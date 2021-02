Digitaler Unterricht in Brandenburg: Es hakt an allen Ecken

Potsdam

Seit bald einem Jahr lernen Brandenburgs Schülerinnen und Schüler vor allem im Distanzunterricht. Kinderzimmer wurden in den letzten Monaten zu kleinen Büros umgebaut, Drucker und Scanner wurden angeschafft, Lehrer, Schüler und Eltern arbeiteten sich in neue digitale Systeme ein. Knapp ein Jahr digitales Lernen und trotzdem hakt es noch immer. Am Dienstag wendete sich der Landeselternrat mit einem offenen Brief an die Datenschutzbeauftragte des Landes, Dagmar Hartge.

Hauptkritikpunkt der Elternvertreter ist die HPI-Schulcloud. Diese sei zwar ein guter Anfang und ein adäquates Mittel für den Distanzunterricht, sagt René Mertens, Sprecher des Landeselternrat, aber noch weit weg von einer perfekten Umsetzung. Was vor allem an der digitalen Infrastruktur in Brandenburg liege oder eher ihrem Mangel, so Mertens. „Viele Tools funktionieren nicht und die Durchführung von videogestütztem Distanzunterricht ist oft nur instabil oder gar nicht möglich.“

Landeselternrat plädiert für alternative Systeme

Alternativen könnten daher andere digitale Systeme sein. Doch die Nutzung dieser Alternativen scheitere oft an Bürokratie und Datenschutzauflagen, so Mertens. „Will eine Schule andere Systeme nutzen, bei denen zum Beispiel Videounterricht ohne Probleme funktioniert, wird sie ausgebremst.“ Das liege zum einen daran, dass die Landesdatenschutzbeauftragte die HPI-Cloud als vorzuziehendes Tool empfehle und anderseits daran, dass Schulen die alleinige Verantwortung für den Datenschutz trügen.

Ein Festhalten an einem System, dass letztendlich den Schülern schade und innovative Lösungen verhindere, kritisiert der Landeselternrat und fordert von der Landesdatenschutzbeauftragten mehr Flexibilität: „Datenschutz ist richtig und wichtig, aber wenn ein System nicht funktioniert, können wir nicht alle zwingen es zu benutzen.“

Vielen Kinder fehlt noch immer die digitale Ausstattung

Ein weiterer Kritikpunkt der Elternvertreter ist die mangelnde digitale Ausstattung. Denn noch immer müssen viele Elternhäuser ohne die nötigen Endgeräte auskommen, zum Nachteil der Kinder. „Es fehlt an Druckern, an Laptops und Druckerpatronen“, sagt Mertens. Auch die Datenstruktur im Land sei noch nicht weiter als vor einem Jahr, kritisiert der Elternvertreter. Teilweise bliebe Schülern der Online-Unterricht verwehrt, weil das Internet nicht ausreiche. Langfristig müsse es eine Debatte über Lernmittel-Ausstattung geben, so Mertens. Es müsse geklärt werden, welche digitalen Mittel die Schüler bräuchten und wer diese finanziert, da sei auch die Landesregierung gefragt.

Von Gesa Steeger