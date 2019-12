Das Foto eines rechtsextremen Schriftzugs, das von einem Polizisten in Cottbus aufgenommen wurde, soll eine rigorose Untersuchung nach sich ziehen. Brandenburgs Innenminister Stübgen (CDU) sagte am Mittwoch: „Wir dulden solche Tendenzen in der Brandenburger Polizei nicht - ich persönlich erst recht nicht.“