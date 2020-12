Digitalisierung in Brandenburg: Langer Weg zur schnellen Leitung

Potsdam

Bis 2025 soll ganz Deutschland über Giga-Netze versorgt werden, so sieht es das Breitbandförderprogramm des Bundes vor. Und bis Ende 2022 sollen alle Dienste der öffentlichen Verwaltung digital nutzbar sein. Beides schreitet allmählich in Brandenburg voran. Von einem flächendeckenden Zugang zu schnellem Internet und zum digitalen Bürgeramt ist das Land allerdings noch weit entfernt. Das zeigt ein Bericht, der im Rahmen einer Sitzung des sogenannten Digitalkabinetts am Dienstag in Potsdam vorgestellt wurde.

Brandenburg sei auf einem guten Weg, sagte Staatssekretär Benjamin Grimm, Beauftragter der Landesregierung für Digitalisierung. Allerdings gebe es auch „Probleme in den Schnittstellen“ und bei der Umsetzung einiger Maßnahmen, räumte Grimm ein. 20 Prozent der politischen Ziele und Schlüsselprojekte hätten in den letzten zwei Jahren umgesetzt werden können, 60 Prozent seien noch in Arbeit, sagte er. Das sei ein Ansporn, „die Digitalisierung im Land weiter voranzubringen.“

Anzeige

Netz reicht für den Hausgebrauch

Wichtig für weitere Erfolge in der Digitalisierung sei vor allem die Infrastruktur, sagte Grimm und meinte damit in erster Linie den Breitbandausbau. 98 Prozent der märkischen Haushalte verfügen theoretisch über eine Ausflussgeschwindigkeit von 50 Mbit/s. „Das reicht für den Hausgebrauch“, sagte Wirtschaftssekretär Hendrik Fischer. „Aber nicht für die Wirtschaft.“ Der Ausbau müsse weiter voranschreiten, sagte Fischer. Brandenburg beteiligt sich mit 310 Millionen Euro an der Finanzierung des Breitbandprogramms des Bundes. Insgesamt werde im Land in den kommenden Jahren rund eine Milliarde Euro investieren.

Millionen für Schulen und Unis

Profitieren sollen vor allem der Bildungsbereich, die Schulen und Hochschulen. 151 Millionen Euro an Bundesmitteln stehen dem Land aus dem Digitalpakt für die Schulen zur Verfügung. Mittel, mit denen in den kommenden Jahren vor allem der Aufbau von WLAN-Infrastruktur in den Einrichtungen gefördert werden soll.

Dazu kommen 16,8 Millionen Euro für die Anschaffung mobiler Endgeräte für Schüler aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Die Hochschulen erhielten in diesem Jahr rund vier Millionen Euro im Rahmen des Corona-Sofortprogramms. Dabei wurde die Umstellung von Präsenz- auf Online-Unterricht gefördert, um die weitgehend digitalen Semester durchführen zu können.

Bis 2022 sollen Behörden digital sein

Neben der Bildung wird in Brandenburg vor allem der Ausbau der digitalen Verwaltungszugänge forciert. Damit soll es ortsabhängig möglich sein, per Mausklick einen neuen Ausweis oder eine Kfz-Zulassung zu beantragen. Bis zum Jahr 2022 sollen deutschlandweit alle Verwaltungsdienstleistungen digital angeboten werden, so steht es im Online-Zugangsgesetz (OZG) von Bund und Ländern. In Brandenburg wird dabei vor allem das Thema Ein- und Auswanderung vorangetrieben.

Der Ausbau der Digitalisierung in Brandenburg sei vor allem eine Gemeinschaftsprojekt, sagte der IT-Beauftragte des Landes, Markus Grünewald. Nur in gemeinsamer Anstrengung von Bund und Ländern könne man Fortschritte erzielen. So würden beispielsweise Online-Dienste gemeinsam genutzt und Wissen ausgetauscht, auch über Landesgrenzen hinweg.

Große regionale Unterschiede

In Brandenburg seien vor allem die Kooperation der Kommunen und die enge Zusammenarbeit mit der ZIT Brandenburg, dem zentralen IT-Dienstleister des Landes, entscheidend für den Erfolg.

Deutschlandweit gibt es große regionale Unterschiede im Ausbau der Digitalisierung. Das zeigt der Breitbandbericht der Bundesregierung. Demzufolge hatten 55,9 Prozent der deutschen Haushalte die Möglichkeit, ein sehr schnelles Festnetz-Internet mit einer Geschwindigkeit von über einem Gigabit pro Sekunde zu buchen.

In Hamburg lag der Anteil bei 95,8 Prozent, in Bremen bei 95,5 Prozent und in Berlin bei 92,1 Prozent – und in Brandenburg dagegen bei nur 22,1 Prozent, in Sachsen-Anhalt bei 12,0 Prozent. 74,6 Prozent der Haushalte in Städten hatten ein Gigabit-Netz – aber nur 16,7 Prozent in ländlichen Gegenden. Getrübt wird das Bild auch dadurch, dass längst nicht alle Verbraucher den schnellstmöglichen Zugang dann tatsächlich buchen.

Von Torsten Gellner und Gesa Steeger