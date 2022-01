Potsdam

Brandenburgs Unternehmen erwarten von der Landesregierung mehr Tempo bei der Digitalisierung. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine erhebliche Lücke klaffe, sagt Peter Heydenbluth, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam. „Ob Wirtschaft 4.0, Highspeed-Internet, digitale Schule und Online-Verwaltung oder auch Open-Data – unser Land hat einen enormen Aufholbedarf“, sagt er stellvertretend für die drei IHKn im Land im Vorfeld einer Anhörung zum Brandenburger Digitalprogramm 2025, die am Freitag stattfindet.

Die Landesregierung hatte im Dezember ein Digitalkonzept vorgelegt, das mehr als 200 Projekte vorsieht. Ihre Bandbreite reicht von WLAN in Gerichtssälen über ein Online-Bezahlmodell für die Zentrale Bußgeldstelle bis zur digitalen Erfassung und Speicherung von historischen Dokumenten und Kulturgütern.

Weit entfernt vom Vorzeigeland

Brandenburg sei allerdings noch weit davon entfernt, ein Vorzeige-Bundesland der Digitalisierung zu werden, kritisiert IHK-Präsident Heydenbluth. „Für einen umfassenden digitalen Aufbruch lässt das vorliegende Programm überzeugende Ideen vermissen und bleibt in weiten Teilen zu unkonkret.“

Was die Digitalisierung der Verwaltung angeht, ist Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter. Das Land hat bundesweit bisher die meisten Verwaltungsdienste internetfähig gemacht. 575 solcher Dienste sollen laut Onlinezugangsgesetz des Bundes bis Ende 2022 auch online abgewickelt werden können – vom Antrag auf Arbeitslosengeld bis zur Gewaltopferentschädigung. Dieses Ziel dürfte aber kein Bundesland erreichen; Brandenburg erst recht nicht.

Digitale Verwaltung bleibt vielfach Wunschtraum

Laut Bundesinnenministerium sind in Brandenburg bisher erst 97 Verwaltungsakte digital möglich. Schlechter stehen nur das Saarland (77 Dienste), Sachsen-Anhalt (87) und Berlin (77) da. Spitzenreiter Nordrhein-Westfalen bietet seinen Bürgern und Gewerbetreibenden 344 Verwaltungsleistungen digital an. 

Der für Medien und Digitalisierung zuständige Brandenburger Staatssekretär Benjamin Grimm ein, dass das Land bei der digitalen Verwaltung noch zurückliegt. „Wir bemühen uns, hier voranzukommen“, sagt er. „Wir wollen bei den Kommunen intensiver darum werben, sich einzubringen.“

Digitalprogramm 2025: Viele Projekte angeschoben

Ansonsten sei Brandenburg, was die gut 200 Projekte des landeseigenen Digitalprogramms angeht, auf gutem Weg. „Von den 202 Einzelmaßnahmen sind 80 Prozent umgesetzt oder befinden sich derzeit in der Umsetzung“, erklärt Grimm. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist die Schulcloud des Landes. An die Lernplattform sind inzwischen 625 öffentliche und 71 freie Schulen angeschlossen. Der flächendeckende Einsatz ist angepeilt.

Mit der Technik alleine sei es aber nicht getan, so Grimm. „Digitale Pädagogik wird in Studium und Referendariat noch eine viel größere Rolle spielen“, erklärt der Staatssekretär. Der Einsatz von digitalen Endgeräten wirft zudem neue Fragen der Zuständigkeit auf: Früher sei die Frage einfach zu beantworten gewesen, sagt Grimm. „Die Kommune kauft die Schulbücher, das Land stellt die Lehrer. Im digitalen Zeitalter gilt diese Rollenverteilung aber nicht mehr ohne Weiteres. Die Frage, wer wofür verantwortlich ist und was zahlt, muss einmal grundsätzlich geklärt werden.“ Hintergrund: Der Städte- und Gemeindebund streitet mit dem Bildungsministerium um die Finanzierung und Wartung der Lehrerlaptops.

Netzabdeckung mit LTE bei 97 Prozent

97 Prozent des Landes sind mit dem Mobilfunkstandard LTE abgedeckt. Das ist das Ergebnis einer Messfahrt der Digitalagentur Brandenburg. Allerdings ist dies nur ein theoretischer Wert, weil diese Abdeckung sämtliche Funkmasten aller Mobilfunkbetreiber berücksichtigt. In der Praxis ist man jedoch abhängig davon, bei welchem Anbieter man einen Vertrag hat.

Grundsätzlich steige der Bedarf an schnellem Internet, meint Benjamin Grimm. „Man wird zukünftig mehr Bandbreite brauchen“, sagt er. Wenn man die Arbeit aus dem Homeoffice ermöglichen will, darf man nicht zwischen Stadt und Land unterscheiden. Das muss überall möglich sein.“

Von Torsten Gellner