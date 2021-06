Brandenburg

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes soll jetzt auch als digitaler Impfnachweis dienen. Mit dem neuesten Update, das seit dem 9. Juni auf die Smartphones gespielt wird, ist es möglich, die Impfzertifikate in die App hinzuzufügen. Dies funktioniert mit dem QR-Code, den Geimpfte nach ihrer (Zweit-)Impfung erhalten. 14 Tage nach der letzten Impfung zeigt die App wiederum selbst einen QR-Code an, der den vollständigen Impfschutz bestätigt.

Damit ist die Funktion etwas früher an den Start gegangen als die „CovPass“-App, die nur für den Zweck des digitalen Impfnachweises programmiert wurde. Diese soll jedoch ab dem 10. Juni in die App-Stores kommen. In Brandenburg und Thüringen startete dafür der bundesweite Feldversuch.

Die Corona-Warn-App des Bundes wächst seit Monaten im Funktionsumfang. Im April etwa ist die App um eine Check-in-Funktion erweitert worden. Die neue Version im App-Store von Apple und dem Play-Store von Google veröffentlicht. Mit der Funktion sollen vor allem risikoreiche Begegnungen von Menschen in Innenräumen besser erfasst werden.

App berücksichtigt geschlossene Räume

Bislang erfasst die Tracing-App nur Personen, die sich für längere Zeit in einem Abstand von zwei Metern oder weniger befunden haben, als Risikokontakte. Bei der Analyse von Infektionsketten stellte sich aber heraus, dass dies nicht ausreicht. Denn: In geschlossenen Räumen wie Restaurants, Kaufhäusern oder Kirchen verbreiten sich die gefährlichen Luftpartikel auch über größere Entfernungen hinweg. Außerdem sind Aerosole, die von Infizierten ausgeatmet werden, auch dann noch eine Zeit lang in einer gefährlichen Konzentration vorhanden, wenn die Person den Raum bereits verlassen hat. Diese Erkenntnisse werden nun in der neuen App-Version berücksichtigt.

Für die Erkennung von „Clustern“ in Räumen können die Anwender der App durch das Einscannen eines QR-Codes einchecken, ähnlich wie bei der privaten Luca-App. In der App kann man die Klötzchengrafik für private Treffen auch selbst erstellen und ausdrucken.

„Datenspende“ ans RKI

Mit dem Update auf die Version 1.13, das seit im März 2021 auf die Geräte ausgespielt wird, die Möglichkeit einer „Datenspende“ gegeben. Beim Start der App nach erfolgtem Update können die Nutzer Daten zu ihrem Alter und ihrem Wohnort angeben. „Aktivieren Nutzer die Datenspende in ihrer Corona-Warn-App, übermittelt die App, ob eine rote oder eine grüne Kachel, also ein niedriges oder erhöhtes Risiko, vorliegt“, heißt es von den Entwicklern der App.

So können die Experten des RKI sehen, wie viele Personen jeweils welchem Risiko ausgesetzt waren. „Nutzer haben außerdem die Möglichkeit ihr Bundesland, ihren Landkreis und ihr Alter anzugeben. Die Experten können dadurch einen möglichen Zusammenhang zwischen Warnungen und lokaler Inzidenz herstellen und beispielsweise erkennen, ob es in bestimmten Altersgruppen mehr rote oder grüne Kacheln gibt, als in anderen.“ Die freiwillige Datenspende der Nutzer könne den Experten helfen, die Wirksamkeit der App zu bewerten und sie weiter zu verbessern.

Ist das noch mit den Privatsphäre-Versprechungen der App-Entwicklern vereinbar? Ja, sagen sie. „Die Datenspende lässt keine Rückschlüsse auf individuelle Personen zu, sodass die Privatsphäre der Nutzer gewahrt wird.“

Stellen Sie uns ihre Corona-Frage!

Haben auch Sie eine Frage zu den Corona-Regeln in Brandenburg? Wissen Sie in einem bestimmten Fall nicht, wie Sie die Eindämmungsverordnung deuten sollen?

Die MAZ beantwortet jeden Tag eine Corona-Frage.

Von MAZonline