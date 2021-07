Potsdam/Cottbus

Mehr Klimaschutz, mehr Sicherheit, weniger Lärm, selbstfahrende Züge und eine Streckenregie in Echtzeit – all das will die Deutsche Bahn im Süden Brandenburgs unter realen Bedingungen erforschen.

Am Dienstag ging in Cottbus ein sogenanntes offenes digitales Testfeld an den Start. Dahinter verbirgt sich ein Teil des Schienennetzes der DB Netz AG, das sich über Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen erstreckt und zwischen den Städten Cottbus, Halle und Niesky liegt. Auf 350 Kilometern Haupt- und Nebenstrecken der DB Netz AG sollen in den kommenden Jahren neue Technologien unter Realbedingungen erprobt werden.

Neue Technik im Test unter Realbedingungen

„Wir wollen, dass im Regelbetrieb getestet wird, und dass sich auch externe Unternehmen daran beteiligen“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach am Dienstag in Cottbus zur Eröffnung des Testfeldes. „Dieses Projekt ist einzigartig in Europa.“ Digitale Technologien und selbstfahrende Züge seien der Standard von morgen, so Scheuer.

Lärmarme Züge

Zum künftigen Standard von morgen sollen zum Beispiel leisere Züge und Schienen gehören. Entwicklungen auf diesem Gebiet sollen im sogenannten Lärmlab 21 entwickelt werden. So sollten neue geometrische Formen, verschiedene Materialien für Lärmschutzwände oder Dämpfsysteme für Schienen und Züge gegen Erschütterungen untersucht werden.

Scheuer im märkischen Funkloch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist, hatte am Dienstag in Brandenburg ein Erweckungserlebnis. Der Minister war morgens von Berlin über Frankfurt (Oder) nach Cottbus gekommen, und hatte vergeblich versucht, mit seinem Smartphone ins Internet zu gehen. Nur über das boardeigene WLAN gelang dies. „Ich bin mit der Netzabdeckung nicht zufrieden“, sagte Scheuer. „Um nicht zu sagen: Es war grauenhaft.“

Bereits gestartet ist ein Projekt, das sich der Frage widmet, wie Kühltransporte über die Schiene effektiver abgewickelt werden können. ISO-Kühlcontainer sind international üblich. Auf Schiffen und in Häfen werden sie mit Strom versorgt, um die Kühlaggregate anzutreiben. Beim Transport auf der Schiene läuft die Stromversorgung entweder über Dieselaggregate oder lediglich passiv – ohne Stromzufuhr. Die Havelländische Eisenbahn AG will in Cottbus nun unter anderem testen, wie hoch die elektrische Energieaufnahme von Kühlcontainern ist und welchen Einfluss der Transport, also Fahrtwind und Wetter auf den Energiebedarf haben.

Zuggeräusche werden überwacht

Frank Sennhenn, Vorstandsvorsitzender der DB Netz AG, kann sich auch vorstellen, dass über das Versuchsfeld ein neues Zeitalter der Zugdisposition eingeläutet wird, in dem Züge miteinander kommunizieren und Zugführer bei Baustellen oder Hindernissen in Echtzeit neue Fahrpläne geschickt bekommen.

Auch für die Instandhaltung spielt die Digitalisierung eine Rolle, so Sennhenn: Mit Hilfe von Glasfaserkabeln entlang der Schiene könnten die Zuggeräusche überwacht werden und so frühzeitig Fahrwerksprobleme identifiziert werden. „Es gibt viel zu Forschen“, sagte er. Der Bedarf sei groß, weil dei Bahn immer stärker nachgefragt werde. „Wir sind so stark gewachsen, dass wir an einigen Stellen im Netz keinen Platz mehr haben“, sagte er.

„Stellwerk klingt so Yesterday“

Für Cottbus ist das Testfeld es das zweite große Bahnprojekt. Die Stadt hatte bereits den Zuschlag für das Ausbesserungswerk für den ICE 4 bekommen. Es gebe keinen besseren Standort für das Testareal als Cottbus, meinte Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU). Er sprach von einer „irren Chance“ für die Lausitz, zur Weiterentwicklung des Schienenverkehrs beitragen zu können. Sein Bundeskollege Scheuer war ebenfalls aus dem Häuschen angesichts der Visionen, die mit dem Testareal verbunden sind. Als er etwa über die Zukunft digitaler Stellwerke sinnierte, unterbrach sich Scheuer selbst. „Stellwerk, das klingt so Yesterday“, sagte er.

Bahninfrastruktur von gestern

Doch wie „Yesterday“, also von Gestern die Bahninfrastruktur in Wirklichkeit noch ist, lässt sich derzeit auf der Bahnstrecke zwischen Cottbus und Berlin beobachten. Sie ist unterbrochen, wegen Gleisbauarbeiten gibt es zwischen Bestensee und Halbe nur Schienenersatzverkehr. Und weil auf der benachbarten Autobahn A13 ebenfalls gebaut wird, stehen die Ersatzbusse dort regelmäßig im Stau.

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert eine Ausweitung des Umleitungsverkehrs mit mehr Zügen. Es ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf 2026. Dann soll die Strecke ein Jahr lang gesperrt werden, um das fehlende zweite Gleis zwischen Cottbus und Lübbenau zu erreichten. Dann immerhin wäre die Infrastruktur endlich wieder auf dem Niveau von vor mehr als 100 Jahren.

Von Torsten Gellner