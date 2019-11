Peitz

Vor dem Bundesrat in Berlin sorgt in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum aus Brandenburg für festliche Stimmung. Die sogenannte Colorado-Tanne aus Schenkendöbern ( Spree-Neiße) sei zehn Meter hoch und werde vom Landesbetrieb Forst Brandenburg geliefert, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. Colorado-Tannen stammten ursprünglich aus dem Westen Nordamerikas und werden dort bis zu 58 Meter hoch. Der Baum aus der Lausitz soll am Freitag gefällt und dann am Samstag in der Hauptstadt aufgestellt werden.

Baum aus dem Bundesland des Präsidenten

Der Bundesrat erhält den Angaben des Ministeriums zufolge traditionell einen Weihnachtsbaum aus dem Bundesland, das den Präsidenten stellt. Seit Anfang des Monats ist dies Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD).

Von RND/dpa