sagte der Ministerpräsident.

32. Brandenburgische Frauenwochen richten Blick auf Flucht

Insgesamt sei der 111. Internationale Frauentag Anlass, die Lebens- und Arbeitssituation von Frauen verstärkt in den Blick zu nehmen. Auf Frauen laste häufig besonderer sozialer, kultureller oder beruflicher Druck. Das Motto „Gehen oder Bleiben?“ für die 32. Brandenburgischen Frauenwochen solle daher den Blick auf die Handlungsmacht von Frauen legen und zur Reflexion über die aktuelle Lebenssituation einladen.

Die Brandenburgischen Frauenwochen waren am Donnerstag eröffnet worden. Wegen der Corona-Pandemie werden wie vergangenes Jahr ganzjährig Veranstaltungen wie Diskussions- und Gesprächsrunden, Workshops, Ausstellungen und Lesungen angeboten.

