Potsdam

Das Landespolizeiorchester Brandenburg (LPO) hat einen Volltreffer gelandet. Während die Nachfrage für Auftritte von Helge Schneider am 16. September in der Potsdamer MBS-Arena und am 25. September von Rainald Grebe im Nikolaisaal bisher deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb, waren alle verfügbaren Plätze für die Udo-Jürgens-Gala mit dem LPO am 23. September im Nu besetzt. Kurzerhand wurde für den 22. September ein zweiter Termin angesetzt.

Christian Köhler leitet und dirigiert das Landespolizeiorchester Brandenburg. Quelle: Nico Stank

Der ruhigere Udo

Orchesterleiter Christian Köhler verspricht, dass der Abend mit Alex Parker als Jürgens-Interpret kein Klamauk, kein müder Abklatsch, keine billige Retro-Show wird. „Alex sitzt auch am Klavier, bleibt aber mehr bei sich. Udo war immer auch ein Showmaster, dagegen macht Alex nicht viel Gewese. Bei einer Zugabe wird er nicht im weißen Bademantel auf die Bühne treten“, so Köhler. Eine Hymne wie „Die Welt braucht Lieder“ erweise sich gerade in Corona-Zeiten als besonders wahrhaftig.

Die Plicht und die Kür

Die Auftritte im Konzertsaal der Landeshauptstadt sind für das Polizeiorchester keine Pflicht, sondern eine Kür, die ein gemeinnütziger Verein ermöglicht. Normalerweise touren die 42 Musiker durch das Flächenland – auch an Orte, wohin sich sonst kaum ein Klangkörper verirrt. Dirigent Köhler schwärmt von einem Auftritt vor wenigen Tagen in Wittenberge. „Nach anderthalb Jahren Zwangspause konnten wir wieder ein Präventionskonzert geben, da ist so manche Träne geflossen“, verrät er. „Emil und die Detektive“ verbindet Verkehrserziehung mit Kunstgenuss. Viele Kinder erleben dabei zum ersten Mal, wie ein sinfonisches Blasorchester mit seinen Instrumenten-Gruppen klingt unter die Haut gehen kann.

Eine Verbeugung vor den Diven

Im Nikolaisaal richtet sich das Orchester an ein Familienpublikum. Am 19. Dezember wird es Weihnachtsmelodien mit Musicaldarsteller Michael Heller aufführen. Am 23. Januar folgt ein italienisches Arienprogramm mit der Sopranistin Adelya Zabarova. Und am 29. Mai wird sich Isabel Dörfler den großen Gesangsdiven von Ella Fitzgerald bis Whitney Houston zuwenden.

Mit Bombast unterfüttert

„Dass mein Kurs einer vorsichtigen Modernisierung immer besser ankommt, war gerade bei einem Inselbühnenkonzert in Potsdam zu spüren“, erzählt Köhler. Die Vollzeitmusiker wagen sich auch an Swing-, Jazz- und Popnummern. Bei dem Ohrwurm „Your Song“ wird Elton Johns Liebeserklärung an das Leben mit orchestralem Bombast unterfüttert. Dabei kann das LPO – wie auch bei „Take On Me“ von A-ha – auf den Kriminalisten Sebastian Stipp als Sänger zählen. Wenn der Polizist mit dem Orchester „Tower of Power“ covert, ist maximaler Funk und Soul angesagt.

Gala mit Berlins Queer-Szene

Stipp arbeitet bei der Berliner Polizei als Ansprechpartner für die Queer-Szene. Gerade trat er mit dem LPO bei einer Spenden-Gala für Opfer von Hasskriminalität im Schillertheater auf. Die BZ titelte: „Schlagzeug statt Schlagstock, glitzernde Diskokugel statt Blaulicht“.

Von Karim Saab