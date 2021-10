Potsdam

Der Wirtschaftswissenschaftler Ottmar Edenhofer ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (Pik). Im MAZ-Interview erklärt er, was er von der am Sonntag startenden UN Klimakonferenz hält und welche Rolle Brandenburg in dem ganzen Prozess spielt.

Die Klimakonferenz fängt am Sonntag in Glasgow an. Haben Sie beim jetzigen Stand der Dinge ein gutes Gefühl?

Ottmar Edenhofer: Ich würde sagen: Die Klimakonferenz wird keinen diplomatischen Durchbruch bringen, aber vielleicht den ein oder anderen diplomatischen Erfolg.

Welche diplomatischen Erfolge dürfen wir erwarten?

Wir dürfen zum Beispiel erwarten, dass die finanziellen Hilfen für Entwicklungs- und Schwellenländer gesichert werden. Schon im Vorfeld sind 100 Milliarden Dollar pro Jahr zugesagt worden. Man könnte auch erwarten, dass das internationale Regelbuch für die Staatengemeinschaft abgeschlossen werden kann und dass damit bei den internationalen Kohlestoffmärkten zum Beispiel Doppelzählungen vermieden werden und Transparenzregeln gelten. Das klingt langweilig, ist aber wichtig.

Der Wirtschaftswissenschaftler Ottmar Edenhofer ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Quelle: Bernd Gartenschläger

Bringen diese Erfolge viel oder sind es nur kleine Schritte in die richtige Richtung?

Es sind sicher Schritte in die richtige Richtung, aber es genügt nicht. Aus meiner Sicht ist entscheidend, dass man sich anschaut, was auf dem Spiel steht. Es heißt zum Beispiel, wenn man die bestehenden freiwilligen Selbstverpflichtungen aller Staaten addiert, könnte man die Erwärmung zwar nicht auch weniger als 2 Grad begrenzen, zumindest mal auf 2,7 Grad. Nur: Diese Selbstverpflichtungen sind ja nur Ankündigungen und bislang haben die Staaten ihre Ankündigungen nicht eingehalten. Die Emissionen steigen nach Corona wieder, wir haben sogar historische Höchststände. Wir haben schneller steigende Gas- als Kohlepreise, deshalb kommt die Kohle wieder. Alles denkbar schwierige Vorzeichen für die Konferenz. Dabei brauchen wir einen klimapolitischen Durchbruch, also massive Emissionsreduktionen. Und hier sind wir von einem nennenswerten Umfang noch sehr weit entfernt.

Die Wirtschaftsmächte müssen sich zusammentun

Laut dem Weltklimarat reißen wir bisher auf jeden Fall das 1,5-Grad-Ziel. Würde es nicht einem Wunder gleichen, wenn sich jetzt auf der Weltklimakonferenz Wesentliches verbesserte?

In der internationalen Politik soll man Wunder nie ausschließen, aber ebenso wenig darf man sich auf Wunder verlassen. Sehr wichtig wäre jetzt, dass die großen Wirtschaftsmächte sich zusammen tun. Aktuell haben wir das G20-Treffen, nächstes Jahr G7 in Deutschland. Und gut wäre, wenn die Europäische Union, die USA und China sich ein neues Verhandlungsformat suchen würden – gewissermaßen eine Klima-G3. Hier könnte einiges gelingen. Die drei weltpolitischen Akteure haben vergleichbare Ambitionen, zum Beispiel die Treibhausgasneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts. China ist zwar ein bisschen vager, ist aber einen wichtigen Schritt gegangen: Es hat beschlossen, die Finanzierung der Kohlekraftwerke im Ausland auslaufen zu lassen. Das würde zu einer erheblichen Emissionsreduktion beitragen. Die großen Drei könnten sich auch auf einen CO2 –Mindestpreis verständigen. Dieser könne ergänzt werden durch eine Importabgabe für CO2 -intensive Produkte für Länder, die nicht beteiligt sind. Das würde für Japan, Indien und Russland durchaus Anreize schaffen, einer solchen Klima-G3 beizutreten. Dann hätte man schon zwei Drittel der weltweiten Emissionen einen CO2 -Preis angeheftet. Neben dem multilateralen UN-Prozess wie jetzt in Glasgow müssen wir also sehr viel effektivere, kleinere Verhandlungsformate schaffen, die dazu führen, dass die Emissionen endlich zu sinken beginnen und damit auch ein Kohleausstieg beschleunigt würde.

Das Pik ist dabei Einige Forscher und Forscherinnen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (Pik) werden von Montag an beim UN-Klimagipfel COP26 in Glasgow mit dabei sein, darunter: Johan Rockström, Direktor des PIK, hat als Erdsystemwissenschaftler vom 1. bis zum 9. November einen vollen Terminkalender Barbora Sedova, wird als Leiterin des sogenannten FutureLabs „Sicherheit und Migration“ in der ersten Woche in Glasgow sein. Ihr FutureLab ist eine von sieben thematischen Forschungsabteilungen, die neue Themen beleuchten. Es zeigt sich immer mehr, dass Klimawandel, Migration und gewaltsame Konflikte in einem Zusammenhang stehen. Franziska Gaupp, Leiterin die Kommission. die sich mit der Ökonomie der Nahrungsmittelsysteme befasst. Sie ist in der zweiten Woche bei der Konferenz.

Wie würde dieser durch die neuen Formate beschleunigt?

China, USA und die EU könnten eine Art multilateralen Investment-Fonds aufsetzen, durch den vor allem die kleineren asiatischen Staaten – zum Beispiel Vietnam, Indonesien und Bangladesch, – unterstützt würden, den Kohleausstieg zu schaffen und erneuerbare Energien aufzubauen. Im Gegenzug zu diesen Unterstützungen aus den Fonds müssten auch sie einen CO2 -Preis einführen. Das würde uns Schritt für Schritt enorm weiterbringen.

Auf der unteren Ebene der privaten Verbraucher sorgen ja die enormen Energiepreise für eine Art Bremse. Ist es aus Sicht des Klimaschutzes ein Grund zum Jubeln, wenn der Verbraucher jetzt bluten muss?

Natürlich wird der Umstellungsprozess kosten. Das sind Investitionen in eine bessere Zukunft. Und da ist jetzt die Herausforderung, die Transformation sozial gerecht zu machen: Es ist ganz klar, dass die einkommensschwachen Haushalte Unterstützung bekommen müssen.

Die CO2 -Bepreisung muss den Bürgern zugute kommen

Wie können Proteste verhindert werden, wenn Einkommensschwache den Eindruck haben, auf ihrem Rücken würde jetzt der Klimaschutz ausgetragen?

Das zu vermeiden ist entscheidend. Deswegen haben wir den Vorschlag gemacht, Strom billiger zu machen, indem die EEG-Umlage und die Stromsteuer gesenkt werden. Auch die Spitzen bei den Gaspreisen müssen wir schnell abfangen. Mittelfristig wird es darum gehen, dass ein Teil der CO2 – Bepreisung direkt an die Bürger zurückerstattet wird. Die einkommensschwachen Haushalte kämen dadurch sogar unter dem Strich auf mehr Geld. Umfragen zeigen uns, dass die Leute hohe CO2 – Preise akzeptieren, wenn es eine solche Rückerstattung gibt.

Sehen Sie bei der künftigen Ampel, so sie kommt, Durchbruchsmöglichkeiten?

Natürlich können wir die Ampel erst beurteilen, wenn der Koalitionsvertrag vorliegt. Aber ich bin optimistisch, dass die Koalitionäre die enormen Herausforderungen sehen. Sehr wichtig wären jetzt ein viel schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien, starke Unterstützung für die EU-Kommission bei der Einführung eines zweiten glaubwürdigen Emissionshandels für Gebäude und Verkehr, ein Ausbau der Ladesäulen für Strom-Autos und der Aufbau einer- Wasserstoffinfrastruktur, Investitionen in synthetische Kraftstoffe und natürlich auch Pilotprojekte für das Herausholen von CO2 aus der Atmosphäre. Wir müssen jetzt ganz viel gleichzeitig anpacken.

Was müsste die Landesregierung zum Klimaschutz beitragen?

Durch die europäische CO2-Bepreisung wird die Kohle bereits 2030 unwirtschaftlich. Da wäre es wichtig, dass niemand versucht, künstlich die klimaschädliche Kohle noch bis 2038 zu erhalten. Eine wichtige Aufgabe ist daher, den Übergang gerecht zu gestalten, ihn also etwa in der Lausitz sozial abzufedern. Mit Unternehmensansiedlungen wie Tesla sind wir da gar nicht schlecht unterwegs.

Auch die Wasserstoffstrategie spielt eine Rolle

Wie könnten denn die Perspektiven in Brandenburg sonst noch aussehen?

Nehmen wir die Chemieindustrie: Gerade die BASF in Schwarzheide ist da zum Beispiel Willens, den Ausstieg aus fossilen Energieträgern mitzutragen. Es gibt es schon vereinzelte Pilotprojekte, um CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Schließlich könnte die Wasserstoffstrategie eine große Rolle spielen. Insgesamt gibt es da viele Möglichkeiten, innovative Cluster aufzubauen.

Ein Argument im Zusammenhang mit Weltklimakonferenzen lautet: Was nützt ein vorbildliches Deutschland, wenn andere Staaten nicht mitziehen? Was würden Sie den Skeptikern erwidern?

Es stimmt nicht, dass Deutschland im Klimaschutz alleine dasteht. Es gibt den europäischen Green Deal, der bis 2050 Treibhausgasneutralität erreichen will. Wir sind also Teil des europäischen Teams. Europa muss jetzt sein Gewicht dazu nutzen, die USA und China an einen Tisch zu bringen. Deshalb geht auch die Behauptung, Deutschland verursache nur einen geringen Teil der weltweiten Emissionen und müsse deswegen nichts tun, ins Leere: Wir können nicht darauf warten, dass der internationale Klimaschutz vom Himmel fällt. Deutschland muss vielmehr durch eine Klimaaußenpolitik die anderen Länder zum Mitmachen bewegen. Je rascher wir handeln, desto geringer sind die Kosten.

Von Rüdiger Braun